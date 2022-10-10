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生活
2022-10-10 22:20:18

超人迷注意！新世代超人強勢駕臨LCX大戰怪獸 期間限定店售賣限定超人商品 多買多賞！換領多款超人精品

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快來LCX與新世代超人帝卡、邪惡的哥莫拉和巴魯坦星人合照打卡啦！

快來LCX與新世代超人帝卡、邪惡的哥莫拉和巴魯坦星人合照打卡啦！

「閃耀吧！閃光！」新世代超人帝卡得知邪惡的哥莫拉和巴魯坦星人突然現身 尖沙咀四處破壞，便以帥氣的閃光形態駕臨 LCX，誓要守護地球及人類和平，與怪獸們在尖 沙咀決一勝負！由即日至1113日，大家可以在LCX 一睹超人帝卡的英姿並與他 合照！同場還展出超人迪加、超人托利加及Q版超人等多款FIGURE，並設有期間限定店「TAMASHII NATIONS 海港支援基地」，讓各位超人忠粉滿載而

實戰打卡熱點！1.8米超人帝卡大戰怪獸

這場超人帝卡與怪獸的正邪大戰正式在香港上演！場景高度模擬尖東海旁毗鄰五支旗桿的巴士總站，地上的3D錯視藝術裂縫增加戰鬥的逼真度，背後亦以精細的維港剪影作為背景，加添臨場戰鬥感！最備受矚目的全港首個1.8米高超人帝卡，以及巨型怪獸分別屹立於場景的左右兩邊，讓你能近距離觀賞這場激烈的戰鬥！

巴士總站內還有超人展覽，展出多款珍貴的S.H.Figuarts超人吉田、超人銀河、超人Zero，重現多個經典場景，包括：超人六兄弟的帥氣登場一幕、超人迪加與GUTS WING合作對戰怪獸多爾贊、超人吉田對戰怪獸積頓等，讓一眾超人擁躉能以S.H.Figuarts的角度一覽超人家族，欣賞不同時期的超人，並重溫超人與怪獸之間的激烈對戰！

全港首個1.8米高超人帝卡，一定受盡超人愛好者喜愛。 LCX的「巴士總站」內還有超人展覽，展出多款珍貴的S.H.Figuarts超人。 LCX的「巴士總站」內還有超人展覽，展出多款珍貴的S.H.Figuarts超人。

結合可愛與帥氣！Q版超人萌爆登場

超人向來都是別具收藏價值的特攝系列之一，除了原形帥氣FIGURE Q版的超人同樣深受大家喜愛！今次LCX將展出多款Q版超人，而歷年來最受歡迎之一的超人迪加更以TAMASHIINATIONS BOX的巨大化形象現身，與Figuarts mini超人托利加複合形態及超人Z原始形態等來自各個年代和不同星雲的超人一同坐陣。

同場亦展出Figuarts ZERO超人迪加複合形態除了可愛的一面，超人當然保持一貫的帥氣！ 同場亦展出Figuarts ZERO超人迪加複合形態除了可愛的一面，超人當然保持一貫的帥氣！ 現場更設有打卡位，讓各位粉絲能拍下超人迪加以經典招式十字死光擊退怪獸的英姿。

多款日本全新特攝、動漫商品登場「TAMASHII NATIONS 海港支援基地」

各位特攝、動漫迷一定對 TAMASHII NATIONS 十分熟悉，今次 TAMASHII NATIONS LCX開設「TAMASHII NATIONS 海港支援基地」期間限定店，為大家帶來全新及獨家限定推出的商品！這次展覽除了能滿足超人迷外，同場更有多款大熱動漫的商品，亦能吸引一班動漫狂迷！

