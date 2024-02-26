網上熱話｜內地女去迪土尼驚見同胞讓小孩隨地小便 網上大呻望國人自重返被罵：沒孩子的人不理解！

人有三急為人之當情，有時候找不到洗手間也真的頗頭痛。近日就有一名內地女子於網上大呻，自己來香港迪士尼時看見有同胞讓孩子於花圃中小便，之後又撞到有同胞插隊加孩子亂小便。她分享上網想呼籲大家岀行時要注意自己的言行，但反被部份網民大鬧。

內地女去迪土尼驚見同胞讓小孩隨地小便 她指自己在等待灰熊山谷過山車的排隊時，突然出現了一位女士帶著兩個小孩插隊到了隊伍的前面。其他遊客都對此感到驚訝，認為她們不應該這樣插隊。加上，她們並沒有在隊伍中等待，而是毫不猶豫地打開了一道緊急出口門，進入了花圃區域小便。這一幕讓前面的日本妹妹、中國美女，以及後面的香港本地人和菲律賓家庭都感到震驚不已。



一日連撞2次同胞小孩亂小便 她指岀更令人失望的是，不久之後又有一位父親帶著他的小男孩做出了同樣的行為。這個小男孩甚至在同樣的地方解決了自己的生理需求。儘管附近有廁所可供使用，而且過山車與廁所之間只隔著一個餐廳，他們卻選擇在這個公共區域解決問題。



只望同胞能注意言行 她於文末指這些事件發生在她們排隊等候的短短15分鐘內。她認在排隊之前，特別是帶著小孩的家庭，應該提前處理好生理需求，以免出現尷尬的情況。不應為了短短的時間而犧牲了中國人的形象，實在令人感到遺憾。她表示希望大家可以共同努力，加強公民教育，提高文明素質，為中國人的形象做出積極的貢獻。