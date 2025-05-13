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2025-05-13 19:33:11

親子好去處｜EpicLand歷奇王國登陸啟德 任玩6大玩樂區 3巨型波波池打造最佳放電之地

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親子好去處｜EpicLand歷奇王國登陸啟德 任玩6大玩樂區 3巨型波波池打造最佳放電之地

小朋友有福了！ 備受小孩喜愛的EpicLand歷奇王國登陸啟德。遊樂場設6大遊樂區，分別以紅、藍、黃及綠色打造，瞬間吸引小朋友的目光。場內設3個巨型波波池及一系列攀登架及滑梯等設施，絕對是放電好去處。

EpicLand歷奇王國正式登陸啟德！（歐迪栢攝）

EpicLand歷奇王國正式登陸啟德！（歐迪栢攝）

設6大遊樂區！

EpicLand歷奇王國正式登陸啟德2號零售館，為粉絲帶來嶄新體驗。遊樂場特設6大遊樂區，包括：Action Port冒險迷航島、Imagination Station創意競技場、Control Power Factory電力工廠、以啟德舊機場為主題的AirPlay空中樂園、Daredevils勇者闖關營及 MiniLand迷你樂園。

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Imagination Station創意競技場 （歐迪栢攝） Daredevils勇者闖關營（歐迪栢攝） Action Port冒險迷航島（歐迪栢攝） MiniLand迷你樂園 （歐迪栢攝） 以啟德舊機場為主題的AirPlay空中樂園（歐迪栢攝）

3種滑梯任玩

位於入口處的「Action Port冒險迷航島」以超搶眼的紅色為主色調，小朋友必定被超大兩層迷宮及巨型波波池所吸引。迷宮及波波池設各式遊玩設施，當中包括香蕉船及氹氹轉。另外更加有3個不同高度的滑梯，照顧各個年齡層訪客的需要。當中包括兩層式滑梯、設於區內另一側的兩層高旋轉滑梯，以及較短的發光滑梯。

不妨鼓勵小朋友挑戰兩層式滑梯。 （歐迪栢攝） 不妨鼓勵小朋友挑戰兩層式滑梯。 （歐迪栢攝） 不妨鼓勵小朋友挑戰兩層式滑梯。 （歐迪栢攝） 迷宮內有不同障礙。 （歐迪栢攝） 「Action Port冒險迷航島」以超搶眼的紅色為主色調（歐迪栢攝）

設多個不同大小的炮彈裝置

位於「Action Port冒險迷航島」旁邊的「Imagination Station創意競技場」則以繽紛色彩為主色調，「創意競技場」同樣有超大型的波波池及兩層高的迷宮。矚目設施必定是多個不同大小的炮彈裝置，只要將球放在砲彈內，即可「攻擊」其他人！如果在這個區域玩夠，小朋友可使用「隨意洞」，利用牆上的連接兩個遊樂區的攀爬通道立即轉移至新區域。

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Control Power Factory 電力工廠（歐迪栢攝） 小朋友可使用「隨意洞」，利用牆上的連接兩個遊樂區的攀爬通道立即轉移至新區域。 （歐迪栢攝） 兩層高旋轉滑梯（歐迪栢攝） Imagination Station創意競技場 遊樂區內設有多個不同大小的炮彈裝置。 多個不同大小的炮彈裝置

超特別障礙牆

從「隨意洞」出來後，便到達「Control Power Factory 電力工廠」。除了經典必玩的波波池，小朋友必定被佔據遊樂區一半位置的障礙牆所吸引。障礙牆有計時裝置，訪客不妨與其他在場小朋友比拼一番，當挑戰者在起點按下按鈕後，牆上各種障礙會彈出，選手需發揮高超的身體協調能力，逐步爬到終點按下按鈕。

巨型障礙牆 波波池 Control Power Factory 電力工廠 Imagination Station創意競技場 （歐迪栢攝） Control Power Factory 電力工廠 （歐迪栢攝） Control Power Factory 電力工廠 （歐迪栢攝） Control Power Factory 電力工廠 （歐迪栢攝） Control Power Factory 電力工廠 （歐迪栢攝）

機場主題彈跳城堡

以啟德舊機場為設計主題的「AirPlay空中樂園」使用黃及綠色為主調。巨型充氣城堡有多個障礙物及彈跳床，是快速放電的首選遊樂區。特設的「Daredevils勇者闖關營」歡迎熱愛體操的孩子挑戰自己。房內擺放各種體操訓練設施，包括吊環及平衡木，讓他們能在安全的環境下展現自我。

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「AirPlay空中樂園」使用黃及綠色為主調 AirPlay空中樂園 （歐迪栢攝） AirPlay空中樂園 （歐迪栢攝） AirPlay空中樂園 （歐迪栢攝） Daredevils勇者闖關營 （歐迪栢攝）

設於場內中心位置的「MiniLand迷你樂園」專為3歲以下訪客設計，他們可自由暢玩積木及巨型充氣透明球等設施。

MiniLand迷你樂園 （歐迪栢攝） MiniLand迷你樂園 （歐迪栢攝） MiniLand迷你樂園 （歐迪栢攝） MiniLand迷你樂園 （歐迪栢攝）

EpicLand歷奇王國新店另外有「Party Terminal樂玩派對站」，家長及小朋友可在4間獨立房間舉行度過愉快的派對時光。

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Party Terminal樂玩派對站 （歐迪栢攝） Party Terminal樂玩派對站 （歐迪栢攝） Party Terminal樂玩派對站 （歐迪栢攝）

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