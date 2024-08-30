越南餐廳Le Soleil│全新惹味菜式 人氣必食 鮮魚湯斑球金邊粉 金不換三蔥炆鱈魚

帝苑酒店越南餐廳Le Soleil，除了越籍大廚 Chef Linh 杜翠玲師傅外，最近再找來前中環太子太廈頂層名店主廚徐鎮邦坐鎮，親自炮製多款全新創作的拿手好菜，包括鮮魚湯斑球金邊粉、金不換三蔥炆鱈魚及特式牛油焗龍蝦等，令Le Soleil越式風味更上層樓。

菜式創新惹味

徐鎮邦喜歡將鮮味與越南香料融和，例如金不換三蔥炆鱈魚。先將金不換和三蔥炒香，再將阿拉斯加鱈魚炆熟，魚肉及金不換完美調和，而三蔥則提供了複雜而豐富的風味，香氣撲鼻，將金不換、蔥與鱈魚同吃，惹味到極。