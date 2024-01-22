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2024-01-22 11:50:00

保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得 附醫生建議

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保暖方法｜身體6大部位唔凍得 + 正確保暖方法（am730製圖）

保暖方法｜身體6大部位唔凍得 + 正確保暖方法（am730製圖）

香港天氣不時寒冷，無論在家工作(WFH)還是要繼續上班，大家都要注意保暖！台北慈濟醫院中醫部主任陳建霖指出，膝蓋、腳底等6個部位主控身體機能的運作，要特別注重保暖。因為「百病生於寒」，寒氣入侵是許多病的源頭，在流感高峰期要做好保暖及禦寒的功夫，避免因受寒而生病。

保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖）

保暖6大部位

1. 頸部：頸部有風池穴、風門穴和風府穴等穴位，是寒邪入侵的地方，建議善用圍巾包住保暖。

2. 肩膀：肩膀受寒容易導致痠痛，建議睡覺時用被蓋住，維持溫暖。

保暖方法｜要用頸巾包住頸部保暖。 肩膀是另一唔凍得部位。

3. 背部：身體各部位中，背部是將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位，一旦受寒，肺部容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病，有些人還會產生月經失調、經痛、腰痛等症狀。建議冬天最好加上披肩，或是穿上打底背心，加強背部保暖，守住體內陽氣，有助避免寒氣入侵。

4. 肚臍：肚子受寒容易腹瀉，產生腸胃或腰痛問題，睡覺時一定要蓋住肚子。

冬天加上披肩可守住體內陽氣。 肚臍：肚子受寒容易腹瀉，產生腸胃或腰痛問題，睡覺時一定要蓋住肚子。

5. 膝蓋：受寒的膝蓋會變得僵硬痠痛，做任何動作都可能受傷。有些女生在冬天都會著短裙，其實應該盡量穿及膝裙，有助保暖膝蓋。平時可善用毯子替膝蓋保暖。

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及膝裙有助保暖膝蓋。

及膝裙有助保暖膝蓋。

6. 腳底：腳底是血液循環的最末端，保溫性最差，如果腳底受寒氣侵襲容易導致血液循環不佳。平時盡量避免赤腳、讓腳底直接接觸冰涼地面，又或者穿上保暖襪子。要保暖腳部，醫師也建議平時可多用熱水泡腳，加入生薑或艾葉，更可增加血液循環。

用熱水泡腳可保暖腳部。

用熱水泡腳可保暖腳部。

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