辭職時間｜想轉工／移民／創業應幾時同公司講？事先張揚對你的好處

辭職的原因有很多，大都是為了轉工、休息一下、移居外地、創業等等。辭職可以分為「可挽救型」及「不可挽救型」，而這兩類又可再細分為「急住走」及「唔急住走」。有意辭職的各位可以認真且細心地審視形勢，適時提早揚聲辭職，通過協商，讓你與公司保持良好的關係——即使離職都能做個離職勝利者。
「我有冇睇錯？辭職都可以事先張揚？」絕對沒有看錯，但這只限於你跟公司、上司關係好的情況而言才可以事先張揚。針對不同的情況，事先張揚是對你好，對公司都好的「提醒」。那麼事先張揚的辭職有甚麼好處？
可挽救型的辭職：為自己帶來更多機會
1. 讓老細知道你有離心，看看可否一起解決工作困境
如果你跟公司的關係一直良好，而你預先透露口風你「打算」辭職，有心留你的上司或老闆一定會約你傾傾，看看能否協助你解決令你起離心的工作難題。這時你可以當成是一個直接同管理層溝通的機會，將你遇到的工作困境跟對方溝通，例如希望晉升、希望工作可以更有發揮空間（當然事前要判斷自己是否有資格）等，看看對方會否替你解決——有些問題是只有管理層能解決。能解決固然好，你就省下一封辭職信，但假若對方表示未能解決，而你自己權衡過後，覺得問題解決不了就只有辭職一路，也可以讓你下定決心，走得更灑脫。
2. 看看公司內部是否有另一合心水職位
公司規模夠大的話，這個職位不合你心水的話，難保公司內有其他部門的職位啱你做。有時高層知道的內幕消息會更多，可以助你安排，再者，如果高層願意推薦你去另一部門成功率會更高，或許可以讓你在HR刊登招聘廣告前已拿下這個職缺。小編確實有類似經歷，不過當時小編是一年合約快完了的狀況。高層約見問及會否續約，小編表示希望換個崗位，而高層就提出小編不如到另一部門工作，那個空缺剛好要人，而那又正是小編想做的工作，絕對是啱啱遇着剛剛！你不走出那一步，又怎會知道有另一機會在等你！
不可挽救型的辭職：爭取更多時間，順利交接
1. 讓公司有時間聘請合適人選
如你去意已決，你都唔想令上司或部分因突然少了一個人而亂了陣腳，提早跟上司揚聲你要走，可以俾多少少時間公司招聘合適人選。但你記住要看緊時間，不能沒了期的等公司請到人你先走，因為公司分分鐘為了留住你而一直說請唔到人。
2. 工作移交更順利
提早同上司講你要辭職，還可以讓工作交接得更順利。要請人填補空缺的有更充裕的招聘時間，如果公司不打算招聘新人，也留有足夠的時間讓上司作人手分配，看看如何把你的工作順利交接。
3. 保持良好關係，希望取得reference letter
當事已至辭職，而且是不可挽回型的話，盡量保持風度，希望與上司保持良好關係，或者留返個好印象。可以的話早一點跟上司提辭職，讓他心裏有個預算，起碼不會讓他亂了陣腳，你也仁至義盡。如果此舉可以讓你取得一封reference letter（不單單是工作證明，兩者有分別的），日後可能有用。此外，日後的事有邊個知，說不定在你休息過後，你還是覺得這家公司最好，或許還有重返故職的可能性。