親子好去處｜EpicLand歷奇王國登陸啟德 任玩6大玩樂區 3巨型波波池打造最佳放電之地

小朋友有福了！ 備受小孩喜愛的EpicLand歷奇王國登陸啟德。遊樂場設6大遊樂區，分別以紅、藍、黃及綠色打造，瞬間吸引小朋友的目光。場內設3個巨型波波池及一系列攀登架及滑梯等設施，絕對是放電好去處。

設6大遊樂區！ EpicLand歷奇王國正式登陸啟德2號零售館，為粉絲帶來嶄新體驗。遊樂場特設6大遊樂區，包括：Action Port冒險迷航島、Imagination Station創意競技場、Control Power Factory電力工廠、以啟德舊機場為主題的AirPlay空中樂園、Daredevils勇者闖關營及 MiniLand迷你樂園。

3種滑梯任玩 位於入口處的「Action Port冒險迷航島」以超搶眼的紅色為主色調，小朋友必定被超大兩層迷宮及巨型波波池所吸引。迷宮及波波池設各式遊玩設施，當中包括香蕉船及氹氹轉。另外更加有3個不同高度的滑梯，照顧各個年齡層訪客的需要。當中包括兩層式滑梯、設於區內另一側的兩層高旋轉滑梯，以及較短的發光滑梯。

設多個不同大小的炮彈裝置 位於「Action Port冒險迷航島」旁邊的「Imagination Station創意競技場」則以繽紛色彩為主色調，「創意競技場」同樣有超大型的波波池及兩層高的迷宮。矚目設施必定是多個不同大小的炮彈裝置，只要將球放在砲彈內，即可「攻擊」其他人！如果在這個區域玩夠，小朋友可使用「隨意洞」，利用牆上的連接兩個遊樂區的攀爬通道立即轉移至新區域。

超特別障礙牆 從「隨意洞」出來後，便到達「Control Power Factory 電力工廠」。除了經典必玩的波波池，小朋友必定被佔據遊樂區一半位置的障礙牆所吸引。障礙牆有計時裝置，訪客不妨與其他在場小朋友比拼一番，當挑戰者在起點按下按鈕後，牆上各種障礙會彈出，選手需發揮高超的身體協調能力，逐步爬到終點按下按鈕。

機場主題彈跳城堡 以啟德舊機場為設計主題的「AirPlay空中樂園」使用黃及綠色為主調。巨型充氣城堡有多個障礙物及彈跳床，是快速放電的首選遊樂區。特設的「Daredevils勇者闖關營」歡迎熱愛體操的孩子挑戰自己。房內擺放各種體操訓練設施，包括吊環及平衡木，讓他們能在安全的環境下展現自我。

設於場內中心位置的「MiniLand迷你樂園」專為3歲以下訪客設計，他們可自由暢玩積木及巨型充氣透明球等設施。

EpicLand歷奇王國新店另外有「Party Terminal樂玩派對站」，家長及小朋友可在4間獨立房間舉行度過愉快的派對時光。