贏音樂會門票｜飲醇滑嘉士伯即有機會贏許廷鏗音樂會門票

許廷鏗 (Alfred) 與嘉士伯一直以來合作無間，Alfred已是第三度成為品牌的代言人，從年中開始的一系列廣告宣傳，包括以「滑到咁，直達好氣氛」為題的醇滑嘉士伯廣告系列、《Alfred醇滑飯局》及《鏗gry廚房》第一季等，一浪接一浪地在城中掀起「醇滑」熱潮。今個聖誕，更會攜手為樂迷們帶來年度壓軸節目：嘉士伯冠名贊助 — ALFRED HUI 許廷鏗《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》LIVE 2023。
購滿指定金額即機會贏取許廷鏗音樂會門票
於10月下旬起，於指定便利店、超級市場、網購平台、餐廳及酒吧，購買或惠顧醇滑嘉士伯產品滿指定金額，即有機會贏取ALFRED HUI 許廷鏗《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》LIVE 2023 門票，更有機會直達音樂會後台，與嘉士伯及許廷鏗暢飲歡度聖誕！是次音樂會將以年末慶祝祭典作主題，屆時大家除了可欣賞到Alfred演唱多首耳熟能詳的歌曲外，現場更特設《音楽生活祭リX’mas Market》，讓大家於音樂會前可以嘆住醇滑嘉士伯行市集，滑住等睇show！
許廷鏗《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》LIVE 2023 詳情
日期：2023年12月24、25 及26日
時間：下午8時30分 (12月24日時間為下午9時30分)*
地點：AXA x WONDERLAND安盛x竹翠公園@西九文化區*《音楽生活祭リ X’mas Market》
開放時間：下午2時30分至下午8 時30分