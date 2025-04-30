轉季濕氣重易頭痛、眼瞓 7個春夏轉季養生貼士去濕最重要！

健康養生｜轉季濕氣重易頭痛、眼瞓 7個春夏轉季養生貼士 趕走濕氣最重要！

春夏季容易因濕度高、下雨多等問題而讓濕氣在身體積聚，而濕氣重則容易引起頭痛、疲倦、四肢無力等情況出現。以下就教大家7個春夏轉季的養生貼士，趕走濕氣最為重要！

轉季養生｜少吃寒涼食品 春夏季天氣會暖，不少人都喜歡進食魚生、冷麵、雪糕等寒涼食品，但這些食品卻容易傷害脾胃，建議配搭溫性的調料來防止菜餚過寒，避免引起肚痛、肚痾、肚脹等腸胃不適。

轉季養生｜少吃酸性食物 春夏季一般都有肝火盛、脾胃弱的現象，容易因濕氣過高而引致脾虛易乏、四肢無力等情況，而酸性食品有傷肝的問題，因此在春夏季時應盡量少吃酸性食品，以防引起肝火更加旺盛，反而應多吃菠菜、銀耳、百合等甘味食物來護肝。 轉季養生｜飲食以清淡為主 轉季的時候特別容易因天氣變化而引起身體不適，因此建議飲食最好以清淡為主，以防增加對脾胃的負擔。同時多吃雞蛋、牛奶、雞肉、芹菜、菠菜等富含植物蛋白質及維他命的食物，以助增強抵抗力來抵禦病菌侵襲。

轉季養生｜多喝水 春天會出現肝火盛的情況，再加上濕氣重，建議多喝水來排走身體多餘的水份，建議可以在早上空肚飲用清水或蜜糖水，不但可以幫助腸臟蠕動，還可達致滋潤的效果，更可以幫助身體祛濕。 轉季養生｜忌久坐不動 不少人都會因為濕氣過重或天氣太熱而討厭室外運動，因而在春夏季養成久坐不動的壞習慣。但運動不足卻容易讓濕氣在體內積聚，因此即使在室內亦建議可以進行簡單的運動，幫助去除體內濕氣，改善頭痛或疲倦等問題。

轉季養生｜留意天氣報告 剛轉季的時候天氣反覆，容易因突然轉涼或變熱而影響身體狀況，同時亦有機會因雨季而增加生病的機會，所以最好養成留意天氣報告的習慣，按照天氣而穿着適當的衣服，更好地保護身體的氧氣，以防受到病菌的侵襲。