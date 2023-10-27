施政報告2023｜政府派錢獎勵生仔女　2萬元到底買到幾多奶粉、尿片和濕紙巾 ？（附詳細品牌清單）

行政長官李家超發布最新一期《施政報告》，當中網民熱烈討論的題材要數到「新生嬰兒獎勵金」，由10月25日起，向每名在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年。
收到《施政報告》「新生嬰兒獎勵金」2萬元的家長們，可以用來買甚麼呢？以下整理了3項家長們必定會消費到的寶寶消耗品，包括奶粉、尿片與濕紙巾，並提供消委會星級推薦名單，趁有2萬元幫補一下！
2萬元的「新生嬰兒獎勵金」，暫時未知派發細節，當然可以用這2萬元做儲蓄或投資，不過想用來「幫補」的話，消費在寶寶的消耗品也是必須的，寶寶日常消耗品名單大致有奶粉、尿片、濕紙巾，而2萬可以買到的數量大概如下：
濕紙巾消委會5星推薦：
-
-
-
-
-
特柔清新香味濕紙巾（10片x3包裝，30片）｜中國製｜$15.9｜約1,257包
-
阿布泰99%純水濕紙巾｜泰國製｜$13.9｜60張/包｜約1,438包
-
順順兒頂級實惠嬰兒濕紙巾（80片x3包裝，240片）｜韓國製｜$109｜約183包
-
Lec.Be For Baby & Kids水99.9%幼兒即棄濕抹巾（手口用）（80片x3包裝，240片）｜日本製｜$55｜約363包
奶粉消委會5分安全評分推薦：
-
-
-
-
喜寶1號雙益初生嬰兒配方奶粉｜德國｜$383｜約53件
-
雅培愛心美嬰兒豆奶配方｜荷蘭｜$294｜約68件
嬰兒尿片消委會4.5星推薦：
原文刊登於 Yahoo Style HK