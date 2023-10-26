贏音樂會門票｜飲醇滑嘉士伯即有機會贏許廷鏗音樂會門票

許廷鏗 (Alfred) 與嘉士伯一直以來合作無間，Alfred已是第三度成為品牌的代言人，從年中開始的一系列廣告宣傳，包括以「滑到咁，直達好氣氛」為題的醇滑嘉士伯廣告系列、《Alfred醇滑飯局》及《鏗gry廚房》第一季等，一浪接一浪地在城中掀起「醇滑」熱潮。今個聖誕，更會攜手為樂迷們帶來年度壓軸節目：嘉士伯冠名贊助 — ALFRED HUI 許廷鏗《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》LIVE 2023。