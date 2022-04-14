購物優惠｜本地鞋履品牌The Korner 七周年店慶 特設半價回饋區

本地鞋履品牌The Korner迎來七周年，特意推出周年慶回饋，優惠包括全店鞋款7折，更特設半價回饋區，最適合與閨蜜一人一對。周年慶優惠期由即日起至5月1日，新款優惠於全線分店及網店同步進行。優惠期內不需$500即可入手春夏新款，性價比極高，品牌鞋款多元，無論是文青溫柔風，還是型格等風格的女生，都能找到心愛款式。
推介鞋款及折後價錢：
Klassic Loafers
Klassic是The Korner對經典鞋款的致敬系列，以歷久不衰的樂福鞋為基本，採用真皮為主物料，加入現代女性喜歡的元素，尖頭及微高跟，而修長的鞋型令腿更顯明亮細緻。
Kenya Slippers
簡約鞋款，大方頭微高跟鞋涼鞋，加上闊拼及對比強烈的色搭帶設計，加添春夏感。Kenya Slippers比一般的涼鞋設計更為輕便舒適，2.5CM鞋跟有微增高效果。配合環保物料製成清新的純白色、個性感十足的酒紅色及活潑的深籃冷暖色。
New Kris Sandals
一改坊間類似鞋款以圓頭為主的風格，大膽採用闊方頭鞋型設計，帶來新鮮感。中間開孔部份亦特意採用長形設計，立體針線的運用在單色的鞋款上更可展露出細節之處，帶出工藝感。
Kayi Buckle Loafers
夏季來臨，悶熱和侷促是鞋履大敵，Kayi Buckle Loafers採用開空設計，同時仔細照顧兩邊皮革的包足程度，能夠保護雙足，又不會過於侷促。開空效果修長的鞋型將女生的足部收至一個最理想的效果，加上用以搭帶設計營造出多一個層次。