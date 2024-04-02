譚仔擁躉Dee哥偷師Fusion味飆戲 試食港式牛脷．釀豆腐胡椒鮮茄湯米線

影壇新貴Dee哥何啟華，作品一部接一部，近期的《飯戲攻心2》更創下初一賀歲檔喜劇單日最高票房紀錄，風頭一時無兩。Dee哥特別獲譚仔雲南米線(譚仔)邀請，試食fusion主題的「牛脷．釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」，還有特色限定小食及特飲。
初次登場的「牛脷‧釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」，以極具歐式風味的新鮮百里香，烹調胡椒鮮番茄湯底，加入牛脷和釀豆腐來震懾味蕾。全新初春開胃小食「涼拌豬膶宮廷蘿蔔」，還有兩款解辣必備、清新冰爽的chill爽特飲「黑糖寒天苦瓜茶特飲」和「士多啤梨青檸梳打特飲」，為譚仔擁躉Dee哥，帶來驚喜清新舒爽滋味。
自稱譚仔忠粉的Dee哥，大賣口乖表示：「譚仔每次有新產品推出我都非常期待，譚仔冠絕香港米線界28年，至今仍不斷創新，新出品都為大家帶來美味驚喜；由正宗的雲南米線滋味、到融合亞洲不同地區風味，以至地道香港味，創新之餘亦極具譚仔特色。」
Dee哥又指意想不到譚仔大玩fusion，「我會以譚仔為目標，繼續用心鑽研演技，向觀眾展現出何啟華不同風貌的魅力。」說完即品嘗「牛脷．釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」湯底， Dee哥驚嘆稱：「絕！簡直一絕！鮮番茄湯底香甜濃郁，是我所熟悉的地道港式風味，黑白胡椒為湯底增添辛香微辣，同時每口均感受到歐式百里香獨特的草本木質清香，愈喝愈上癮！」
Dee哥對「牛脷．釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」兩款全新配料，同樣愛不釋手，「與番茄絕配的厚切牛脷，滷過後肉質軟腍又充滿肉香，啖啖茄牛滋味；吸盡湯底精華的釀豆腐，極具內涵，餡料鮮味，實屬一絕！」與ERROR隊友感情要好的Dee哥，試食亦不忘隊友：「這款『涼拌豬膶宮廷蘿蔔』爽脆酸甜，口感味道層次豐富，絕對會深得肥仔、193和保錡的歡心，再加上兩款全新的chill爽特飲可說是完美的配搭。」