雙11｜尋「補」藏．尋知識 樂思尋「補」之旅開倉至抵優惠

上學期快要完結，臨近學生最緊張的考試季，不少家長都會到各大書店為子女選購合適的補充練習。樂思、躍思及衆課堂即將聯合推出【樂思尋「補」之旅】開倉活動，以及【雙11期間限定】至抵驚喜優惠！父母們可以用最優惠價格選購心水「補」藏，幫助子女緊貼學習進度，輕鬆奪取佳績！

【樂思尋「補」之旅——觀塘站及荃灣站】開倉優惠

樂思聯同躍思、眾課堂推出【尋「補」之旅】多個至抵優惠，含不同年級的補充練習和模擬試卷，助子女在中、英、數三科打好知識根基、提升答題技巧，輕鬆應對各種考試。

樂思尋「補」之旅會在觀塘和荃灣進行，全場補充均以開倉優惠價發售，樂思特選補充低至20元一本；128元可自選四本精選小學補充練習。

顧客亦可以半價選購多款指定小學補充；至於購買熱賣小學補充練習，則可享有正價8折。

除了補充練習之外，觀塘和荃灣開倉還有「PAW Patrol童書系列」8折等優惠。顧客凡購物滿$600（折實價）*或以上，即可獲得禮品購物車一部。

【雙 11 期間限定優惠】

「雙11購物節」即將來臨，樂思推出一連串「應節」優惠，特選補充低至一本港幣11元；精選補充四本售港幣111元，雙11限定兼至抵優惠只限一天，售完即止，各位家長千萬不要錯過！