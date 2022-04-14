購物優惠｜本地鞋履品牌The Korner 七周年店慶 特設半價回饋區

本地鞋履品牌The Korner迎來七周年，特意推出周年慶回饋，優惠包括全店鞋款7折，更特設半價回饋區，最適合與閨蜜一人一對。周年慶優惠期由即日起至5月1日，新款優惠於全線分店及網店同步進行。優惠期內不需$500即可入手春夏新款，性價比極高，品牌鞋款多元，無論是文青溫柔風，還是型格等風格的女生，都能找到心愛款式。

推介鞋款及折後價錢：

Klassic Loafers

Klassic是The Korner對經典鞋款的致敬系列，以歷久不衰的樂福鞋為基本，採用真皮為主物料，加入現代女性喜歡的元素，尖頭及微高跟，而修長的鞋型令腿更顯明亮細緻。