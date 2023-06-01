買衫優惠｜UNIQLO感謝節第二周開鑼 $59入手AIRism背心/T恤低至$79

UNIQLO將於6月2至8日舉行「夏日感謝節」第二周，帶來過百款感謝優惠，包括清涼舒適的王牌AIRism系列，絕對適合連日高溫；今季新出、主打舒適職場服的AirSense，亦首次於感謝節登場；另外亦有過百款夏日涼爽單品，以及新登場的DRAGON BALL UT系列，讓大家及時換上清爽穿搭迎接炎夏。 UNIQLO 夏日感謝節｜ $59 入手夏日必搶 AIRism 系列單品 告別黏笠與異味 最近日日都出現酷熱天氣，UNIQLO的王版、清涼速乾的AIRism系列，採用創新科技研發，超微細纖維帶來柔軟舒適膚觸，迅速吸收並揮發汗水，保持全日舒適。UNIQLO特別於感謝節第二週，推出多個AIRism優惠回饋顧客，包括以$79-$99入手皇牌女裝AIRism棉質T恤、男裝U AIRism棉質寬鬆圓領T恤、童裝AIRism棉質圓領T恤。全年熱賣的AIRism內衣物系列也是必入手商品，包括男裝AIRism圓領/ V領T恤、女裝AIRism 吊帶背心/背心/U領T恤、童裝AIRism網紋背心均帶來感謝價格$49-$59。除了外遊服飾，AIRism的起居套裝也以感謝價格$149登場，讓大家由早到晚、於室內室外都保持清爽舒適，乾爽入眠。

UNIQLO 夏日感謝節｜多款夏日色彩時尚單品 夏日少不了色彩打扮，今季大熱的短身T恤只需$79，另外夏日必備的附胸墊羅紋背心及附胸墊無縫短物吊帶背心亦只需$99，可以單穿或搭配短袖麻質混紡開領恤衫、粗紡棉質連身裙，輕鬆打造時尚又舒適的造型；而男士們可以趁機以$99入手寬鬆口袋圓領T恤、或$149入手寬鬆工裝恤衫。 同時，多款男女裝褲裝亦以感謝價格登場，女裝首選$149的打摺直腳長褲，打造時尚與舒適兼備的旅行造型；男裝可選感謝價格$149的工裝短褲，多口袋設計，舒適實用兼備。

UNIQLO 夏日感謝節｜全新 AirSense 系列首於感謝節登場 穿出舒適專業造型 職場穿搭的 AirSense系列集輕量、彈性、易於打理等功能於一身，即使收納於行李中，亦只需稍作整熨便可。系列更首度於今次感謝節登場，男裝AirSense 西裝外套、女裝AirSense抗UV外套以感謝價格$499登場，外套質感輕盈，簡約俐落的剪裁盡顯專業風範。建議可搭配同款以感謝價格$249登場、採用2WAY彈性物料製作的男裝AirSense長褲、女裝AirSense 抗UV長褲，在夏日帶來輕盈舒適感。