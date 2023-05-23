親子好去處│6月9日至11日「兒童優質教育博覽2023」會展登場 一次過有齊最新升學情報/遊樂場/遊戲攤位/購物著數

由「兒童創科學院」主辦的「兒童優質教育博覽2023」，將於2023年6月9日至11日（星期五至星期日，為期三天）在香港會議展覽中心Hall 5G隆重舉行。是次博覽設置近一百個不同攤位，提供在港優質教育方案，協助家長為子女選出最合適的學習跑道。展覽期間更有多場本地及國際學校講座、教學互動表演及教育學者座談會，並設有兒童遊戲區及兒童用品優惠，參加者更有機會獲得總值超過HK$100,000的豐富禮品。今次主辦單位亦額外送出超過50000張門票予香港及深圳、大灣區等學生及家長，預計高達60,000入場人次！

集結近 100 個主題攤位 教育界專家親授育兒技巧

香港教育體制多元化，在港有數十間英美澳IB國際學校，為不同需要的學童提供優質的國際教育方案，家長們不用急於將年紀幼小的小朋友送出國外留學。「兒童優質教育博覽2023」集結近100個主題攤位，其中包括來自世界各地並受邀參展的國際學校和本地教育機構，屆時更會提供一站式升學資訊及講座，協助家長展開適宜的教育方案及指導技巧。專題講座節目內容豐富，多位教育界的重量級嘉賓親臨現場與眾家長分享教育心得，機會難得。講座不但聚焦於科技融入教育以提升學童學習水平，並啟發小朋友的潛能以應對未來發展需要。