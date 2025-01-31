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生活
2025-01-31 14:00:00

記者實試超人氣嘉多娜甜點店 $22平民價法日靚料生乳卷

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記者實試超人氣嘉多娜甜點店 $22平民價法日靚料生乳卷

記者實試超人氣嘉多娜甜點店 $22平民價法日靚料生乳卷

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創下日賣900個法式布甸包佳績、再憑開心果燒餅長期掀起人龍的嘉多娜麵包店，最近在何文田開設法式粉紅裝潢蛋糕甜點店副線Kadorar Pastries，法日式精美件裝蛋糕由$20起至$28不等，貫徹街坊價，吸引大批女客人及附近上學的小學生來捧場。
文:Vera Gee  攝：林俊源
 

店內工房新鮮自製

新店除了售賣一系列超人氣法式布甸包，也特製多款可愛風磅裝生日蛋糕、戚風蛋糕以及法、日式件裝蛋糕，有栗子蒙布朗、火焰檸檬蛋糕、士多啤梨吉士撻、諾曼第芝士蛋糕、無花果巧克力蛋糕；又有小巧的法式可麗露、瑪德蓮貝殼小蛋糕、費南雪金磚小蛋糕、西班牙布雪蛋糕(Bouchee)，全部在此店的工房裡自製。款式多元化，有別於嘉多娜麵包店的港式情懷蛋糕。

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玻璃櫃陳列廿款蛋糕，當中一系列生乳卷有多達6款口味，以水果為主。(林俊源攝) 為小孩子特設磅裝卡通圖案生日蛋糕。(林俊源攝) 試業不久，即有客人一口氣購買四打切餅。(林俊源攝)

最人氣開心果巴斯克蛋糕

店內最受歡迎非$22件的開心果巴斯克蛋糕及開心果軟雪糕莫屬！採用美國及意大利的開心果磨製成開心果漿，果仁風味香濃不澀。尤其No.1打卡焦點開心果軟雪糕，夾雜點點開心果碎，每一口都嘗出天然開心果味道，甜度適中，加上意式開心果脆餅只售$28，真的超值！

開心果巴斯克蛋糕$24、原味巴斯克蛋糕$22 前者表面鋪上開心果碎及開心果漿，更突出果仁風味，通常下午3時售罄。(林俊源攝) 好。開心果軟雪糕配開心果脆餅$28 雪糕開心果味天然，夾雜點點開心果碎，甜度柔和，真的美味！(林俊源攝) 北海道8.0牛乳雪糕配華夫筒$28 雪糕極之軟滑，牛乳味重卻不膩。(林俊源攝)

生乳卷柔軟忌廉輕盈

記者心水推介$22件的生乳卷，選用日本麵粉、乳脂成分35%的法國忌廉製作，蛋糕採戚風做法，質感細緻柔軟；忌廉綿滑輕盈，帶奶香。無論配合香甜的美國士多啤梨及自家製果醬，抑或法國與比利時巧克力豆混搭的巧克力，組合和諧美味。
 

焦糖柚子生乳卷(左)、檸檬生乳卷(右)各$22 蛋糕柔軟，忌廉綿滑輕盈，柚子和檸檬的果香帶出清新。(林俊源攝) 巧克力生乳卷、士多啤梨生乳卷 各$22 前者用54%巧克力製成，跟士多啤梨一樣，絕襯重奶香的輕忌廉。(林俊源攝) 士多啤梨吉士撻$28 美國士多啤梨紅潤亮澤，其甜美果香配上吉士入口更感清新。(林俊源攝) 生乳巧克力戚風$28 巧克力混合法國與比利時巧克力豆，巧克力味濃。(林俊源攝)

優質法日食材


主理糕餅的蔡師傅闡釋：「我們貫徹嘉多娜的宗旨，用優質食材，希望做出更好的味道，讓大眾都能品嚐得到，食得健康和快樂。糕餅主要用法國伊斯尼發酵牛油、法國鐵塔牌忌廉帶出香滑，蛋糕裡的果凍和果醬都是精心自製。其中戚風蛋糕及特別形狀蛋糕最花心機及長時間去製作，戚風蛋糕一般需要1個小時以上才能夠完成，特別形狀蛋糕甚至要花上3、4小時。」店內更首次發售多款自家品牌的精品，迎合愛甜點的女客人。
 

蔡師傅主理糕餅。(林俊源攝) 可麗露$18(林俊源攝) 人氣開心果麻糬布甸包也有供應。(林俊源攝) 一系列戚風蛋糕離不開大眾喜愛的開心果口味。(林俊源攝) 新推多款自家品牌精品。(林俊源攝)

Kadorar Pastries

地址：何文田梭椏道7號地下
營業時間：11am-8pm(2月3日啟市)
網址：https://www.kadorar-bakery.com/
 

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門面設計採糖果夢幻色調。(林俊源攝)

門面設計採糖果夢幻色調。(林俊源攝)

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