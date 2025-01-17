記者親訪迪士尼新年活動 全新花車巡遊/派利是/扭蛋 門票低至76折

蛇年即將來臨，由即日起至2月16日，迪士尼舉辦「奇妙年年」賀年活動，讓訪客與家人好友度過一個不一樣的新年。記者親身入園體驗各不同活動，當中最受矚目新年活動必屬全新「米奇與好友蛇年行大運」，同時發售多款限定美食及精緻紀念品。於指定期間購買門票，更可享76折優惠。即看下文！

全新新春節目 迪士尼今次最受矚目的新年活動必定是全新「米奇與好友蛇年行大運」。巡遊地點美國小鎮大街已經擺放不同新年裝飾，當中以巨大的米奇形狀燈籠最受訪客歡迎。眾多迪士尼好友，包括米奇老鼠、鋼牙奇奇與大鼻帝帝及布魯托已換上嶄新賀年服飾。花木蘭同樣在巡遊中登場，向訪訪客拜年送上新年祝福。各個迪士尼角色在原創賀年歌曲《Magic is Here》下向訪客們獻上表演，送上新年祝福。

人氣活動「米奇與好友大街狂歡派對」亦推出新春版。米奇與米妮以及他們的朋友們，連同 Duffy 與好友穿上別具新年氛圍的服裝於美國小鎮大街特快列車上，沿路向大家揮手拜年，為訪客增添節日回憶。 從大年初一起，訪客於入園時更可獲贈米奇米妮蛇年主題利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，祝願大家利是到手。

迪士尼好友換上喜慶新衣 除了米奇與好友外，迪士尼另一標誌性人物一定是Duffy與好友。兩大人氣組合換上超可愛的賀年裝扮。記者當日分別在夢想花園涼亭及Duffy與好友遊玩屋中，與米奇、米妮、Duffy及LinaBell見面。它們一如以往十分熱情，與粉絲擁抱及合照。 與迪士尼好友見面後，不妨到旁邊碰碰運氣，抽Duffy與好友新年掛件扭蛋。全套一共10款，包括三款神秘款式，另更可獲得GODIVA巧克力小禮盒，寓意蛇年甜甜蜜蜜。記者當日抽中StellaLou，打開後公仔散發著薰衣草味，才發現原來是StellaLou造型的香囊。 新年當然要許願，祈求來年心想事成。訪客可於夢想花園涼亭內，與家人朋友一同掛上新年繪馬。

多款限定 賀年佳餚及 精緻紀念品 於新春期間，迪士尼準備豐富賀年佳餚，包括重點限定推介寓意財富與好運「黃金煲」及試意頭十足的「瑞蛇鮮菌富貴撈起」。另外多款迪士尼賀年系列商品同步發售，Duffy與好友季節限定毛公仔及「蛇頭蛇尾」的鋼牙奇奇與大鼻帝帝毛公仔，造型可愛，必定融化粉絲的心。

「Duffy 與好友同萌遊」回歸 新年過後便是春天的來臨，迪士尼率先預告「Duffy與好友同萌遊」將於2月21日至5 月7日回歸。粉絲們可帶著公仔登上香港迪士尼樂園鐵路 Duffy 與好友春日限定列車，與穿上全新春衣的Duffy與好友留下難忘回憶。列車上新設的毛公仔「可愛座」打卡位，粉絲們可將毛公仔放在專屬的「可愛座」上合照留念。城堡舞台上亦有春日限定的Duffy 與好友「快樂分享」小劇場。