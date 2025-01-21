農曆新年賽馬日｜沙田馬場6大開運活動 年初三入場即送招財筆 送888份金擺設

新年當然要到馬場行大運！馬會將於大年初三(1月31日)舉辦「農曆新年賽馬日」，舉辦6大活動，當中包括向入場觀眾派發「財來運起風車筆」及抽獎送888份指定足金或鍍金擺件。屆時一眾人氣歌手如張敬軒及Nowhere Boys亦會帶來精彩表演，麥玲玲師傅更會現場分享蛇年開運秘訣。

農曆新年賽馬日｜入場即送招財筆 抽獎送 888 份足金或鍍金擺件 馬會將於年初三舉辦新年首個賽馬日，向入場人士派最強「發」寶。只要在下午 3 時 30 分或之前入場的人士均會獲贈指定「財來運起風車筆」1支。當日亦有「沙田馬場日日賞呈 獻農曆新年大抽獎」，送出888份指定足金及鍍金擺件，其中3名大獎得獎者更能贏走指定足金金元寶一個！

農曆新年賽馬日｜巨型桃花及風車陣行大運 新年怎少得了風車及桃花樹，馬會屆時設「財來運起風水陣」巨型賀年打卡裝置，與巨型風車、銅錢金元寶及桃花樹擺設影相打卡之餘，更幫助各位催旺姻緣及財運。別忘記與財神爺及馬仔吉祥物合照接好運。

農曆新年賽馬日｜新春綜合匯演 軒仔唱旺馬場 麥玲玲贈開運秘訣 人氣歌手張敬軒將於年初三親臨現場，與財神爺向入場人士拜年送祝福。玄學顧問麥玲玲師傅亦準備蛇年開運貼士，將於當日分享。同場當然有新年必看的醒獅表演。

農曆新年賽馬日｜ Nowhere Boys 再度登場 極受歡迎的樂隊Nowhere Boys將於「好賞食」樓下舞台登場，為新年帶來澎湃音樂。 農曆新年賽馬日｜ 3 場焦點賽事 正月大賞高達 2.28 億港元 「賀年盃」、「百週年紀念銀瓶」，及四歲馬經典賽事系列首關的「香港經典一哩賽」將打響新年頭炮，「農曆新年賽馬日」三T的正獎彩金高達1,800萬港元（估計以 10 港元一注獨中彩金），而四重彩及四連環合併彩池亦注入280萬港元多寶，令農曆正月賞金高達2.28億港元。

農曆新年賽馬日｜多款應節佳餚 年初三馬場預備不同特色賀年小食，包括如象徵「年年有餘」的香煎蟹籽三文魚薯餅配香檸沙律醬，及「鴻運當頭」的原隻鮑魚碗仔仿翅，為新年注入動力。