6大荃灣親子好去處推介 兒童戲院睇卡通片/坐小鴨船/夾公仔/玩繩網

6大荃灣親子好去處推介 豐儉由人

暑假流流長，想捐窿捐罅為小朋友發掘放電熱點，荃灣可能是個不錯選擇！由免費的遊樂場放電任跑，到付費坐鴨仔小船、波波池、繩網，再到親子餐廳，甚至兒童戲院都有得選擇，一集式齊集食、買、玩，小朋友玩得開心，大人就更安心！

愉景新城 說起荃灣的親子熱點，絕對不得不提愉景新城！作為全港最大型的親子主題商場，這裡齊集中西日式口味等多間親子餐廳，絕大部分均設嬰兒餐椅，不用四圍搵。冒險樂園、玩具反斗城等主題商店更是小朋友最愛！商場更有免費兒童遊樂設施「鯨魚花園」，結合攀爬架、滑梯及繩網，刺激又好玩。仲有全港唯一一間以小朋友為主題的兒童戲院，讓小朋友也能享受睇電影樂趣，不怕被投訴！一集式食、買、玩，啱晒小朋友放電。



CHILDLIKE童心樂園 位於荃灣愉景新城內，佔地面積8000呎的童心樂園，設有15個玩樂區、16個大主題區，包括波波池、沙池、彈床、旋轉木馬等，最大特色是香港室內遊樂場勁少見的黃色鴨仔小船，在小河上漂流，讓小朋友體驗當船長滋味！另有警察局、消防局的電子射擊遊戲，以及跳彈床等，暑假時段$280包一大一小，玩2小時，也算超值！

Plaza 88 Kidstation Playhouse 連接港鐵荃灣西站商場網，全程室內直達，不怕日曬雨淋！樂園佔地8000呎，更有多個落地大玻璃，景觀超靚，小朋友邊玩邊影寫真！場內有一個任夾公仔機，只要夾中而又想要，可以用$20買一隻，否則就可以放回回收袋再夾，滿足小朋友夾公仔心情又唔怕浪費。入面亦有膠沙池、跳彈床、路軌車車及一些小型彈彈動物，可供小朋友騎玩。當然少不了攀爬架、滑梯及波波池，大人小朋友都可以玩，滑梯的順滑程度都一流。去到入場登記，只要like IG及Facebook就可以玩多1小時，一大一小只需$140就可任玩3小時！玩到小朋友斷電為止吧！

浩海立方探游館 同樣位於Plaza 88的浩海立方探游館，佔地近1萬呎，是全港首個建於市中心的海洋體驗館，場內展出各式各樣的水母，並將海底世界及真實的海洋生物結合多媒體遊戲，環境超夢幻！小朋友來到可免費大玩VR、MR遊戲，更可學習海洋保育知識，從中學會尊重和保護大海與棲息其中的生物，好玩又有嘢學。

荃灣廣場PLAY GARDEN 位於荃灣廣場的戶外遊樂場PLAY GARDEN，外觀顏色鮮艷，內裡亦相當好玩。當中設3大區域，包括空中彩虹遊玩區、雲下休閒區及打卡區。9大遊樂設施有8米高「彩虹晴空塔」、兩條分別為4.8米高及3.3米高的「彩虹秒速滑梯」、結合圓盤及輕巧鞦韆的「雲上鞦韆」、集3條小滑梯、平衡橋、繩網於一身的「雲兒城堡」等，更有訓練肌肉和心肺耐力的「活力旋轉繩網」、、大型敲擊管琴「音樂彩虹」等，多嘢玩顏色又豐富，小朋友一定玩到不願走！

荃灣公園 位於荃灣海濱附近，佔地約8公頃，當中以海洋主題設計，兒童遊樂設施算多，有滑梯、有搖搖馬，也有韆鞦，公園內還設有兒童單車徑、小水池、人工瀑布、小橋和瞭望塔，無論帶小朋友放電，或打卡拍照同樣合適，玩完再行一行海旁，小朋友就滿足了。