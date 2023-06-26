譚仔三哥︱水煮湯軟殼蟹米線一嘗忘不了 朝比奈彩講明回日本排隊再食

譚仔三哥米線(譚仔三哥)的「三哥水煮湯」系列載譽歸來，期間限定「三哥水煮湯軟殼蟹米線」，同場加映的限定小食「我是你的避風塘豬扒件」與限定特飲「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」，並從日本請來日劇《今際之國的有栖》「水雞」朝比奈彩率先試食，她大讚水煮湯味集香、濃、辛、辣，回日本會排隊再食。

九頭身美女朝比奈彩，首次與香港品牌合作，她稱非常榮幸，因為譚仔三哥在東京非常出名，經常引起排隊熱潮，「日本譚仔三哥現開幕已經超過一年，亦不時有人龍，捧場客非常多。這次很幸運能受邀到香港譚仔三哥試食，不但可以品嘗地道香港味的譚仔三哥米線，更可率先試食新產品，實在是我的榮幸。」擁有纖瘦結實黃金比例身型的朝比奈彩透露，十分喜愛辛辣食物：「特別是麻辣獨有的味覺與觸感，刺激又開胃，而且辣椒素能夠提升新陳代謝、刺激血液循環，同時加速脂肪分解，兼抗氧化和排毒，冬天時品嚐更能夠驅寒，適量進食好處良多。」