施政報告2023｜政府派錢獎勵生仔女　2萬元到底買到幾多奶粉、尿片和濕紙巾 ？（附詳細品牌清單）

行政長官李家超發布最新一期《施政報告》，當中網民熱烈討論的題材要數到「新生嬰兒獎勵金」，由10月25日起，向每名在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年。

收到《施政報告》「新生嬰兒獎勵金」2萬元的家長們，可以用來買甚麼呢？以下整理了3項家長們必定會消費到的寶寶消耗品，包括奶粉、尿片與濕紙巾，並提供消委會星級推薦名單，趁有2萬元幫補一下！

2萬元的「新生嬰兒獎勵金」，暫時未知派發細節，當然可以用這2萬元做儲蓄或投資，不過想用來「幫補」的話，消費在寶寶的消耗品也是必須的，寶寶日常消耗品名單大致有奶粉、尿片、濕紙巾，而2萬可以買到的數量大概如下：