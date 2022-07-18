購物優惠｜多元美妝專門店CNE登陸銅鑼灣 逾百歐美日韓美容品牌 10大開幕優惠

多元美妝專門店CNE Charm & Easy最近登陸銅鑼灣，由本地和歐美日韓台品牌中，細選逾百個美容品牌，包括國際大牌HERMES、LE LABO、LA MER、CLARINS、SHISEIDO，及日韓品牌CLIO、HUXLEY、SOFINA、CUREL；更是主打零傷害和環保的Clean Beauty品牌集中地，部分品牌更是首度引進香港，喜愛小眾品牌及Clean Beauty的女生也絕對不能錯過。CNE新張期間更推出十大驚喜開幕優惠，包括精選防曬止汗潔面產品低至62折，以及成為「CNE創始會員」即享有全年購物禮遇等。

Clean Beauty 集中地 匯聚逾 20 個品牌

近年Clean Beauty逐漸成為主流，不少女生也開始轉用主打Clean Beauty的保養品，希望能以無毒、零傷害、安全低敏的方式保養肌膚，同時避免為環境帶來負擔。因此CNE特設Clean Beauty專區，為愛護地球的你搜羅波蘭、西班牙、德國等來自全球各地的20多個Clean Beauty護膚品牌，不少品牌更是首度在本港零售市場面世，如高端荷蘭品牌Flower Spice，其產品採用純素配方，將精選的花卉和香料巧妙地融入其中，又是可回收包裝，達至保養肌膚同時愛護地球，讓你與地球一起變美；亦有韓國品牌Dr. Ceuracle及Ongredients，其產品100%採用純素和有機成份製造，亦不經動物測試。每個品牌的產品系列齊全，當中包括不少小眾及本地精品品牌。