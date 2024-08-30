越南餐廳Le Soleil│全新惹味菜式 人氣必食 鮮魚湯斑球金邊粉 金不換三蔥炆鱈魚

帝苑酒店越南餐廳Le Soleil，除了越籍大廚 Chef Linh 杜翠玲師傅外，最近再找來前中環太子太廈頂層名店主廚徐鎮邦坐鎮，親自炮製多款全新創作的拿手好菜，包括鮮魚湯斑球金邊粉、金不換三蔥炆鱈魚及特式牛油焗龍蝦等，令Le Soleil越式風味更上層樓。
菜式創新惹味
徐鎮邦喜歡將鮮味與越南香料融和，例如金不換三蔥炆鱈魚。先將金不換和三蔥炒香，再將阿拉斯加鱈魚炆熟，魚肉及金不換完美調和，而三蔥則提供了複雜而豐富的風味，香氣撲鼻，將金不換、蔥與鱈魚同吃，惹味到極。
另一款特式牛油焗龍蝦，將波士頓龍蝦塗上特別調製的牛油後，烘烤至金黃色，鮮嫩多汁，牛油與龍蝦這對絕配組合，簡單而味美，海鮮愛好者必吃菜式。
重頭戲鮮魚湯斑球金邊粉，頂級魚湯由徐師傅用大量鯪魚，先煎香再以多種香料熬製而成，配以鮮嫩僅熟石斑魚片，煮得恰到好處的金邊粉放到碗中，最後倒入奶白色的頂級魚湯，鮮味十足的越式風味。
$538歎熱帶風情下午茶
熱帶風情下午茶以熱帶水果的風味製作多款美點，有荔枝芝士蛋糕、荔枝果凍配芒果西米露、鮮芒果荔枝河粉、焗葡萄乾鬆餅與帝苑必食的蝴蝶酥。鹹點方面，青芒果帶子荔枝沙律清新又開胃，越南地道小吃香脆西貢春卷及鮮蝦芒果米紙卷，還有越南生熟牛肉金邊粉，加多杯越南咖啡，盛惠五百多元，非常抵吃。 (每天下午3時至5時30分供應，港幣$538/兩位用。)
Le Soleil越南餐廳
地址：九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店三樓
電話：2733 2033