轉季護膚｜冬轉春皮膚易敏感？教你應對過敏源+過敏急救+預防方法 從源頭改善敏感

最近天氣越來越暖和，但隨着春夏季的到來，皮膚敏感的問題亦越來越嚴重。以下為應對春季敏感指南，盤點4個常見春季過敏源頭，以及過敏急救法和預防方法，讓大家可以從源頭改善敏感，杜絕每逢轉季便敏感的問題。
轉季護膚｜敏感源頭
比起其他季節的轉換，從冬天轉向春天特別容易有敏感的情況出現，亦引起敏感的源頭主要可以分成以下4種：
1. 氣溫轉變
天氣熱的時候會令血管擴張，皮膚水份流失的速度亦會因此加快，若果仍然使用冬天的護膚方式，皮膚的水份可能會不足而造成敏感。
2. 陽光輻射
春夏天陽光的紫外線強度會大大上升，加上最近可以不用在戶外戴口罩，陽光對於皮膚的刺激和傷害便會大增，令到敏感的情況出現。
3. 防護不足
冬天一般會穿上長衫長褲，而春夏季的衣服一般防護性都較低，再面對高紫外線時便會容易引起敏感症狀。
4. 過敏原增加
春夏天屬於萬物生長的季節，不但細菌開始活躍，隨着植物茁壯成長，空氣中潛在的過敏源例如花粉、動植物粉塵等都會增加，當皮膚屏障功能較弱的時候，皮膚過敏率亦會因而升高。
轉季護膚｜過敏急救法
如果不幸出現過敏症狀，建議可以用乾毛巾包着冰袋冰敷面部或使用具舒緩成份的天然噴霧噴灑面部，以舒緩面部紅腫及擴張毛細血管。之後亦要注意絕對不要使用含有激素的藥膏來去除過敏，以避免對肌膚造成二次傷害。後續的護膚亦建議保持基礎護膚即可，主要針對舒緩及修護進行護膚，切忌心急，讓皮膚慢慢養回敏感前的狀態。
皮膚敏感預防｜查找過敏源
如果經常有敏感的情況出現，有機會在日常的環境中存在隱藏的過敏源，建議最好尋找專家進行過敏源測試，從而鎖定過敏原因，以便日後在生活中避免及提前預防。同時最好定期除蟎，特別是每日都會使用的寢具、窗簾、地氈等都屬於塵蟎的蝸居，需要定期除蟎才可以防止塵蟎作為過敏源損害皮膚。
皮膚敏感預防｜簡化護膚程序
由於轉季時的肌膚狀態比較不穩定，因此最好簡化護膚程序，適量減少護膚品及化妝品的使用，讓皮膚可以得到充分的休息。同時需要注意補水，讓皮膚有充足的水份，可以防止因乾燥而引起的敏感問題。
皮膚敏感預防｜注意防曬
有些人會因為戴口罩而忽略防曬，但其實防曬就像盾牌一樣，可以達到保護皮膚的作用，特別是容易過敏的肌膚更需要在四季進行防曬，以防敏感的情況出現。而在防曬後亦需要注意清潔和卸妝，以免因殘留的防曬導致皮膚變差。
皮膚敏感預防｜養成良好生活習慣
不良的生活習慣都會導致免疫力降低，從而增加皮膚敏感的機會，因此需要多喝水、定期運動、減少熬夜及注意飲食，特別是由於辛辣油膩食品、酒精等飲食都會造成皮膚血管擴張，令皮膚會有發紅的情況出現。