記者實試超人氣嘉多娜甜點店 $22平民價法日靚料生乳卷

創下日賣900個法式布甸包佳績、再憑開心果燒餅長期掀起人龍的嘉多娜麵包店，最近在何文田開設法式粉紅裝潢蛋糕甜點店副線Kadorar Pastries，法日式精美件裝蛋糕由$20起至$28不等，貫徹街坊價，吸引大批女客人及附近上學的小學生來捧場。

文:Vera Gee 攝：林俊源



店內工房新鮮自製 新店除了售賣一系列超人氣法式布甸包，也特製多款可愛風磅裝生日蛋糕、戚風蛋糕以及法、日式件裝蛋糕，有栗子蒙布朗、火焰檸檬蛋糕、士多啤梨吉士撻、諾曼第芝士蛋糕、無花果巧克力蛋糕；又有小巧的法式可麗露、瑪德蓮貝殼小蛋糕、費南雪金磚小蛋糕、西班牙布雪蛋糕(Bouchee)，全部在此店的工房裡自製。款式多元化，有別於嘉多娜麵包店的港式情懷蛋糕。

最人氣開心果巴斯克蛋糕 店內最受歡迎非$22件的開心果巴斯克蛋糕及開心果軟雪糕莫屬！採用美國及意大利的開心果磨製成開心果漿，果仁風味香濃不澀。尤其No.1打卡焦點開心果軟雪糕，夾雜點點開心果碎，每一口都嘗出天然開心果味道，甜度適中，加上意式開心果脆餅只售$28，真的超值！

生乳卷柔軟忌廉輕盈 記者心水推介$22件的生乳卷，選用日本麵粉、乳脂成分35%的法國忌廉製作，蛋糕採戚風做法，質感細緻柔軟；忌廉綿滑輕盈，帶奶香。無論配合香甜的美國士多啤梨及自家製果醬，抑或法國與比利時巧克力豆混搭的巧克力，組合和諧美味。



優質法日食材

主理糕餅的蔡師傅闡釋：「我們貫徹嘉多娜的宗旨，用優質食材，希望做出更好的味道，讓大眾都能品嚐得到，食得健康和快樂。糕餅主要用法國伊斯尼發酵牛油、法國鐵塔牌忌廉帶出香滑，蛋糕裡的果凍和果醬都是精心自製。其中戚風蛋糕及特別形狀蛋糕最花心機及長時間去製作，戚風蛋糕一般需要1個小時以上才能夠完成，特別形狀蛋糕甚至要花上3、4小時。」店內更首次發售多款自家品牌的精品，迎合愛甜點的女客人。



Kadorar Pastries 地址：何文田梭椏道7號地下

營業時間：11am-8pm(2月3日啟市)

網址：https://www.kadorar-bakery.com/

