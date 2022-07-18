購物優惠｜多元美妝專門店CNE登陸銅鑼灣 逾百歐美日韓美容品牌 10大開幕優惠

多元美妝專門店CNE Charm & Easy最近登陸銅鑼灣，由本地和歐美日韓台品牌中，細選逾百個美容品牌，包括國際大牌HERMES、LE LABO、LA MER、CLARINS、SHISEIDO，及日韓品牌CLIO、HUXLEY、SOFINA、CUREL；更是主打零傷害和環保的Clean Beauty品牌集中地，部分品牌更是首度引進香港，喜愛小眾品牌及Clean Beauty的女生也絕對不能錯過。CNE新張期間更推出十大驚喜開幕優惠，包括精選防曬止汗潔面產品低至62折，以及成為「CNE創始會員」即享有全年購物禮遇等。
Clean Beauty集中地 匯聚逾20個品牌
近年Clean Beauty逐漸成為主流，不少女生也開始轉用主打Clean Beauty的保養品，希望能以無毒、零傷害、安全低敏的方式保養肌膚，同時避免為環境帶來負擔。因此CNE特設Clean Beauty專區，為愛護地球的你搜羅波蘭、西班牙、德國等來自全球各地的20多個Clean Beauty護膚品牌，不少品牌更是首度在本港零售市場面世，如高端荷蘭品牌Flower Spice，其產品採用純素配方，將精選的花卉和香料巧妙地融入其中，又是可回收包裝，達至保養肌膚同時愛護地球，讓你與地球一起變美；亦有韓國品牌Dr. Ceuracle及Ongredients，其產品100%採用純素和有機成份製造，亦不經動物測試。每個品牌的產品系列齊全，當中包括不少小眾及本地精品品牌。
精選Clean Beauty品牌包括：
精選全球人氣品牌：
為慶祝隆重開幕，CNE於即日起至8月31日期間推出十大限定優惠，包括精選防曬止汗潔面產品低至62折，以及成為「CNE創始會員」即享有全年購物禮遇等。
優惠5：即日起至7月31日，Dr. Ceuracle、AROMATICA、JAYJUN、YADAH、LLEAFILL品牌防曬產品全線85折。
優惠6：即日起至7月31日，The Herb Farm、21Grams、SMPL止汗產品全線85折。
優惠7：即日起至7月31日，買任何Sofina產品，可免費獲水油平衡防曬乳液 SPF50+PA++++(8ml)一件 (價值$70)。
優惠8：即日起至7月31日，Celluver全線香氛洗護 $199/兩件。
優惠9：即日起至7月31日，買任何防曬產品滿$200（折實價），可免費獲Dr.Top喚白造光精華霜一支。
優惠10：即日起至7月31日，國際品牌更推出多個優惠，包括SK-II、Clarins、POLA、Estee Lauder、Aesop等，精選產品低至62折。詳情請留意CNE店內宣傳品或Facebook專頁https://www.facebook.com/CNE.charmNeasy
CNE銅鑼灣店
地址：銅鑼灣駱克道535及537號地下
電話：2803 0252
營業時間：星期一至日 11:30-21:30