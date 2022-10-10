超人迷注意！新世代超人強勢駕臨LCX大戰怪獸 期間限定店售賣限定超人商品 多買多賞！換領多款超人精品

「閃耀吧！閃光！」新世代超人帝卡得知邪惡的哥莫拉和巴魯坦星人突然現身 尖沙咀四處破壞，便以帥氣的閃光形態駕臨 LCX，誓要守護地球及人類和平，與怪獸們在尖 沙咀決一勝負！由即日至11月13日，大家可以在LCX 一睹超人帝卡的英姿並與他 合照！同場還展出超人迪加、超人托利加及Q版超人等多款FIGURE，並設有期間限定店「TAMASHII NATIONS 海港支援基地」，讓各位超人忠粉滿載而歸！

實戰打卡熱點！ 1.8 米超人帝卡大戰怪獸

這場超人帝卡與怪獸的正邪大戰正式在香港上演！場景高度模擬尖東海旁毗鄰五支旗桿的巴士總站，地上的3D錯視藝術裂縫增加戰鬥的逼真度，背後亦以精細的維港剪影作為背景，加添臨場戰鬥感！最備受矚目的全港首個1.8米高超人帝卡，以及巨型怪獸分別屹立於場景的左右兩邊，讓你能近距離觀賞這場激烈的戰鬥！

巴士總站內還有超人展覽，展出多款珍貴的S.H.Figuarts超人吉田、超人銀河、超人Zero，重現多個經典場景，包括：超人六兄弟的帥氣登場一幕、超人迪加與GUTS WING合作對戰怪獸多爾贊、超人吉田對戰怪獸積頓等，讓一眾超人擁躉能以S.H.Figuarts的角度一覽超人家族，欣賞不同時期的超人，並重溫超人與怪獸之間的激烈對戰！