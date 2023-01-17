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2023-01-17 12:00:00

農曆新年2023｜新年買新衫 Love, Bonito紅調春季系列/限量粉紅麻雀回歸/新春限時優惠

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農曆新年2023｜新年買新衫 Love, Bonito紅調春季系列/限量粉紅麻雀回歸/新春限時優惠

農曆新年2023｜新年買新衫 Love, Bonito紅調春季系列/限量粉紅麻雀回歸/新春限時優惠

兔年就到，不少女生都忙著買新衫，Love, Bonito準備一系列充滿過年氣氛的春季系列，即日起至2023123日期間，每周都會有新品上架，經典不過時的單品，適合不同場合穿著。今年亦再度推出令人期待的限量版粉紅麻雀套裝及利是封，配合一連串新春限時推廣活動，陪大家渡新歲。

農曆新年是傳統中國節日，大家都喜歡穿著鮮豔顏色應節，特別是紅色，相信這種充滿喜慶活力的顏色，能增添運氣及掃走厄運。Love, Bonito全新2023年春季系列包括一系列舒適的針織衣物、吊帶背心及連身裙，當然也少不了喜慶的大紅色調，讓女生配搭最醒神的拜年look

另外推介長青的Staples系列，在乍暖還寒的天氣下，可以作分層穿搭，適應不同氣溫。Keisha Runched Peplum吊帶背心採用天絲，以一字領口、露肩設計及精緻的皺褶細節，配搭Krizza Twist Front 闊腿褲，輕鬆打造時尚簡約造型。

Kehlani Wrap Front Sash Tie Top $329 +Krizzia Twist Front Wide Leg Pants $355 Keisha Ruched Peplum Camisole $329 +Krizzia Twist Front Wide Leg Pants $355 Lucienne Relaxed Blazer $449 +Selyn Tie Shoulder Bodycon Mini Dress $295 Ylona Bustier Midi Dress $329 +Hailey Double-faced Notch Lapel Coat $779 Gwyneth Trumpet Sleeve Turtleneck Knit Top $339 +Theia Pleather Wide Leg Pants $429

限量版粉紅麻雀套裝再度回歸

限量版的粉紅麻雀套裝繼上年首度登場後再度回歸，麻雀設計靈感源自品牌標誌的粉紅色、松綠色及笑臉圖案，時尚簡約，絕對是親朋好友聚會時玩樂必備。由即日起，可於門市或官網以$1,888購買限量版粉紅麻雀套裝。另外，所有LBCommunity+會員凡於門市或官網單筆消費滿$700，即可免費換領限量版利是封一套，數量有限，換完即止。

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新春限時推廣活動及優惠：

2023年1月9至25日

（中環及旺角店限定）

新春幸運輪

即場登記成為LBCo+會員及現有會員均可參加一次，有機會贏取高達HK$188 Love, Bonito禮品卡。
2023年1月1至31日

LBCo+新會員

凡於門市或官網首次購物滿HK$650，輸入優惠碼：WELCOMELB-10即可享有9折優惠。
即日起至2023年1月31日

匯豐信用卡客戶優惠

  • 凡於Love, Bonito官網消費滿HK$700或以上，輸入優惠碼HSB10LBHK-XXXXXX（XXXXXX為信用卡號碼頭6位數字），即可享有9折優惠。
  • Love, Bonito新會員首次於官網購物消費滿HK$550或以上，輸入優惠碼HSBLBHKNEW-XXXXXX（XXXXXX為信用卡號碼頭6位數字），即可享有9折優惠。
於中環店或旺角店購物時使用匯豐信用卡付款，Love, Bonito新會員首次於消費滿HK$550或以上，Love, Bonito現有會員消費滿HK$700或以上，即可享有9折優惠。
2023年1月16至29日

秋冬系列減價優惠 (https://bit.ly/LBFWSALE)

  • 由2023年1月16日（中午12時）至1月29日（至晚上11:59），於Love, Bonito官網、中環及旺角店購買2022年秋冬系列產品，均可享有高達7折優惠。
  • 凡購買2件或以上秋冬單品，輸入優惠碼：WINTER20-HK更可享有額外8折優惠。

 

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