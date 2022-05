譚仔都搞NFT！ 首推慈善NFT項目「Souper Hero」擁有者獨享譚仔或三哥VIP會籍+免費食米線 6.19正式公開發售

譚仔正式宣佈進軍元宇宙!譚仔國際有限公司帶領旗下兩大品牌,譚仔雲南米線及譚仔三哥米線軍 The Sandbox元宇宙,更將於2022年6月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」。將所有收益扣除成本後,全數捐贈至受惠機構香港藝術中心以支持【埋嚟學Out of the Cube】計劃。譚仔國際更為「Souper Hero」NFT項目擁有者提供VIP會籍,以及多個線上線下驚喜獨家優惠。譚仔fans記住留意!

今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益,扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的【埋嚟學Out of the Cube】計劃,以培育本地更多數碼藝術家,促進數碼藝術的長期培訓和教育。未來將有更多藝術家受邀加入【埋嚟學Out of the Cube】常規節目「Creator Grooming」,以提高他們的數碼藝術創作技能,支持本地藝術創作。