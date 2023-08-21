素人職業媽媽 變教育分享平台 A Little Something by Marina Watt 助人自助 分享親子魔法

「防疫繪本」、「能量卡」、「魔法骰」，這些非一般的教材，為「A Little Something by Marina Watt」創辦人屈家妍Marina帶來不平凡的親子時刻。本身是妍創傳播東主之一的屈家妍Marina，以往與不少教育企業和慈善組織合作，擁有相關領域豐富的人際網絡，現時攻讀教育博士、加上已是人母的她，在各方面的「耳濡目染」下，由最初開設個人網誌「A Little Something by Marina Watt」，單純分享育兒和親子相處心得，到經歷一場疫情，變成家長們聚集互相扶持鼓勵的後援會，進而慢慢發展教育事業。助人自助，分享她獨有的「親子魔法」，正是這位素人職業媽媽，創立A Little Something by Marina Watt的最大魅力。

我們的城市面臨重重挑戰，從社會動盪、環球疫情、經濟疲弱以至影響精神情緒、躺平成風等，均考驗大眾的抗逆能力。然而愈來愈多人認為新一代無法承受挫折，當學業、事業或人際關係出現問題時，便會逃避不敢面對。Marina認為在疫情肆虐的數年，這種感受尤深。「為甚麼有人能夠屢敗屢戰，勇於從挫折中學習，但有些人卻一蹶不振呢？我認為美國史丹福大學教育學者Carol Dweck所提出的『Growth Mindset(成長型思維)』，正是現今教育制度所缺乏，導致新一代的抗逆力低落。」她指出具備Growth Mindset特質的孩子，相信透過努力不懈，能夠增進自己精益求益，且肯於錯誤和失敗中改進。「我希望能透過自身親子體驗，以及對『成長型思維』的理解，透過平台啟發其他家長。」她除了分享日常點滴和親子資訊外，疫情期間更作出嘗試，研發多款教學小工具，旨在為親子增添正能量，踢走負面情緒。

2020年新冠疫情來襲，改變了不少家庭的作息模式，長時間停課加上視像網課需要，家長也要在家遙距工作。Marina也不例外，激發她設計一些趣味文創教材，免費於網上向家長分享。「疫情下，在家學習成為新常態。『防疫繪本』是給孩子的另類課堂，讓父母陪伴孩子學習防疫知識，保護自己及身邊人。」及後更邀請英國插畫家Manshi Mehta合作設計「能量卡」，同樣免費供人下載，一套30張由一幅可愛的動物或水果，配上一句暖心字句，她鼓勵家庭每人每天隨機抽3張卡，當傷心難過時，互相閱讀鼓勵的話語，為大家注入正能量，踢走負面情緒。「推出之後意外大受歡迎，更獲三聯文化基金助將其商品化，又有教育KOL陳美齡和陳智思兩位名家推薦，令更多人認識我的平台。」至第三波疫情來勢洶洶，Marina更聯同本地插畫家Yuki Lo設計「魔法骰」，藉此為親子創造3個「魔法時刻」，讓家長走進孩子的內心世界，讓他們勇於表達自我感受。她解釋，「3粒魔法骰分別代表早、午、晚3個時刻，當家長擲到骰面相應的指令時，便向孩子送上溫馨，增進親子溝通與感情。」

網課放眼世界 積木 Show & Tell 受歡迎

疫情為Marina帶來機遇，「A Little Something by Marina Watt」成功凝聚一班家庭，甚至有辦學團體和慈善組織留意到她的善舉，令她忽發奇想，免費舉辦另類網課。她續說，「我不是教師，但我在網上認識一班外國朋友，他們願意透過視像分享，為孩子帶來足不出戶也能放眼世界的體驗。如一位外國潛水教練，就透過ZOOM分享海底世界，而我負責主持，當時很多小朋友都很開心。」她憶述至今也辦了數十場網課，每次都是爆滿，甚受歡迎。

平台另一個人氣親子活動就是「積木Show & Tell」，她指會在網課前才出題，如「我的學校」、「我的夢想」等，家長預備積木零件，由孩子發揮創意砌出指定主題，「最重要的是，完成作品後孩子有展示環節，在鏡頭面前向其他小朋友做介紹，過程中培養他們的邏輯思維。」疫情消散，現時Marina已重拾實體親子活動，如早前在中環街市參加周末市集，讓小朋友體驗小檔主；又帶團到深圳欣賞創新科技，讓孩子們開拓眼界。Marina今年又舉辦了TEDxKids@PokFuLam活動，開放予家長和孩子免費參加，順利進行。她感謝大家支持，「女兒第一次做TEDx speaker，還有漫漫長路努力做得更好，希望下次有更多時間可以邀請更多小朋友做演講嘉賓，大家一起玩。」

她坦言「A Little Something by Marina Watt」是一個靈活的親子平台，會因應社會的需要，不同變換有趣的家庭活動，而家長也願意付費予以支持，令她提供動力持續下去。