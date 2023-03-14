超特急！回鄉證過期申請臨時通行證方法與收費懶人包

深圳快閃兩日一夜遊，一大班朋友興高采烈約好時候先發現自己張回鄉證過期可以如何處理呢？ 最快的方法就是申請一次性臨時通行證（簡稱臨通）。

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申請臨時通行證方法

未曾申領回鄉證的香港居民，或所持回鄉證失效、遺失而需要往返內地，都可以在香港申領有效期三個月一次入出境的臨通。

申請人須親自前往證件服務中心提交申請，並提交申請表、證件相及回執、香港身份證、特區護照，未滿18歲申請人須由父母其中一方陪同申請及提供關係證明文件。申請三個月一次入出境有效臨時通行證普通件需要12個工作天，收費120元；加快件可在辦理後的第五個工作日下午取證（受理當天不計），收費320元。

臨時通行證辦證時限及收費

（一）三個月一次入出境有效的出入境通行證

1、普通件，12個工作日後取證。收費：$120

2、加快件，辦理後的第五個工作日下午取證（受理當天不計）。收費：$320

（二）三個月內一次入境有效的入境通行證

1、普通件，3個工作日取證。收費：$300

2、加快件，2個工作日取證（須提交有效內地身份證明文件）。收費：$450

注：工作日不含星期六、星期日、香港公眾假期。

網上取籌換回鄉證

假如你還有時間去申請回鄉證，可以選擇網上預約。在網上填好表格，就可以預約日期去你所選的領證中心，就可以加快領證速度。

按此到網上預約回鄉證頁面