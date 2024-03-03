回南天｜春天潮濕易惹關節痛？！5招預防關節痛症加重

踏入回南天，不少人都會出現關節痛的問題，除了年紀大身體退化外，還有機會與日常習慣有關，令關節不知不覺地磨蝕。以下就整理了5招預防關節痛症加重的方法，讓大家可以在回南天前盡早預防關節痛。

關節痛｜及時增減衣物 關節痛通常與關節入風受寒有關，因此平日一定需要做好保暖工作，根據天氣及時增加或減少衣物，特別是針對膝蓋、手踭等關節位更要額外保護，以免受到潮濕或寒冷的侵襲。同時應該盡量避免穿着短褲、短裙或破洞的牛仔褲等容易令關節位受寒的衣物，讓出現關節痛的機會減到最低。

關節痛｜調整活動環境 香港經常會出現潮濕的天氣，因此對於有關節痛的人士來說實屬雪上加霜，但日常其實仍然可以通過調整活動環境的濕度來改善狀況，不但可以使用抽濕機、除濕劑等盡量保持居住或工作的環境乾燥，還可以選擇盡量遠離濕冷的地方，而在雨天時亦應該減少外出，讓活動環境遠離潮濕，以改善關節痛的情況。

關節痛｜加強鍛煉 關節痛除了與天氣有關之外，與關節磨蝕亦息息相關，因此建議在日常可以通過適量的運動來鍛鍊關節健康，不但可以提升肌肉量，以增強身體的復原能力，還可以提高身體抵抗力及防止關節老化，從而改善關節痛的問題。不過運動類型需要以對關節負擔較低的運動為主，上落樓梯或跑步等運動便不適用於患有關節痛的人士。

預防關節痛｜定期按摩 如果患有關節痛，平時可以適當地按摩損傷保衛，以改善局部地方的血液循環，通過緩解神經壓迫症狀的方式來緩解關節痛楚。而日常還可以多吃一些含有豐富維他命C、鈣及磷等對關節健康有益的食物，以舒緩關節痛的狀況。