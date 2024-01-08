護眼親子嘉年華 慈善跑/遊戲攤位/扭波波環節/手部彩繪/主題打卡位

作為蔡司兒童護眼隊長的EYE Q仔已經準備好起航，來到香港科學園與大家一起參加「護眼親子嘉年華」！EYE Q仔未出發先興奮，率先在會場中建立了蔡司護眼基地，準備了一系列精彩又好玩的嘉年華活動，包括精彩的花式跳繩及韻律體操表演，絕對不能錯過。說明是嘉年華，現場當然不少得宣傳護眼資訊的遊戲攤位、扭波波環節、手部彩繪、主題打卡位等，隨時抱著一手的禮品回家，包括由我們的贊助商送出的蔡司鏡片優惠券及精美的眼鏡布！屆時更有蔡司的護眼之星在現場為各位大小朋友提供簡單的立體感及色覺篩查測驗，讓各位可以更加認識自己的雙眼。「蔡司護眼慈善跑2020」不但共創親子時光，又可以獲得豐富的護眼資訊，加深父母及小朋友對眼睛健康的關注，還不盡快報名？

履行企業社會責任為別人帶來光明

「蔡司護眼慈善跑2020」中的2020，除了代表著原定於2020年舉行外，20/20亦包含深層意義。20/20代表著標準良好視力（意指一個人在二十呎的測試距離，看得到一個正常視力的人應看見的東西），亦代表著蔡司的目標與期望，讓「每一個人都值得擁有最清晰視力」。

或者大家會想，為什麼跑步會與眼睛健康有關？跑一場步，或做一次運動對我們也許很容易，但對很多視障人士來講，卻是極度困難的！很遺憾地，不是每個人都能夠擁抱一個清晰明亮的世界。全球有很多人因為不幸地患上眼疾，而令視力受到影響，甚至失明，令人生頓時陷入一片漆黑。蔡司致力履行企業社會責任，回饋社會，希望透過這一次蔡司慈善跑，喚醒大家珍惜得來不易的視力，而盡力幫助視力受損的人重拾希望。