辭職時間｜想轉工／移民／創業應幾時同公司講？事先張揚對你的好處

辭職的原因有很多，大都是為了轉工、休息一下、移居外地、創業等等。辭職可以分為「可挽救型」及「不可挽救型」，而這兩類又可再細分為「急住走」及「唔急住走」。有意辭職的各位可以認真且細心地審視形勢，適時提早揚聲辭職，通過協商，讓你與公司保持良好的關係——即使離職都能做個離職勝利者。 「我有冇睇錯？辭職都可以事先張揚？」絕對沒有看錯，但這只限於你跟公司、上司關係好的情況而言才可以事先張揚。針對不同的情況，事先張揚是對你好，對公司都好的「提醒」。那麼事先張揚的辭職有甚麼好處？ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

不可挽救型的辭職：爭取更多時間，順利交接 1. 讓公司有時間聘請合適人選 如你去意已決，你都唔想令上司或部分因突然少了一個人而亂了陣腳，提早跟上司揚聲你要走，可以俾多少少時間公司招聘合適人選。但你記住要看緊時間，不能沒了期的等公司請到人你先走，因為公司分分鐘為了留住你而一直說請唔到人。 2. 工作移交更順利 提早同上司講你要辭職，還可以讓工作交接得更順利。要請人填補空缺的有更充裕的招聘時間，如果公司不打算招聘新人，也留有足夠的時間讓上司作人手分配，看看如何把你的工作順利交接。