與父同築「屯元天」父職互助網絡 凝聚爸爸力量 同訴心中苦樂

很多時候，爸爸被定型為一家之主，每天忙著工作，還要頂著堅毅剛強的形象，永遠把自己的感受排到最後。有些爸爸很想參與育兒工作，但往往無從入手，有時更弄巧反拙，背負「豬隊友」的罪名，背後辛酸無人知曉。有見以男士為對象的社會服務欠奉，DADs Network因此先後開展「父聯網有得傾」及與父同築「屯元天」，建立可持續發展父職互助網絡計劃，凝聚天水圍、元朗及屯門的爸爸，建立「巴打」互助網絡。 文：袁雅婷 攝：羅錦鴻

讓跨區工作爸爸互相幫助 與父同築「屯元天」計劃經理譚鴻昌(Winn)稱，目標是凝聚並推動區內爸爸參與社區，建立爸爸之間的互信關係及互助網絡；培訓爸爸進行角色轉化，成為「社區爸爸」義工，支援區內有需要家庭；發揮不同協作夥伴的強項，共同回應區內爸爸及其家庭的需獎。「當初選擇屯元天作為服務地區，是因為地區上缺乏關於爸爸的服務。簡單來說，因他們需要跨區工作，下班回家時很多社區服務機構都已關門，令到很多爸爸得不到適切的服務。所以我們便以爸爸作為切入點，希望提供不同的活動、互助小組及平台，讓他們互相分享生活瑣事，以及分擔情緒壓力。」 建立支援網絡小組+培養義務導師 Winn續解釋，與父同築「屯元天」計劃主要有兩種服務──第一個是針對爸爸的需要，建立互助支援網絡小組，把背景相近的家庭放在一起，定時定候為他們在各區定下聚腳店聚會，分享大家的近況及家庭問題。例如在家裡和另一半吵架或者和小孩在教育上相處產生分歧等，大家都會互相分享一些經驗或方法，以便支援。其次就是加入計劃後，都會透過義工的訓練，變身為義務導師，例如有任職維修的家長，會分享一些維修技巧給其他父母，並會和地區上的社福機構或教會合作，安排轉介為區內人士做簡單的維修工作。

同聲同氣爸爸 易找情緒出口 由於參與爸爸來自不同的背景，計劃善用他們的技能及專長，邀請擔任活動及興趣班的導師。當中「型男咖啡室」主理人甘志銘(阿甘)不單借出咖啡室作聚腳點，更親自教授其他爸爸沖咖啡。阿甘感恩此舉讓他認識了一班同聲同氣的爸爸，找到情緒的出口。「當爸爸後，生活都是圍著孩子轉，社交圈子愈來愈窄。有時跟太太在育兒上有分歧，都不知找誰呻，只能把苦水往肚子裡吞。在這裡我結識到很多知心好友，大家會互相關心、支持，甚麼都可暢所欲言。他們亦樂意提供不同的建議，讓我知道辦法總比困難多。除了星期三晚一齊飲咖啡，閒時我們都會相約吃早餐或宵夜，彷彿回到中學時代。」阿甘笑著說。 計劃還透過日常活動，讓阿甘更了解兒子的興趣，發現他很喜歡桌遊，「就算沒有其他小朋友，他也會主動過來一起玩，和兒子間也增加共同話題。」阿甘認為這些都是很大的得著，從中提升了親子關係。 阿甘透過這個計劃感受到，其實社區很需要有人出一分力，或者社區的價值需要有人去聯繫及建立，因此本職是樂器導師的他，轉變人生目標，修讀社工課程，並決定將來投身這行業，「這個計劃很重要的令我心態上有重大轉變，使我職涯方向都改變了。」