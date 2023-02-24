深圳好去處2023｜仲去世界之窗？ 盤點6大深圳必去打卡景點 深圳小鐮倉/360度透明摩天輪

深圳好去處2023｜香港與內地正式通關！市民出入境前都不用再作核酸檢測，不少人都急不及待來個快閃深圳周末一日遊，以下為大家介紹6個深圳自由行時必去打卡景點，有不少都是近年新開幕，想去深圳快閃旅行的你一定不能錯過！

深圳好去處 2023 ｜ LA LA LAND 不少人在疫情前都會到深圳網紅Café打卡，位於南山區的LA LA LAND咖啡店近期深受內地網紅歡迎，咖啡店設於天台上，分為室內及室外範圍。室外設有靠海的露台座，亦有露營風的碎石地及懶人沙發。咖啡店提供輕食、咖啡等，更有主菜如牛扒、三文治、Burger。建議最佳打卡時間為黃昏5至6時。 地址：深圳市南山區望海路1089-51號3a樓401 營業時間：10:00 -22:00

深圳好去處 2023 ｜ O · POWER 文化藝術中心 O·POWER文化藝術中心於2022年新開幕，由華中發電廠改建而成，現在為結合休閒、娛樂、公園和商業的綜合園區，佔地共10,785平方米。藝術中心以天藍色為主調，昔日的油罐、旋轉樓梯均塗上天藍色，打卡一流！另設有劇場藝術空間、「油樂園」花園、咖啡店等，絕對是文青必到之地。 地址：深圳市南山區華僑城香山東街19號 交通：深圳市地鐵2號線華僑城北站B出口 開放時間：9:00-21:00 (戶外區域)；18:00-21:00 (「油樂園」區域)

深圳好去處 2023 ｜灣區之光摩天輪 深圳都有摩天輪可以搭！灣區之光摩天輪位於位於深圳前海灣，於2021年開幕。採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架，車廂亦設計成全景式轎廂，360度的透明玻璃，可讓乘客從高空俯瞰前海灣及珠江口伶仃洋景色。一共有28個車廂，一次可承載25位乘客。 地點：深圳市寶安區新安街道寶華南路 歡樂港灣·濱海文化公園 開放時間：週一至週五10:30-22:00，週末及節假日10:30-22:30 門票價格：平日及週末人民幣150元/位，法定節假日人民幣180元/位

深圳好去處 2023 ｜官湖村 唔使飛日本都可以去到鐮倉！位於大鵬半島的官湖村鄰近大海，擁有唯美海岸線風景，與日本鐮倉非常相似，因此被稱為「深圳小鎌倉」，吸引到不少年輕人前來打卡。村內亦有海灘、民宿及不同特色餐廳，大家可以慢慢影相打卡，玩累了都可以入住民宿過夜。 地址：深圳市大鵬新區葵沖街道官湖村

深圳好去處 2023 ｜仙湖植物園 仙湖植物園被國家旅遊局評為國家AAAA級風景區，佔地546公頃。分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等六大景區。其中以「沙漠植物區」最受歡迎，一定要到圓拱形的「仙人掌溫室」，裡面種植了滿滿的仙人掌及多肉植物，打卡必去！ 地址：廣東省深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號 開放時間：8:00-18:00（購票人士）； 4:00-08:00、18:00-21:30（免費開放） 門票價錢：人民幣20元

深圳好去處 2023 ｜深業上城 深業上城於2018年開幕，共有300多間店舖進駐，大致分為生活體驗街、時尚購物街等。除了來掃貨購物外，裡面的「Loft小鎮」同樣受歡迎，以紅色、黃色、橙色、白色為主色，一定要在天橋打卡。 地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城 營業時間：10:00-22:00