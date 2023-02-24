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2023-02-24 12:29:00

深圳好去處2023｜仲去世界之窗？ 盤點6大深圳必去打卡景點 深圳小鐮倉/360度透明摩天輪

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深圳好去處2023｜仲去世界之窗？ 盤點6大深圳必去打卡景點 深圳小鐮倉/360度透明摩天輪

深圳好去處2023｜仲去世界之窗？ 盤點6大深圳必去打卡景點 深圳小鐮倉/360度透明摩天輪

深圳好去處2023｜香港與內地正式通關！市民出入境前都不用再作核酸檢測，不少人都急不及待來個快閃深圳周末一日遊，以下為大家介紹6個深圳自由行時必去打卡景點，有不少都是近年新開幕，想去深圳快閃旅行的你一定不能錯過！

深圳好去處2023LA LA LAND

不少人在疫情前都會到深圳網紅Café打卡，位於南山區的LA LA LAND咖啡店近期深受內地網紅歡迎，咖啡店設於天台上，分為室內及室外範圍。室外設有靠海的露台座，亦有露營風的碎石地及懶人沙發。咖啡店提供輕食、咖啡等，更有主菜如牛扒、三文治、Burger。建議最佳打卡時間為黃昏56時。

地址：深圳市南山區望海路1089-513a401

營業時間：10:00 -22:00

Cafe分為室內及室外空間。(圖片來源: 小紅書) Cafe分為室內及室外空間。(圖片來源: 小紅書) Cafe分為室內及室外空間。(圖片來源: 小紅書) 最佳打卡時間為黃昏時分。(圖片來源: 小紅書) 最佳打卡時間為黃昏時分。(圖片來源: 小紅書) Cafe室外設有靠海的露台座，大家可以一邊看海一邊嘆啡。(圖片來源: 小紅書)

深圳好去處2023O·POWER文化藝術中心

O·POWER文化藝術中心於2022年新開幕，由華中發電廠改建而成，現在為結合休閒、娛樂、公園和商業的綜合園區，佔地共10,785平方米。藝術中心以天藍色為主調，昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色，打卡一流！另設有劇場藝術空間、「油樂園」花園、咖啡店等，絕對是文青必到之地。

地址：深圳市南山區華僑城香山東街19

交通：深圳市地鐵2號線華僑城北站B出口

開放時間：9:00-21:00 (戶外區域)18:00-21:00 (「油樂園」區域)

O·POWER文化藝術中心由華中發電廠改建而成。(圖片來源: 小紅書) O·POWER文化藝術中心由華中發電廠改建而成。(圖片來源: 小紅書) 昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色。(圖片來源: 小紅書) 昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色。(圖片來源: 小紅書) 昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色。(圖片來源: 小紅書)

深圳好去處2023｜灣區之光摩天輪

深圳都有摩天輪可以搭！灣區之光摩天輪位於位於深圳前海灣，於2021年開幕。採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架，車廂亦設計成全景式轎廂，360度的透明玻璃，可讓乘客從高空俯瞰前海灣及珠江口伶仃洋景色。一共有28個車廂，一次可承載25位乘客。

地點：深圳市寶安區新安街道寶華南路 歡樂港灣·濱海文化公園

開放時間：週一至週五10:30-22:00，週末及節假日10:30-22:30

門票價格：平日及週末人民幣150/位，法定節假日人民幣180/

灣區之光摩天輪位於位於深圳前海灣。(圖片來源: 小紅書) 採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架。(圖片來源: 小紅書) 採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架。(圖片來源: 小紅書) 共有28個車廂，一次可承載25位乘客。(圖片來源: 小紅書)

深圳好去處2023｜官湖村

唔使飛日本都可以去到鐮倉！位於大鵬半島的官湖村鄰近大海，擁有唯美海岸線風景，與日本鐮倉非常相似，因此被稱為「深圳小鎌倉」，吸引到不少年輕人前來打卡。村內亦有海灘、民宿及不同特色餐廳，大家可以慢慢影相打卡，玩累了都可以入住民宿過夜。

地址：深圳市大鵬新區葵沖街道官湖村

官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書) 官湖村被稱為「深圳小鎌倉」。(圖片來源: 小紅書)

深圳好去處2023｜仙湖植物園

仙湖植物園被國家旅遊局評為國家AAAA級風景區，佔地546公頃。分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等六大景區。其中以「沙漠植物區」最受歡迎，一定要到圓拱形的「仙人掌溫室」，裡面種植了滿滿的仙人掌及多肉植物，打卡必去！

地址：廣東省深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160

開放時間：8:00-18:00（購票人士）；

4:00-08:0018:00-21:30（免費開放）

門票價錢：人民幣20

一定要到圓拱形的「仙人掌溫室」打卡！(圖片來源: 小紅書) 仙湖植物園為國家AAAA級風景區。(圖片來源: 微博) 仙湖植物園為國家AAAA級風景區。(圖片來源: 微博) 春天更可以看到櫻花花海！(圖片來源: 小紅書) 春天更可以看到櫻花花海！(圖片來源: 微博)

深圳好去處2023｜深業上城

深業上城於2018年開幕，共有300多間店舖進駐，大致分為生活體驗街、時尚購物街等。除了來掃貨購物外，裡面的「Loft小鎮」同樣受歡迎，以紅色、黃色、橙色、白色為主色，一定要在天橋打卡。

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城

營業時間：10:00-22:00

深業上城以橙色及白色為主色，非常打卡able。(圖片來源: 小紅書) 共有300多間店舖進駐。(圖片來源: 小紅書) 天橋是熱門打卡位！ 這間Pizz店同樣是熱門打卡位！ 這間Pizz店同樣是熱門打卡位！

深圳有甚麼打卡好去處？

深圳打卡好去處包括LA LA LAND、深業上城、仙湖植物園、灣區之光摩天輪等等。詳細按此

回鄉證過期了要如何續期？

現時中旅社已實施網上預約申請回鄉證，不能即日排隊領取籌號辦理回鄉證。詳細按此

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