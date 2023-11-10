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親子
2023-11-10 19:30:00

雙11｜尋「補」藏．尋知識 樂思尋「補」之旅開倉至抵優惠

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雙11｜尋「補」藏．尋知識 樂思尋「補」之旅開倉至抵優惠

雙11｜尋「補」藏．尋知識 樂思尋「補」之旅開倉至抵優惠

上學期快要完結，臨近學生最緊張的考試季，不少家長都會到各大書店為子女選購合適的補充練習。樂思、躍思及衆課堂即將聯合推出【樂思尋「補」之旅】開倉活動，以及【雙11期間限定】至抵驚喜優惠！父母們可以用最優惠價格選購心水「補」藏，幫助子女緊貼學習進度，輕鬆奪取佳績！

 

【樂思尋「補」之旅——觀塘站及荃灣站】開倉優惠

樂思聯同躍思、眾課堂推出【尋「補」之旅】多個至抵優惠，含不同年級的補充練習和模擬試卷，助子女在中、英、數三科打好知識根基、提升答題技巧，輕鬆應對各種考試。

樂思尋「補」之旅會在觀塘和荃灣進行，全場補充均以開倉優惠價發售，樂思特選補充低至20元一本；128元可自選四本精選小學補充練習。

顧客亦可以半價選購多款指定小學補充；至於購買熱賣小學補充練習，則可享有正價8折。

除了補充練習之外，觀塘和荃灣開倉還有「PAW Patrol童書系列」8折等優惠。顧客凡購物滿$600（折實價）*或以上，即可獲得禮品購物車一部。

 

【雙11期間限定優惠】

「雙11購物節」即將來臨，樂思推出一連串「應節」優惠，特選補充低至一本港幣11元；精選補充四本售港幣111元，雙11限定兼至抵優惠只限一天，售完即止，各位家長千萬不要錯過！

雙11限定優惠 $11/本；$111/4本

雙11限定優惠 $11/本；$111/4本

額外專屬【荃灣站期間限定】優惠

另外，樂思尋「補」之旅——荃灣站更有額外開倉優惠，只要顧客購物滿$300（折實價）*或以上，可以獲得神秘禮品一份；凡購物滿$500（折實價）*或以上，即可獲得免費Scholastic英文圖書一本。

特選補充$20/本

特選補充$20/本

精選補充$128/4本

精選補充$128/4本

指定補充半價

指定補充半價

熱賣小學補充8折

熱賣小學補充8折

【期間限定】購物禮遇

【期間限定】購物禮遇

上圖：【只限荃灣站】購物滿$300（折實價）*或以上即送神秘禮品一份；購物滿$500（折實價）*或以上即送Scholastic英文圖書一本。

下圖：【觀塘及荃灣站】購物滿$600（折實價）*或以上即送購物車一部

*以單一發票計算，每張發票只限送一份。每日數量有限，送完即止。
 

樂思尋「補」之旅——觀塘站

日期及時間

即日起至11月13日：上午11時半至下午6時半

11月14日上午11時半至下午4時半

觀塘成業街16號怡生工業中心地下AB2號位

https://maps.app.goo.gl/vJ15pGaX1hJJyHHK6

 

樂思尋「補」之旅——樂思尋「補」之旅荃灣站

日期及時間

1115日：下午3時至6時半

111627日：上午11時半至下午6時半

1128日：上午11時半至下午4時半

荃灣灰窰角街2432號美德大樓6A

https://maps.app.goo.gl/y9aVk2mdLKMPJdCb9

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