護眼方法｜長期對藍光易傷眼！ 教你5個日常護眼Tips + 3款護眼茶飲食譜

不論在家工作（WFH）或在辦公室時都需要面對藍光，令雙眼變得疲累。以下就教大家5個日常護眼Tips和3款護眼茶飲食譜，讓大家在家工作期間亦可以保護雙眼，解決雙眼容易疲累的問題！

護眼 方法 ｜多看綠色植物 長期對着螢幕工作會對雙眼造成負擔，建議無論在家或是在辦公室工作的時候，都可放置綠色植物在旁，每1小時轉移視線觀看綠色植物。如果沒有養殖植物的習慣，即可遠眺，同時伸懶腰和做簡單的肩頸運動，讓雙眼明亮起來。

護眼 方法 ｜多眨眼 工作若忙得無法抽身的時候，多眨眼睛亦有助保護眼球，稍作休息時可以多眨眼睛、轉轉眼球，讓天然的淚水可以潤滑眼睛，減少乾澀感。不過建議最好在工作時，最好讓眼睛每隔1小時休息5分鐘，這樣才更有效地保護雙眼。

▼眼晴敏感分3種▼

護眼 方法 ｜熱敷眼睛 每日完成工作後，可以用45度左右的熱毛巾敷眼睛，或搓熱雙手，利用掌心的熱度來按摩雙眼，反覆按摩有助促進眼部血液循環，令眼睛得以休息。除此之外，市面上亦有蒸氣的護眼眼罩，可以在睡前使用，讓眼睛得到充分的休息

護眼 方法 ｜護眼操 不少學校在小學的時候都會教學生做護眼操，但成年之後卻很少利用護眼操保護雙眼，其實經常做護眼操可以舒緩眼睛疲勞外，還可以有效預防近視加深和緩解眼部乾澀，對眼睛有特別大的幫助。 ▼ 即睇護眼操步驟 ▼

護眼食物 ｜多吃護眼食品 除了改善日常用眼的情況外，多吃護眼食品對雙眼亦有一定的幫助，例如西蘭花、奇異果、菠菜、黑芝麻等含有豐富維他命A的食物都有助保護雙眼。而一些護眼保健品亦有助緩解眼部疲勞，建議可以多管齊下食用。有時間的話還可以親自沖泡護眼養生茶，工作時飲用的話便有助護眼。

護眼茶飲食譜｜黑枸杞石斛西洋參茶 食材：石斛5g +西洋參2g + 黑枸杞2g 做法：

1.將石斛和西洋參放入養生壺中，加適量水煮20分鐘。

2.等茶溫下降至微熱後，再放入黑枸杞浸泡5分鐘即可。 護眼茶飲食譜｜菊花枸杞茶 食材：菊花5g + 枸杞5g 做法：

1.輕輕清洗菊花和枸杞。

2.將材料倒入茶壺中，以90度左右的滾水沖泡10分鐘即可。