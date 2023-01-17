農曆新年2023｜新年買新衫 Love, Bonito紅調春季系列/限量粉紅麻雀回歸/新春限時優惠

兔年就到，不少女生都忙著買新衫，Love, Bonito準備一系列充滿過年氣氛的春季系列，即日起至2023年1月23日期間，每周都會有新品上架，經典不過時的單品，適合不同場合穿著。今年亦再度推出令人期待的限量版粉紅麻雀套裝及利是封，配合一連串新春限時推廣活動，陪大家渡新歲。
農曆新年是傳統中國節日，大家都喜歡穿著鮮豔顏色應節，特別是紅色，相信這種充滿喜慶活力的顏色，能增添運氣及掃走厄運。Love, Bonito全新2023年春季系列包括一系列舒適的針織衣物、吊帶背心及連身裙，當然也少不了喜慶的大紅色調，讓女生配搭最醒神的拜年look。
另外推介長青的Staples系列，在乍暖還寒的天氣下，可以作分層穿搭，適應不同氣溫。Keisha Runched Peplum吊帶背心採用天絲，以一字領口、露肩設計及精緻的皺褶細節，配搭Krizza Twist Front 闊腿褲，輕鬆打造時尚簡約造型。
限量版粉紅麻雀套裝再度回歸
限量版的粉紅麻雀套裝繼上年首度登場後再度回歸，麻雀設計靈感源自品牌標誌的粉紅色、松綠色及笑臉圖案，時尚簡約，絕對是親朋好友聚會時玩樂必備。由即日起，可於門市或官網以$1,888購買限量版粉紅麻雀套裝。另外，所有LBCommunity+會員凡於門市或官網單筆消費滿$700，即可免費換領限量版利是封一套，數量有限，換完即止。
新春限時推廣活動及優惠：
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2023年1月9至25日（中環及旺角店限定）
|即場登記成為LBCo+會員及現有會員均可參加一次，有機會贏取高達HK$188 Love, Bonito禮品卡。
|2023年1月1至31日
|凡於門市或官網首次購物滿HK$650，輸入優惠碼：WELCOMELB-10即可享有9折優惠。
|即日起至2023年1月31日
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|2023年1月16至29日
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秋冬系列減價優惠 (https://bit.ly/LBFWSALE)