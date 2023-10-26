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生活
2023-10-26 20:20:28

贏音樂會門票｜飲醇滑嘉士伯即有機會贏許廷鏗音樂會門票

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贏音樂會門票｜飲醇滑嘉士伯即有機會贏許廷鏗音樂會門票

贏音樂會門票｜飲醇滑嘉士伯即有機會贏許廷鏗音樂會門票

許廷鏗 (Alfred) 與嘉士伯一直以來合作無間Alfred已是第三度成為品牌的代言人，從年中開始一系列廣告宣傳，包括以「滑到咁，直達好氣氛」為題的醇滑嘉士伯廣告系列、《Alfred醇滑飯局》及《鏗gry廚房》第一季等，一浪接一浪地在城中掀起「醇滑」熱潮。今個聖誕，更會攜手為樂迷們帶來年度壓軸節嘉士伯冠名贊助 — ALFRED HUI 許廷鏗《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》LIVE 2023

購滿指定金額即機會贏取許廷鏗音樂門票

10月下旬起，於指定便利店、超級市場、網購平台、餐廳及酒吧，購買或惠顧醇滑嘉士伯產品滿指定金額，即有機會贏取ALFRED HUI 許廷鏗《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》LIVE 2023 門票，更有機會直達音樂會後台，與嘉士伯及許廷鏗暢飲歡度聖誕！是次音樂會將以年末慶祝祭典作主題，屆時大家除了可欣賞到Alfred演唱多首耳熟能詳的歌曲外，現場更特設音楽生活祭リX’mas Market，讓大家於音樂會前可以嘆住醇滑嘉士伯行市集，滑住等睇show

買醇滑嘉士伯 即享門票抽獎機會 於指定餐廳及酒吧飲醇滑嘉士伯 有機會送音樂會門票

許廷鏗SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》LIVE 2023 詳情

日期：2023122425 26

時間：下午830 (1224日時間為下午930)*

地點：AXA x WONDERLAND安盛x竹翠公園@西九文化區*《音楽生活祭リ X’mas Market

開放時間：下午230分至下午8 30

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