年廿八洗邋遢 大掃除廚房、客廳、廁所清潔必學6招

臨近農曆新年，又來到年廿八洗邋遢的時候，用心清潔的話絕對有去舊迎新的作用！以後就為大家盤點6招大掃除必學的方法，根據不同區域有不同的招式，大家不妨按照以下方法進行清潔吧！
【大掃除順序】
大掃除的順序屬成功進行清潔的第一步！建議首先清潔廚房，由於廚房通常都是家中衛生的重災區，因此需要趁體力好時先打掃廚房。而進行清潔時需要頻繁進入廁所進行洗毛巾、倒污水等動作，因此廁所的清潔則建議留到最後。而清理、擦拭抽屜或櫃子時，想做到事半功倍的話，建議從裡到外的順序進行整理。
【廚房清潔】
廚房裡最令人煩惱的清潔問題便是各種油漬，特別是地磚、牆面等長年累月總會累積不少陳年油漬。
1.廚房地磚：水中加入白醋和蘇打粉，充分攪拌後拖地的話可有助去除油漬。
2.抽油煙機：拆下隔板，將隔板以熱水、少量洗潔精和50毫升食醋浸泡20分鐘，最後用百潔布抹乾淨，其他部位則用抹布擦拭即可。
3.廚房牆面：在廚房紙噴上清潔劑貼在牆上，5分鐘後再用抹布清潔便能解決。
4.洗手盤：塞好下水口，加水再倒入蘇打粉和白醋浸泡，之後用抹布擦拭即可。
【睡房清潔】
比起平日顯而易見的塵埃，睡房最需要清潔的地方，便是隱藏着許多細菌和污跡的床品！
1.床褥：用吸塵器清潔床褥上的污垢，將加了精油的蘇打粉輕輕灑在床褥表面，靜置一個小時後再用吸塵器把污垢吸乾淨。
2.枕頭芯：在洗衣機裡以高温模式加洗衣粉洗乾淨。
3.窗戶：窗戶以用含醋的水噴濕，再用抹布擦拭，最後用舊報紙擦乾。
4.衣櫃：先把衣物清出來，將不要的衣服整理後，衣櫃從頂部先打掃，然後再把衣櫃內部死角清理乾淨。
【客廳清潔】
每個家庭的客廳都有不同的家具，但他們都有共同特點，便是比起大掃除時才清潔，更重要的是平日也要進行清潔！
1.燈：用打掃灰塵的工具清潔，若有頑固污漬可用吊燈專用清洗劑。
2.梳化：若使用布藝梳化，建議平日每星期用吸塵機吸一次灰塵，而皮製梳化則用微濕的抹布擦拭。
3.窗簾：拆除後浸泡在洗衣機裡加入半杯鹽水，一天后再加洗衣液清洗。如果是百葉簾的話，則直接使用的除塵紙和微濕的抹布擦拭即可。
4. 縫隙：很多家具都有細小的縫隙，例如木椅上的雕刻椅背、茶几的縫隙等，可以用舊牙刷清理刷淨。
【廁所清潔】
不少人平日已經有經常清潔廁所的習慣，因此大掃除的時候也不用花太多時間，注意清潔平日看不到的縫隙即可。
1.順序：可按照洗手盆-檯面-浴缸-馬桶的順序打掃，注意抹布要分類專用。
2.水龍頭：使用蘇打粉加白醋和洗潔精擦拭的話，能夠有效去除鐵鏽。
3.馬桶：先清潔坐便 ，然後是便池外側面，再到便池內側面，可以用廁所專用清潔劑進行清潔。
4.花灑：把花灑浸泡在水加白醋中，靜置一段時間即可。
【電器清潔】
由於一直在使用，所以不少人都會忘記電器也需要清潔，因此不妨趁大掃除的時候一次過清潔吧！
1.雪櫃：取出雪櫃物品，用抹布蘸取洗潔精清洗雪櫃內部，再用微濕的抹布清潔雪櫃裏的物品後放回即可。
2.洗衣機：直接倒入洗衣機專用清潔劑，按說明使用即可。
3.冷氣機 ：拔掉插頭後，取出過濾網，用花灑清洗上面的塵埃，再浸泡在清洗劑或消毒劑中。等待時用清洗消毒劑擦拭外殼，過濾網沖洗晾乾後，將過濾網重新裝好。
4.熱水壺：在裡面倒一些熱醋輕輕搖晃，靜置30分鐘後再洗乾淨。
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