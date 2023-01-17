農曆新年2023｜新年買新衫 Love, Bonito紅調春季系列/限量粉紅麻雀回歸/新春限時優惠

兔年就到，不少女生都忙著買新衫，Love, Bonito準備一系列充滿過年氣氛的春季系列，即日起至2023年1月23日期間，每周都會有新品上架，經典不過時的單品，適合不同場合穿著。今年亦再度推出令人期待的限量版粉紅麻雀套裝及利是封，配合一連串新春限時推廣活動，陪大家渡新歲。

農曆新年是傳統中國節日，大家都喜歡穿著鮮豔顏色應節，特別是紅色，相信這種充滿喜慶活力的顏色，能增添運氣及掃走厄運。Love, Bonito全新2023年春季系列包括一系列舒適的針織衣物、吊帶背心及連身裙，當然也少不了喜慶的大紅色調，讓女生配搭最醒神的拜年look。

另外推介長青的Staples系列，在乍暖還寒的天氣下，可以作分層穿搭，適應不同氣溫。Keisha Runched Peplum吊帶背心採用天絲，以一字領口、露肩設計及精緻的皺褶細節，配搭Krizza Twist Front 闊腿褲，輕鬆打造時尚簡約造型。