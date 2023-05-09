譚仔三哥︱母親節限定藥膳米線 靚媽余香凝讚湯補雞滑海螺彈牙

懷胎5個月的余香凝(Jennifer)，今屆金馬獎獲提名最佳女配角，演技獲得專業肯定。母親節來臨在即，這位媽媽獲譚仔三哥米線(譚仔三哥)邀請，率先試食母親節限定米線和小食。

滋補螺片滑雞白木耳米線香口令胃口大增 懷第二胎的Jennifer，沒有食慾不振，聞到譚仔三哥的「滋補螺片滑雞白木耳米線」，反而胃口大增，她說：「今次母親節限定的『滋補螺片滑雞白木耳米線』，為一眾媽媽而設，集多款藥材極為滋補養生，加上我剛踏入懷孕中期，可以開始進補，上一胎驚胎兒不足磅，嚇得我心驚膽顫，後期不斷狂食為長胎。今次吸收了上次的經驗，一踏入懷孕中期便開始好好攝取更多營養。」 先品嘗原味藥膳湯頭的Jennifer，才喝一口便露出滿足的神情：「這個湯底太一絕了，不但嘗得出多款藥材的香味，更喝得出海螺的鮮味，和慢慢滲出來的糟鹵香氣，光是喝湯已非常滿足，再加上食材豐富，包括螺片、無骨雞件及白木耳，極為足料！」Jennifer更以這款母親節限定米線的熱愛，更把米線連湯吃個清光。

滋補螺片滑雞白木耳米線 $49

酒香藥膳湯底帶有糟鹵的清香酒味和螺片的鮮味，配以彈牙海螺片、無骨嫩滑雞件和爽脆吸味白木耳，既滋補又分量十足。原味酒香藥膳湯底醇厚味濃；嗜辣的亦可由10小辣起自選辣度，品嘗另一番風味。

雙耳小食 湯底全部加辣 據說孕婦陀女會特別嗜辣，她之後更加碼品嘗加辣湯底：「我陀這胎跟上胎一樣極為嗜辣，原味和加辣的湯底各有特式，原味不加辣湯頭濃厚、充滿滋補藥膳香氣；而辣湯味道層次豐富，我建議大家兩款亦品嚐一下。」問到余香凝這胎是否都是女，她指對BB性別沒有所謂，只要健康成長就好。 試食「黑白雙耳」(雲耳及白木耳) 時，Jennifer試勻3款自選醬汁：「白木耳及雲耳同樣滋補，對平日辛勞的媽媽，或像我一樣正懷孕的媽媽同樣有益。」被問到母親節將如何慶祝，她坦言一切從簡：「希望一家人一起慶祝，簡單吃飯亦滿足。」談到未來工作，Jennifer稱目前專注養好胎，簡單的工作會接洽，亦會接收劇本邀約，但希望留待產後BB到一定月數，才接較長時間的工作。