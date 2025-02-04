親子好去處2025｜本地5大士多啤梨園推薦 任摘日本/韓國品種 附交通方法

冬天是士多啤梨的當造季節，每顆士多啤梨都香甜多汁。香港不少果園都有種植士多啤梨，開放公眾任摘。部分果園更加種植日本或韓國品種，實屬士多啤梨迷福音！以下即睇本地士多啤梨園地址、開放時間及採摘價錢。

摘士多啤梨｜朗屏士多啤梨葡萄園 位於元朗的士多啤梨園種有8個士多啤梨品種，當中包括日本品種妙之香。當造的士多啤梨特別大粒，色澤紅潤。 朗屏士多啤梨葡萄園不設入場費及最低消費，8種士多啤梨品種劃一每磅100元，不摘不收費。 朗屏士多啤梨葡萄園 地址：元朗大棠路大棠村 交通方法：於朗屏站B2出口乘坐K66巴士（非K66A），於「大棠迴旋處」站下車。下車後向大棠村牌坊直走約2分鐘。 官方Facebook

摘士多啤梨｜羅氏士多啤梨園 羅氏士多啤梨園同樣位於元朗。羅氏士多啤梨園除了種植常見的紅色士多啤梨外，更種有較為少見的白色士多啤梨淡雪。同場亦可摘紅菜頭、椰菜、羽衣甘藍、紅蘿蔔及蕃茄，讓小朋友當一日農夫。 羅氏士多啤梨園不設入場費。每磅士多啤梨80元。 羅氏士多啤梨園 地址：元朗白沙村第一段橋頭 交通方法：於朗屏西鐵站B1出閘，乘坐紅van 紅Van查詢電話：94289997 搭紅Van；或 搭綠Van 39號(鳳琴街體育館小巴站上車） 在白沙村第一段橋落車。 聯絡電話：2429 1977／ 9786 4218 官方Facebook

摘士多啤梨｜打鼓嶺鳳凰農場士多啤梨自摘園 鳳凰農場的士多啤梨都香甜飽滿，吸引不少人前往，農曆新年期間照常開放。鳳凰農場自摘士多啤梨每磅80元。 打鼓嶺鳳凰農場士多啤梨自摘園 地址：打鼓嶺坪輋路1130號 交通方法：由粉嶺站公共小巴總站乘搭小巴52K前往，在總站下車 由上水站公共巴士總站乘搭79K至打鼓嶺李屋村站下車。 開放時間：07:00-19:00 (星期一至日） 官方Facebook

摘士多啤梨｜大棠有機生態園 大棠有機生態園舉辦大棠草莓節，最平只需$160即可任摘任食園内種植的士多啤梨，滿足各位士多啤梨迷的胃。園内設有其他打卡及娛樂設施，摘完士多啤梨後亦可在園內玩足一日。 大棠有機生態園 地址：元朗大棠山道11號 WhatsApp 9665 6903 電話：2470 2201 價錢：成人每位$180 小童及65歲以上長者每位$160 （價錢已包含入場費） 官方ig

摘士多啤梨｜信林農場沉香園 信林農場沉香園（舊名：老徐農莊士多啤梨園）種植日本、韓國、法國及美國的士多啤梨品種，不設入場費及最低消費。自摘士多啤梨農曆新年期間每磅80元，正月十五（2月12日）後最平每磅65元。 地址：新界粉嶺打鼓嶺昇平村（雲泉仙館旁邊） 電話：9168 8931 開放時間：全年無休 每日8:00-21:00營業 官方Facebook