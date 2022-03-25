輕鬆煮意 | 地捫「日嚐の選」5款日本製沙甸魚　和風口味煮出多國料理

家裡長期都總有幾罐罐頭看門口，例如沙甸魚、 茄汁焗豆和粟米粒，方便隨時直接食用或伴飯麵。而茄汁口味的沙甸魚罐頭，更是不少人熟悉的味道，酸酸甜甜，還滿滿番茄香味。但其實地捫還有另外4種「日嚐の選」日系口味，如檸檬汁和照燒汁，提供多元速食選擇，輕鬆煮出新意思。

5款日系口味 輕鬆煮出多國料理 地捫「日嚐の選」的5款口味各有特色，男女老幼都可以根據飲食偏好找到適合自己的口味。 最經典當然是番茄味沙甸魚，酸酸甜甜，還有濃郁番茄味，直接當作早餐也不會有負擔，也適合焗薯蓉、番茄蛋包飯等等；喜歡清新口味，檸檬汁沙甸魚配搭特製檸檬汁，絕對醒神開胃，中和油膩感。輕食的話可以配上沙律或當作前菜，而想有飽腹感，則可以炮製冷麵或夾麵包。

至於無辣不歡的話，辣油沙甸魚香辣惹味，刺激中帶魚香，用來煮意粉或拌飯麵一流，亦可以製作Taco捲，一嚐墨西哥風情；至於照燒汁沙甸魚和麵豉汁沙甸魚更是香甜濃郁，鹹甜滋味完美融合，用作炮製日式料理如當丼飯、飯糰三文治和玉子燒，絕對可以一解對日本的思念。

一人份量設計 拉蓋即開即食 地捫沙甸魚「日嚐の選」系列，包裝設計精緻貼心，特別採用易拉環設計，即使沒有罐頭刀，只要輕輕一拉便可以，非常方便。另外一罐份量只有100克，適合一人或小家庭享用，一餐一罐，不用怕浪費食物或有食物保鮮的煩惱。而且現在不少人喜歡野餐和露營，一小罐加上易拉環設計，方便攜帶之餘，隨時隨地都可以即開即食，或用作烹調多國料理。

忌廉芝士照燒沙甸魚脆片 材料 : 地捫日式照燒汁沙甸魚1罐 忌廉芝士 4 – 5湯匙 車厘茄 2粒 (切碎) 脆餅 6片 做法 : 1. 將每條日式照燒沙甸魚切成1/4段。 2. 將忌廉芝士塗於脆餅上。 3. 忌廉芝士面上鋪上地捫日式照燒沙甸魚，加上車厘茄粒，即成。

西班牙檸檬沙甸魚 材料： 地捫日式檸檬汁沙甸魚 1罐 油浸醃製什椒及什錦橄欖 2湯匙 油浸番茄乾 4片 做法： 1.將油浸醃製什椒、橄欖及番茄乾放入煎鍋以細火加熱。 2.放入地捫日式檸檬汁沙甸魚同煮數分鐘，上碟即成。 食譜提供：Fatlittle 飲食研究所

罐頭肯定無益? 沙甸魚罐頭含豐富奧米加-3及蛋白質 罐頭一向有不健康、無益的壞印象，一些高脂肪食物如午餐肉和豆豉鯪魚，的確少吃多滋味，但一些本身有豐富營養價值的食物，如吞拿魚和沙甸魚卻不然。沙甸魚罐頭除了在日本受歡迎，在西歐國家如葡葡牙一直是家常美食。不只味道選擇變化多端，亦相比其他罐頭健康，當中豐富的奧米加3脂肪酸和蛋白質，即使經過罐頭加工的過程也不會受破壞。另外沙甸魚的魚骨在處理後變軟也可供食用，相對增加鈣質含量，以一條沙甸魚有90毫克鈣質計算，已經相等於1/3杯牛奶的鈣含量，即一罐沙甸魚的鈣質可媲美一杯牛奶的營養。營養師 Vivian Chu亦非常建議城市人以罐頭沙甸魚取代豆豉鯪魚、午餐肉等高脂肪罐頭，而減肥人士可以選擇油分較低的番茄味，為價廉又十分方便的有營速食。

營養師 Vivian Chu