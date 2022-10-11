港澳No.1魚鱻森虱目魚精 百分百無添加保證食得安心

近年很多人關注健康飲食，主張百分百無添加的產品，尤其是給孕媽及寶寶食用的更是要小心把關！魚鱻森是首個由台灣登陸港澳的魚精品牌，產品推崇回歸自然的營養，100%無添加，其中的虱目魚精採用台灣生態養殖15個月的虱目魚熬煮而成，確保所用的魚自然純淨、安全又健康！
魚鱻森虱目魚精 蘊含豐富全魚精華
魚鱻森虱目魚精一包蘊含全魚精華，有助增强抵抗力、減輕疲勞、補充營養、促進新陳代謝、有助疫後調理等。虱目魚精性質溫和，補而不燥，適合男女老幼、產前產後、手術前後等關注健康人士飲用。
- 鮮美甘淳 營養豐富
入口滋味濃郁無腥味，低鈉、零脂肪、零膽固醇。當中蘊含豐富優質蛋白，份子細小，容易被人體吸收，亦含18種人體水解胺基酸、牛磺酸、礦物質、鈣質及豐富維他命等，有助強化免疫系統、減輕疲勞及促進新陳代謝。
- 百分百無添加 食用放心
連續4️年榮獲由Asia Pacific Anti Additive Association亞太無添加餐飲食品發展促進會頒發的《A.A.無添加三星評級》，嚴謹評鑑實證魚鱻森虱目魚精由原材料、製作過程、生產程序、檢驗，均絕對無添加、無化學物、無防腐劑，保證食品安全。
- 飲用方便省時
虱目魚精處理簡單方便，除省卻煮湯工序外，還便於攜帶外出。只需將原包虱目魚精放入熱水座熱3分鐘即可飲用，非常適合生活忙碌的香港人。
魚鱻森寶寶粥 港澳台首創加入虱目魚精
魚鱻森寶寶粥首創加入100%無添加虱目魚精，搭配來源安全的新鮮蔬菜與優質肉類，製作出4款不同口味兼營養豐富的魚鱻森寶寶粥，適合6個月或以上的寶寶於加固時期訓練咀嚼肌及味覺能力食用。
- 製作省時方便
魚鱻森寶寶粥食用方便簡單，只需原包放入熱水座熱3-5分鐘即可食用，非常適合繁忙的父母，亦可攜帶外出以便解決寶寶用餐問題。
- 採用天然食材100%無添加
採用天然食材製作，通過SGS檢測及榮獲2020年《A.A.無添加三星評級認證》，保證百分百無添加，絕無防腐劑、無雌激素及人工調味料，讓寶寶食得健康有益又放心，絕對是父母的首選！
- 多款口味 營養豐富均衡
魚鱻森寶寶粥的「營養滿滿綜合組」一盒內含以下4款口味，各有特色，全方位補充寶寶的營養！
- 好鈣小魚蔬菜粥：加入了坊間俗稱的「白飯魚」，含豐富鈣質、優質蛋白及DHA，容易被人體消化吸收，有助寶寶牙齒、骨骼及頭腦發育。
- 睛亮豬肉菠菜粥：混入被譽為「蔬菜之王」的菠菜，當中大量的膳食纖維能促進腸道蠕動，有利於促進寶寶腸蠕動及排便。
- 順暢雞肉南瓜粥：食材配搭了南瓜，當中豐富的維他命C、E及葉酸，胡蘿蔔素在人體吸收後於體內轉化成維他命A，有助增強抵抗力，防止病毒入侵。
- 好胃道豬肉山藥粥：加入了木耳、山藥，含澱粉酶、多酚氧化酶等物質，有利於脾胃消化吸收功能，有助促進腸蠕動及預防、緩解便秘，幫助寶寶排便順暢。
入夏寶寶粥肉鬆 配搭食材共享滋味
入夏寶寶魚鬆/肉鬆，採用100%純肉製造，經嚴格把關，無任何人工添加物、無添加豌豆粉，以高蛋白、低脂的規格加以調配。嚴選新鮮食材後以低溫慢火烘炒，香酥美味、容易入口，更可搭配粥、白飯、炒飯、壽司、三文治、麵包等多種食物，讓美味昇華，更享滋味！
入夏寶寶肉鬆4款口味包括：
- 笑顏成長鱈魚鬆：採用純淨阿拉斯加野生鱈魚製成，鱈魚含豐富蛋白質、維他命A、維他命D、鈣、鎂、硒等豐富營養元素；含優質脂肪酸Omega-3，有助小朋友腦細胞發育，提升學習力、專注力與記憶力。
- 笑顏成長鮭魚鬆：採用北美海域野生三文魚，營養比一般養殖鮭魚更高，含豐富蝦青素，能有效降低心臟病風險。
- 活力滿滿雞肉鬆：採用台灣新鮮溫體雞，特選當中鮮嫩的雞胸肉部分，含豐富蛋白質、脂肪含量低，有助吸收極佳的蛋白質。
- 元氣百倍豬肉鬆：嚴選台灣在地溫體豬，選取當中肉質最軟嫩的「小里肌肉」，油脂少、脂肪含量低、無骨且不帶筋；含豐富蛋白質、肌紅蛋白、維他命B1，有效提供血紅素及促進鐵質吸收。
適逢魚鱻森香港5週年，全線產品享有85折優惠。另外，官網會員更專享本月內於網站消費，可獲1.5倍積分，官網消費每$100即可賺取1 F Fun，1 F Fun等於$1，購物付款時就可以積分當現金使，即時減錢！