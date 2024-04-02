譚仔擁躉Dee哥偷師Fusion味飆戲 試食港式牛脷．釀豆腐胡椒鮮茄湯米線

影壇新貴Dee哥何啟華，作品一部接一部，近期的《飯戲攻心2》更創下初一賀歲檔喜劇單日最高票房紀錄，風頭一時無兩。Dee哥特別獲譚仔雲南米線(譚仔)邀請，試食fusion主題的「牛脷．釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」，還有特色限定小食及特飲。

初次登場的「牛脷‧釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」，以極具歐式風味的新鮮百里香，烹調胡椒鮮番茄湯底，加入牛脷和釀豆腐來震懾味蕾。全新初春開胃小食「涼拌豬膶宮廷蘿蔔」，還有兩款解辣必備、清新冰爽的chill爽特飲「黑糖寒天苦瓜茶特飲」和「士多啤梨青檸梳打特飲」，為譚仔擁躉Dee哥，帶來驚喜清新舒爽滋味。

自稱譚仔忠粉的Dee哥，大賣口乖表示：「譚仔每次有新產品推出我都非常期待，譚仔冠絕香港米線界28年，至今仍不斷創新，新出品都為大家帶來美味驚喜；由正宗的雲南米線滋味、到融合亞洲不同地區風味，以至地道香港味，創新之餘亦極具譚仔特色。」