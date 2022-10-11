港澳No.1魚鱻森虱目魚精 百分百無添加保證食得安心

近年很多人關注健康飲食，主張百分百無添加的產品，尤其是給孕媽及寶寶食用的更是要小心把關！魚鱻森是首個由台灣登陸港澳的魚精品牌，產品推崇回歸自然的營養，100%無添加，其中的虱目魚精採用台灣生態養殖15個月的虱目魚熬煮而成，確保所用的魚自然純淨、安全又健康！

魚鱻森虱目魚精 蘊含豐富全魚精華

魚鱻森虱目魚精一包蘊含全魚精華，有助增强抵抗力、減輕疲勞、補充營養、促進新陳代謝、有助疫後調理等。虱目魚精性質溫和，補而不燥，適合男女老幼、產前產後、手術前後等關注健康人士飲用。

鮮美甘淳 營養豐富

入口滋味濃郁無腥味，低鈉、零脂肪、零膽固醇。當中蘊含豐富優質蛋白，份子細小，容易被人體吸收，亦含18種人體水解胺基酸、牛磺酸、礦物質、鈣質及豐富維他命等，有助強化免疫系統、減輕疲勞及促進新陳代謝。

百分百無添加 食用放心

連續4️年榮獲由Asia Pacific Anti Additive Association亞太無添加餐飲食品發展促進會頒發的《A.A.無添加三星評級》，嚴謹評鑑實證魚鱻森虱目魚精由原材料、製作過程、生產程序、檢驗，均絕對無添加、無化學物、無防腐劑，保證食品安全。

飲用方便省時

虱目魚精處理簡單方便，除省卻煮湯工序外，還便於攜帶外出。只需將原包虱目魚精放入熱水座熱3分鐘即可飲用，非常適合生活忙碌的香港人。