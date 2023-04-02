轉季護膚｜冬轉春皮膚易敏感？教你應對過敏源+過敏急救+預防方法 從源頭改善敏感

最近天氣越來越暖和，但隨着春夏季的到來，皮膚敏感的問題亦越來越嚴重。以下為應對春季敏感指南，盤點4個常見春季過敏源頭，以及過敏急救法和預防方法，讓大家可以從源頭改善敏感，杜絕每逢轉季便敏感的問題。

轉季護膚｜敏感源頭

比起其他季節的轉換，從冬天轉向春天特別容易有敏感的情況出現，亦引起敏感的源頭主要可以分成以下4種：

1. 氣溫轉變

天氣熱的時候會令血管擴張，皮膚水份流失的速度亦會因此加快，若果仍然使用冬天的護膚方式，皮膚的水份可能會不足而造成敏感。

2. 陽光輻射

春夏天陽光的紫外線強度會大大上升，加上最近可以不用在戶外戴口罩，陽光對於皮膚的刺激和傷害便會大增，令到敏感的情況出現。

3. 防護不足

冬天一般會穿上長衫長褲，而春夏季的衣服一般防護性都較低，再面對高紫外線時便會容易引起敏感症狀。

4. 過敏原增加

春夏天屬於萬物生長的季節，不但細菌開始活躍，隨着植物茁壯成長，空氣中潛在的過敏源例如花粉、動植物粉塵等都會增加，當皮膚屏障功能較弱的時候，皮膚過敏率亦會因而升高。