素人職業媽媽 變教育分享平台 A Little Something by Marina Watt 助人自助 分享親子魔法

「A Little Something by Marina Watt」創辦人屈家妍Marina分享她自創的能量卡。

「防疫繪本」、「能量卡」、「魔法骰」,這些非一般的教材,為「A Little Something by Marina Watt」創辦人屈家妍Marina帶來不平凡的親子時刻。本身是妍創傳播東主之一的屈家妍Marina,以往與不少教育企業和慈善組織合作,擁有相關領域豐富的人際網絡,現時攻讀教育博士、加上已是人母的她,在各方面的「耳濡目染」下,由最初開設個人網誌「A Little Something by Marina Watt」,單純分享育兒和親子相處心得,到經歷一場疫情,變成家長們聚集互相扶持鼓勵的後援會,進而慢慢發展教育事業。助人自助,分享她獨有的「親子魔法」,正是這位素人職業媽媽,創立A Little Something by Marina Watt的最大魅力。

推崇 Growth Mindset 成長型思維 我們的城市面臨重重挑戰,從社會動盪、環球疫情、經濟疲弱以至影響精神情緒、躺平成風等,均考驗大眾的抗逆能力。然而愈來愈多人認為新一代無法承受挫折,當學業、事業或人際關係出現問題時,便會逃避不敢面對。Marina認為在疫情肆虐的數年,這種感受尤深。「為甚麼有人能夠屢敗屢戰,勇於從挫折中學習,但有些人卻一蹶不振呢?我認為美國史丹福大學教育學者Carol Dweck所提出的『Growth Mindset(成長型思維)』,正是現今教育制度所缺乏,導致新一代的抗逆力低落。」她指出具備Growth Mindset特質的孩子,相信透過努力不懈,能夠增進自己精益求益,且肯於錯誤和失敗中改進。「我希望能透過自身親子體驗,以及對『成長型思維』的理解,透過平台啟發其他家長。」她除了分享日常點滴和親子資訊外,疫情期間更作出嘗試,研發多款教學小工具,旨在為親子增添正能量,踢走負面情緒。

Marina指出具備Growth Mindset特質的孩子,抗逆力較強,亦不怕從失敗錯誤中學習。

疫情激發抗疫三步曲:防疫繪本、能量卡和魔法骰 2020年新冠疫情來襲,改變了不少家庭的作息模式,長時間停課加上視像網課需要,家長也要在家遙距工作。Marina也不例外,激發她設計一些趣味文創教材,免費於網上向家長分享。「疫情下,在家學習成為新常態。『防疫繪本』是給孩子的另類課堂,讓父母陪伴孩子學習防疫知識,保護自己及身邊人。」及後更邀請英國插畫家Manshi Mehta合作設計「能量卡」,同樣免費供人下載,一套30張由一幅可愛的動物或水果,配上一句暖心字句,她鼓勵家庭每人每天隨機抽3張卡,當傷心難過時,互相閱讀鼓勵的話語,為大家注入正能量,踢走負面情緒。「推出之後意外大受歡迎,更獲三聯文化基金助將其商品化,又有教育KOL陳美齡和陳智思兩位名家推薦,令更多人認識我的平台。」至第三波疫情來勢洶洶,Marina更聯同本地插畫家Yuki Lo設計「魔法骰」,藉此為親子創造3個「魔法時刻」,讓家長走進孩子的內心世界,讓他們勇於表達自我感受。她解釋,「3粒魔法骰分別代表早、午、晚3個時刻,當家長擲到骰面相應的指令時,便向孩子送上溫馨,增進親子溝通與感情。」