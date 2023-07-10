熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-10 12:30:00

購物優惠｜GLYCEL王牌美容儀限時31折 1套14件/8大美容功效

分享：
購物優惠｜GLYCEL王牌美容儀限時31折 1套14件/8大美容功效

購物優惠｜GLYCEL王牌美容儀限時31折 1套14件/8大美容功效

疫情之後，不少女生都養成在家護膚的習慣。GLYCEL旗下的王牌美容儀「G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」，最近正做限時31折特價，114品，包括另一王牌「紅水」泉淨活膚肌底精華、泉效極緻再生精華全效升級版魚子極緻修護面膜$200禮券等，只要$1,688即可賣到，大家記得把握時機入手！

GLYCEL旗下的王牌美容儀「G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」，最近正做限時31折特價。

GLYCEL旗下的王牌美容儀「G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」，最近正做限時31折特價。

面部、眼部及頸部都可使用

G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」主打3大頂尖科研，包括GPower Galvanic離子引導科技、RF活膚射頻與LED光能煥顏技術，全方位修復細胞，顯效提升肌膚、減淡皺紋，增加肌膚彈性及均勻膚色。更值得留意的是，這款美容儀可以用於眼周，儀器特別以流線雙半球體設計，符合人體工學，更能貼近眼周、臉輪廓線條，針對面部、眼部及頸部各處肌膚作重點護理。一次過帶來提升、緊膚、美白、去紋、淨化、V面、注養及煥膚，修護之餘，重塑無瑕緊緻嫩肌，將專業級美療融入家居。

G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」3大緊膚科技　

Bi-POLAR RF雙極射頻

Bi-POLAR RF雙極射頻

1. Bi-POLAR RF雙極射頻

雙極射頻深入肌膚產生溫熱效應，刺激膠原蛋白增生，重建並鞏固肌底膠原組織網絡，有效撫平細紋，令肌膚回復緊緻彈性。

2. Galvanic離子導入

透過微電流將護膚成分逼入肌底，為細胞深層導入營養成分。微電流能同時促進血液循環和活化細胞，提升肌膚亮澤光感。

Galvanic離子導入

Galvanic離子導入

LED 光能活膚

LED 光能活膚

3. LED 光能活膚

透過紅、綠光能配合，先以紅光激活和修復細胞，同時緊緻肌膚；再以綠光舒緩鎮靜肌膚，並均勻膚色。

瑞士G-PowerLift+V雙頻提拉彈力套裝 $1,688114件總值$5,554｜限時31折）

G-PowerLift+離子射頻緊膚儀 1pc

．泉淨活膚肌底精華 60ml

．泉效極緻再生精華 15ml

．幹細胞VII 複活修護晚霜 15g

．全效升級版魚子極緻修護面膜 6pcs/box

．泉效極緻再生眼霜7g

．高效活膚潔面乳80ml

．鑽白煥肌凝亮日霜10g

$200電子禮券

GLYCEL旗下的王牌美容儀「G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」，最近正做限時31折特價。

GLYCEL旗下的王牌美容儀「G-PowerLift+離子射頻緊膚儀」，最近正做限時31折特價。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受