熱門搜尋:
C觀點 消委會 金像獎2022 I SWIM 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
生活
2022-07-18 16:03:15

購物優惠｜多元美妝專門店CNE登陸銅鑼灣 逾百歐美日韓美容品牌 10大開幕優惠

分享：
購物優惠｜多元美妝專門店CNE登陸銅鑼灣 逾百歐美日韓美容品牌 10大開幕優惠

購物優惠｜多元美妝專門店CNE登陸銅鑼灣 逾百歐美日韓美容品牌 10大開幕優惠

多元美妝專門店CNE Charm & Easy最近登陸銅鑼灣，由本地和歐美日韓台品牌中，細選逾百個美容品牌，包括國際大牌HERMESLE LABOLA MERCLARINSSHISEIDO，及日韓品牌CLIOHUXLEYSOFINACUREL；更是主打零傷害和環保的Clean Beauty品牌集中地，部分品牌更是首度引進香港，喜愛小眾品牌及Clean Beauty的女生也絕對不能錯過。CNE新張期間更推出十大驚喜開幕優惠，包括精選防曬止汗潔面產品低至62折，以及成為「CNE創始會員」即享有全年購物禮遇等。

CNE以典雅輕奢的薄荷湖水綠及大理石灰為裝潢主調。

CNE以典雅輕奢的薄荷湖水綠及大理石灰為裝潢主調。

Clean Beauty集中地  匯聚逾20個品牌 

近年Clean Beauty逐漸成為主流，不少女生也開始轉用主打Clean Beauty的保養品，希望能以無毒、零傷害、安全低敏的方式保養肌膚，同時避免為環境帶來負擔。因此CNE特設Clean Beauty專區，為愛護地球的你搜羅波蘭、西班牙、德國等來自全球各地的20多個Clean Beauty護膚品牌，不少品牌更是首度在本港零售市場面世，如高端荷蘭品牌Flower Spice，其產品採用純素配方，將精選的花卉和香料巧妙地融入其中，又是可回收包裝，達至保養肌膚同時愛護地球，讓你與地球一起變美；亦有韓國品牌Dr. CeuracleOngredients，其產品100%採用純素和有機成份製造，亦不經動物測試。每個品牌的產品系列齊全，當中包括不少小眾及本地精品品牌。

精選Clean Beauty品牌包括：

D’Alchemy 曾獲超過10項Beauty Awards的波蘭有機星級品牌，不含11種有害成分，及以植物純露代替水為基礎。原料天然並獲國際組織有機證書認證，特別適合成熟肌膚。 Dr. Ceuracle 韓國人氣皮膚科護理品牌，利用天然成分、皮膚病學臨床專業知識和技術開發一系列產品。品牌產品具4大類型：蜂膠、茶樹、積雪草及透明質酸，旨在為每種皮膚類型解決不同肌膚問題。 Flower Spice 荷蘭品牌與瑞士領先天然護膚實驗室傾力合作，採用100%天然、有機花卉和香料，巧妙融入產品中，確保高水平功效和健康。成分均保證不含動物測試及基因工程。 MERME 來自德國柏林的天然品牌，從世界各地以可持續的方式搜購最可靠和最有效的原料，堅持無動物實驗，配合品牌特有技術，令產品無需添加任何香料或防腐劑仍能穩定保存有效成分。 Ongredients 所有產品韓國製造，僅採用純素和有機成份，不經動物測試，為敏感型肌膚提供簡單而有效的護膚解決方案，包括清爽潔面乳、滋養精華及舒緩面膜。 SMPL 100%天然、純淨的荷蘭產護膚品。產品不含有害防腐劑、精油、合成成分、Parabens等，安全呵護肌膚，亦適合兒童使用。

精選全球人氣品牌：

Daily Aroma Japan [家居香薰—日本] 日本有機保養品品牌，產品使用瀨戶內檸檬、高知縣產柚子、北海道和薄荷等日本當地農作物製造。 Innovatis [洗髮護髮-西班牙] 西班牙皇室御用頂級洗護品牌，產品使用魚子精華洗髮護髮，打造強韌髮質， 維持頭髮蓬鬆。 Only Minerals [美妝-日本] 在日本已累積8年礦物彩妝類銷售第一紀錄，品牌堅持上妝兼護膚理念，其產品不含有害肌膚成分，敏感膚質、術後、孕婦媽媽亦適用。

為慶祝隆重開幕，CNE於即日起至831日期間推出十大限定優惠，包括精選防曬止汗潔面產品低至62折，以及成為「CNE創始會員」即享有全年購物禮遇等。

優惠1：即日起至831日，購物滿$100即可成為「CNE創始會員」，全年享受九折購物優惠（*指定產品除外，優惠只限正價貨品，不能再與其他優惠及折扣同時使用）。

優惠2：即日起，成為CNE會員即可免費預約及享受11尊貴手部精油按摩服務，消除疲勞，舒緩減壓。

優惠3：即日起，凡讚好 CNE Facebook專頁及追蹤IG帳戶，即可免費獲得小禮物乙份，禮物先到先得，送完即止。

優惠4：即日起至831日，於「開幕限定花牆」影相打卡，寫下精心選購的產品或服務心得，然後@cne_charmneasy#CNE_charmneasy、追蹤CNE IG帳號，即有機會贏取價值高達$1,000豐富護膚禮品包！

優惠5：即日起至731日，Dr. CeuracleAROMATICAJAYJUNYADAHLLEAFILL品牌防曬產品全線85折。

優惠6：即日起至731日，The Herb Farm21GramsSMPL止汗產品全線85折。

優惠7：即日起至731日，買任何Sofina產品，可免費獲水油平衡防曬乳液 SPF50+PA++++(8ml)一件 (價值$70)

優惠8：即日起至731日，Celluver全線香氛洗護 $199/兩件。

優惠9：即日起至731日，買任何防曬產品滿$200（折實價），可免費獲Dr.Top喚白造光精華霜一支。

優惠10：即日起至731日，國際品牌更推出多個優惠，包括SK-IIClarinsPOLAEstee LauderAesop等，精選產品低至62折。詳情請留意CNE店內宣傳品或Facebook專頁https://www.facebook.com/CNE.charmNeasy

 

CNE銅鑼灣店

地址：銅鑼灣駱克道535及537號地下 
電話：2803 0252 
營業時間：星期一至日 11:30-21:30

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受