購物優惠｜GLYCEL王牌美容儀限時31折 1套14件/8大美容功效

疫情之後，不少女生都養成在家護膚的習慣。GLYCEL旗下的王牌美容儀「G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」，最近正做限時31折特價，1套14件產品，包括另一王牌「紅水」泉淨活膚肌底精華、泉效極緻再生精華、全效升級版魚子極緻修護面膜及$200禮券等，只要$1,688即可賣到，大家記得把握時機入手！

面部、眼部及頸部都可使用

「G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」主打3大頂尖科研，包括G－Power Galvanic離子引導科技、RF活膚射頻與LED光能煥顏技術，全方位修復細胞，顯效提升肌膚、減淡皺紋，增加肌膚彈性及均勻膚色。更值得留意的是，這款美容儀可以用於眼周，儀器特別以流線雙半球體設計，符合人體工學，更能貼近眼周、臉輪廓線條，針對面部、眼部及頸部各處肌膚作重點護理。一次過帶來提升、緊膚、美白、去紋、淨化、V面、注養及煥膚，修護之餘，重塑無瑕緊緻嫩肌，將專業級美療融入家居。