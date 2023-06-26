譚仔三哥︱水煮湯軟殼蟹米線一嘗忘不了 朝比奈彩講明回日本排隊再食

譚仔三哥米線(譚仔三哥)的「三哥水煮湯」系列載譽歸來，期間限定「三哥水煮湯軟殼蟹米線」，同場加映的限定小食「我是你的避風塘豬扒件」與限定特飲「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」，並從日本請來日劇《今際之國的有栖》「水雞」朝比奈彩率先試食，她大讚水煮湯味集香、濃、辛、辣，回日本會排隊再食。
九頭身美女朝比奈彩，首次與香港品牌合作，她稱非常榮幸，因為譚仔三哥在東京非常出名，經常引起排隊熱潮，「日本譚仔三哥現開幕已經超過一年，亦不時有人龍，捧場客非常多。這次很幸運能受邀到香港譚仔三哥試食，不但可以品嘗地道香港味的譚仔三哥米線，更可率先試食新產品，實在是我的榮幸。」擁有纖瘦結實黃金比例身型的朝比奈彩透露，十分喜愛辛辣食物：「特別是麻辣獨有的味覺與觸感，刺激又開胃，而且辣椒素能夠提升新陳代謝、刺激血液循環，同時加速脂肪分解，兼抗氧化和排毒，冬天時品嚐更能夠驅寒，適量進食好處良多。」
首嘗非油炸軟殼蟹
朝比奈彩對於水煮湯頭極為欣賞：「聽說香港人比日本人較能吃辣，這碗『三哥水煮湯軟殼蟹米線』為5小辣，屬於低辣度，但試吃前亦有點緊張。喝下第一口湯頭，除了辣味還能品嘗出不同辛香料的味道，層次極為豐富，特別是花椒的麻，八角的香和鮮辣椒的辣，令我一口接一口地喝。」作為配料的軟殼蟹，日本多以高溫油炸烹煮軟殼蟹，她十分欣賞譚仔三哥的煮法，「這是我首次品嘗非油炸的軟殼蟹，其蟹肉鮮味極為突出，更帶有黑胡椒香，浸滿水煮湯底後更是啖啖辛香味鮮，實在令我驚豔。」
讚羅漢果特飲食味甘甜解辣
至於限定小食「避風塘豬扒件」和「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」，朝比奈彩同樣讚口不絕：「一早聽說過香港避風塘料理，這款小食非常香脆，金沙般的蒜粒極為香口，難怪如此聞名。羅漢果不是日本常見的食物，但味道甘甜，加入了粒粒蘆薈更有口感，冰凍口感十分解辣，聽聞有美顏效果，要多飲兩杯。」品嘗過後朝比奈彩表示，終於親身感受到譚仔三哥的魔力，笑言回日本後就算要排隊亦會再次光顧譚仔三哥。