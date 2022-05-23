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2022-05-23 12:26:07

譚仔都搞NFT！ 首推慈善NFT項目「Souper Hero」擁有者獨享譚仔或三哥VIP會籍+免費食米線 6.19正式公開發售

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譚仔都搞NFT！ 首推慈善NFT項目「Souper Hero」擁有者獨享譚仔或三哥VIP會藉+免費食米線 6.19正式公開發售

譚仔正式宣佈進軍元宇宙！譚仔國際有限公司帶領旗下兩大品牌，譚仔雲南米線及譚仔三哥米線軍 The Sandbox元宇宙，更將於2022619日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」。將所有收益扣除成本後，全數捐贈至受惠機構香港藝術中心以支持【埋嚟學Out of the Cube】計劃。譚仔國際更為「Souper HeroNFT項目擁有者提供VIP會籍，以及多個線上線下驚喜獨家優惠。譚仔fans記住留意！

譚仔NFT｜聯乘本地漫畫家推出首個譚仔姐姐及三哥NFT系列

譚仔國際推出首個慈善NFT項目，當然與粉絲最喜愛的譚仔及三哥元素有關。「Souper Hero」由四個系列組成，並誠邀本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某操刀設計，包括譚仔面料系列、譚仔姐姐系列、三哥面料系列以及三哥人物系列。項目將會鑄造共10,020個獨一無二的NFT，當中1,000個將分配給白名單並於202268日進行預售，另有20個作公開拍賣用途 (白名單及拍賣詳情將容後公布)。「Souper HeroNFT每個定價為慈善價港幣500元發售，更可於官方交易平台Artzioneer以法定貨幣（MastercardVISA卡）進行交易。

即睇譚仔面料系列+譚仔姐姐系列NFT！

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今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的【埋嚟學Out of the Cube】計劃，以培育本地更多數碼藝術家，促進數碼藝術的長期培訓和教育。未來將有更多藝術家受邀加入【埋嚟學Out of the Cube】常規節目「Creator Grooming」，以提高他們的數碼藝術創作技能，支持本地藝術創作。

即睇三哥面料系列+及三哥人物系列NFT！

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譚仔NFT｜「Souper HeroNFT擁有者獨享多重優惠

成為「Souper HeroNFT項目擁有者，不但可以擁有譚仔或三哥的VIP會籍，更可享有眾多線上線下的獨家優惠，包括免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖和其知識產權的擁有權以及參加獨家活動等。日後只要累積積分，賺取更多獎賞，精彩禮遇無限量供應。

成為「Souper Hero」NFT項目擁有者，可以擁有譚仔或三哥的VIP會藉！

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