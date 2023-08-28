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2023-08-28 18:55:27

記者實測｜城景國際本地「油」蹤住宿之旅 親手體驗活字印刷工藝

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記者實測城景國際本地「油」蹤住宿之旅，可親手體驗活字印刷工藝。

記者實測城景國際本地「油」蹤住宿之旅，可親手體驗活字印刷工藝。

近三年的疫情，使香港酒店業新興了不同種類的staycation，但內容都不外乎是飲飲食食或玩樂的套票。而小編最近就參加了一個令人耳目一新的staycation，是由城景國際和位於油麻地的香港活字館合作推岀的「本地『油』蹤 - 活版印刷體驗住宿之旅」。雖然只是短短的二日一夜，但仍能透過活字印刷體驗到一段曾被遺忘的「香港傳奇」。

 

位於油麻地的香港活字館一直致力推廣活字文化。（am730攝）

位於油麻地的香港活字館一直致力推廣活字文化。（am730攝）

香港三大支柱行業

活版印刷在香港50年代時可謂是全盛時期，除了有「香港三大支柱行業」之稱，在當時的技術更被世界公認是亞洲最出色的。這次的「本地『油』蹤」則提供了一個紐帶，讓住客可以在悠閒中看見活版印刷的興衰。可能這段歷史對我們來説不痛不癢，但當活字館的工作人員講解「手落照鏡活版印刷機」背後的故事時，才知道這部機械不單在當時價值一層樓，更曾養活了印刷師傅的一家，甚至能把他的孩子們都送到英國讀書，此時機身上的鏽斑也隨著解説變得鮮活起來。

 

「手落照鏡活版印刷機」更負起各學校的家課册印刷的責任。（am730攝）

「手落照鏡活版印刷機」更負起各學校的家課册印刷的責任。（am730攝）

最完美、最先進的中文活字

當時香港的中文活字被譽為是最完美、最先進的中文活字，更有一套名為「香港字」的活字字體。而這一門講求工多藝熟的技藝亦隨著柯式印刷、數碼印刷技術的岀現，令活字印刷技藝日漸式微。好在那時候於荷蘭落地生根的華人對中文活字有需求，訂了一套「香港字」的字粒並製成字模自行印刷，故早些年於荷蘭國家民族博物館的展覽中「香港字」才重見天日。因此重鑄的「香港字」才可於活字館中展岀，可謂是奇蹟，也是不少人努力下的結晶。

 

「香港字」起源其實是英國傳教士戴爾引入西式中文活字的技術。（am730攝）

「香港字」起源其實是英國傳教士戴爾引入西式中文活字的技術。（am730攝）

親手印刷紀念品

當導賞員講解完香港活版印刷的歷史後，便可以親手使用手搖活版印刷機印製紀念卡。紀念卡的字樣共有三款，分別是「香港」、「小鹿」和鋅版印刷的「香港活字館入場卷」。當中以不同字粉製成的樣式，亦是活字館現在努力推動的方向，他們希望可以把活版印刷和藝術結合，使這一段曾被遺忘的「香港傳奇」以另一種方式延續下去。

 

可以手搖活版印刷機親身體驗活版印刷的技術。（am730攝） 紀念品是活版印刷的技術和藝術的結合。（am730攝）

塵封的香港匠人精神

本來以為活字印刷只不過是一種被淘汰的過去，但當手中拿著輕巧的鉛字時、看著只比米粒大些許的「香港字」時，才感受到那時古樸的匠人温度。原來香港過去也是有把某事做到極致的耐心：活字館中展出的印刷品，字體工整秀麗，每一粒字都是當時師傅逐字拼好放入印刷機中，師傅甚至會知道那一粒字粒「肥咗」、「矮咗」，可見每句每頁都得來不易。而這種種背後也連結香港與世界，並承載着一段傳奇歷史。

 

本地「油」蹤 - 活版印刷體驗住宿之旅

優惠價：港幣$860起 (2人入住，每房每晚) 

詳情: https://bit.ly/cvLetterpress-PrintingPKG

親手手執字粒時，才感受到印刷師傅的厲害之處。（am730攝） 場內的展品有印刷師傅「滑鐵盧」的錯字，大家可以挑戰找岀。（am730攝） 城景國際會盡量安排「本地『油』蹤」的客人免費升級高級客房。（am730攝） 翌日的早餐應有盡有，更有酒店早餐必食的奄列區。（am730攝） 「本地『油』蹤」的住客更可免費獲得蛋糕一個，味道不太甜，十合適合港人的口味。 （am730攝）
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