ULTRAMAN 《THE RISE OF ULTRAMAN》（LCX 獨家發售）│由美國漫畫水彩寫實大師 Alex Ross 親自繪畫的《THE RISE OF ULTRAMAN》備受全球超人Fans注目，以Marvel美漫特色詮釋日本超人角色，將英雄形象推到世界頂點!這個 Marvel 風格的超人FIGURE今年官方終於推出，除了在美國紐約漫畫展登場，更首次駕臨香港 LCX「TAMASHII NATIONS 海港支援基地」獨家發售，一眾Fans萬勿錯過！ ULTRAMAN 《THE RISE OF ULTRAMAN》（LCX 獨家發售）│由美國漫畫水彩寫實大師 Alex Ross 親自繪畫的《THE RISE OF ULTRAMAN》備受全球超人Fans注目，以Marvel美漫特色詮釋日本超人角色，將英雄形象推到世界頂點!這個 Marvel 風格的超人FIGURE今年官方終於推出，除了在美國紐約漫畫展登場，更首次駕臨香港 LCX「TAMASHII NATIONS 海港支援基地」獨家發售，一眾Fans萬勿錯過！ S.H.Figuarts超人帝卡閃光形態（網上預購）│超人帝卡閃光形態的特色宇宙設計利用數碼上色技術還原，靈活的關節設計令FIGURE具高可動性。而且可替換4種左右手腕，以及胸口的計時器，內裡更附設「超次元卡」一張，特別具有收藏價值！ TAMASHII NATIONS BOX超人ARTlizeD（LCX限量優先發售）│8款不同年代的Q版超人，每款都精美可愛，同時不失帥氣！隨機抽中任何一款盲盒都能為你帶來無盡驚喜！除了8款普通版外，更有1款超人迪加金色塗裝的隱藏版！來試試自己的手氣，看看抽中哪一款超人！ S.H.Figuarts美菲士星人55週年紀念版（LCX限量發售）│為紀念超人播出55週年，官方推出美菲士星人FIGURE！本商品原本只在PREMIUM BANDAI接受預 訂，官方為今次展覽特別提供現貨，錯過預約的粉絲可於LCX現場購買。 S.H.Figuarts 超人阿斯多拉│新推出的超人阿斯多拉來自《Ultra Galaxy Fight：命 運的衝突》，是超人里奧的雙生兄弟。商品附有5款可替換手腕、胸口的計時器、可替換胸口及雙閃光效果等，可以隨你的心意變換不同姿勢！ 《新．超人》空想特攝電影電影前賣券│由日本人氣演員齋藤工及長澤正美主演的《新．超人》將於10月13日上映，各位超人迷可以在TAMASHII NATIONS海港支援基地購買三款電影前賣券套裝，除了包括2D電影換票證，還特別送上別具紀念價值的精品！

TAMASHII NATIONS 海港支援基地」期間限定優惠

TAMASHII NATIONS海港支援基地除了有多款FIGURE精品，還有多款期間限定優惠，數量有限，搶購從速！

TAMASHII NATIONS ULTRAMAN FIGURE MANIA「超人之決戰海港」會場限定優惠│各位動漫迷在TAMASHII NATIONS海港支援基地滿載而歸後，絕對需要一個環保袋和收納盒幫你將心愛的FIGURE帶回家再好好收納！凡於會場內購買TAMASHII NATIONS任何產品，單件滿$200可獲贈TAMASHII環保袋一個；兩件滿$500更可獲得配件收納盒，讓你可以將FIGURE的小配件集中整齊收好。 《新．超人》電影換票證及海報優惠│除了購買電影前賣券，在TAMASHII NATIONS海港支援基地購買$600以上超人FIGURE商品（不包括會場紀念版），亦可獲得《新．超人》電影換票證2張，讓你可以跟親朋好友一起欣賞電影！ 而購買任何1件Figuarts mini超人商品，亦會送你《新．超人》電影海報一張！數量有限，送完即止。

多買多賞！換領多款超人精品

顧客於LCX任何商戶（包括「TAMASHII NATIONS 海港支援基地」）消費滿指定金額，即可換領以下禮品一份，換完即止。

精選禮品│超人明信片（共3款，每款2張，各款式有指定換領日期。）│消費滿HK$100或以上 *1張即日收據。每人每次限換4份。 精選禮品│超人帝卡充電器│消費滿HK$3,000或以上+成為LCX會員 *最多5張同日收據。每名會員限換2份。

「超人之支援」展覽

展出日期：即日起至1113

開放時間：上午10時至晚上10

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX Oasis 2LCX顧客服務部對出）

TAMASHII NATIONS 海港支援基地」

營業日期：即日起至1113

營業時間：上午10時至晚上10

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX Oasis 3

LCX x ULTRAMAN 限量禮品換領

換領日期：即日起至1113

換領時間：上午10時至晚上10

換領地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX顧客服務部

換領方法：憑指定即日消費

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