輕鬆養生｜10月12日世界關節炎日 Gemibee全線9折 腰膝套裝限量150套

腰酸背痛是不少城市人的通病，近年疫情令更多人開始注重養生與健康，保養不再只是「老人家」的關注議題，推廣樂活生活的Gemibee為響應下周三(10月12日)世界關節炎日，由即日至10月31日，全線單品享9折購買優惠(只限Nexus Style網店、Whats Beauty網店及門市提供)，包括不少按摩及紓緩工具，3款王牌產品更以限量優惠價發售。

Gemibee結合專業治療技術及運動智慧，推出不少伸展與舒緩肌肉酸痛產品，讓養生一族安在家中，都可以舒緩腰膝關節痛。Gemibee為響應世界關節炎日，更特別推出腰膝關注組合購買優惠：膝部熱感按摩器＋砭石發熱紓緩腰帶，套裝優惠價$1,399，限量150套。另外，為讓大眾關注婦女健康，宣揚乳房保健的訊息，由即日至12月31日期間，每售出一盒Gemibee產品，將會向香港癌症基金會捐出$30元支持免費乳癌支援服務。

膝部熱感按摩器 ( 一對 ) 零售價 $899 (9 折 $809)

*腰膝關注組合套裝優惠價$1,399

戴於膝蓋部位，透過5種溫度熱能和3種震動模式，紓緩及放鬆肌肉，有助改善慢性膝蓋炎症及痛症；熱力迅速傳達4大穴位活絡氣血，促進血液循環，提升關節靈活性。無線設計方便攜帶，魔術貼設計配備延長帶，可隨意調較尺寸。