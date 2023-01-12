農曆新年2023︱開年 團年 米芝蓮 早鳥優惠 新春盆菜合集【持續更新】

農曆新年2023︱尾禡 歲晚 年夜 開年 團年新春米芝蓮盆菜合集【持續更新】

虎辭勝歲，兔躍新程 。新春佳節與親朋聚首一堂，在家享用象徵盆滿缽滿、豐衣足食的盆菜， 大家共享真摯滋味， 迎團圓美滿的新一年 。

豐食FEAST 豪華毛蟹花膠金蠔三重奏盆 菜 網上到會專門店豐食FEAST的毛蟹盆菜，一向深受老饕歡迎，今年的升級版本毛蟹花膠金蠔三重奏豐食盆菜，配古法醬油雞($2,236，4至6位享用)，除了有蟹肉肉質飽滿且鮮嫩味美的北海道毛蟹，更有傳統的豪華花膠金蠔，以及美味的古法醬油雞，一個盆菜可嘗多種不同滋味。 醬油雞以多款藥材如香葉、八角和桂皮等精心炮製，以65度慢煮雞隻45分鐘，煮熟後再於雞皮上掃上一層麥芽糖，令其色澤更佳，肉質更為細嫩。盆菜豐盛吸睛，絕對是過年相聚必選。 訂購及查詢：https://www.feast.com.hk/

KIN Food Halls 新春盆菜盛宴 可持續概念美食廣場可持續概念美食廣場KIN Food Halls，新春期間推出一系列精緻新派賀年菜式，包括用料上乘，寓意富貴吉祥的盆菜套餐「KIN新春盆菜盛宴」($888，4位用)，採用原隻十頭鮑魚、可持續北海道扇貝、可持續虎蝦和紅燒五花肉，配合蒸煮嫩滑不含抗生素或激素的黃油走地雞，加上花膠、紅燒五花肉、花菇、魚蛋、枝竹、蔬菜、白蘿蔔及蓮藕等配料，極盡滋味，絕對是新年餐桌上的焦點。 盛宴還包括「蔬菜撈起配自製日式芝麻醬」及「花生湯丸配沖繩黑糖」，KIN的撈起爽脆鮮味，絕對是新年的一抹小清新。而湯丸口感軟糯，加上流心花生餡料，佐以沖繩黑糖熱湯，精緻佳餚寓意新一年豐衣足食。此外，凡訂購菜盛宴可獲贈價值$200的KIN利是禮包1個。 訂購：shop.kinfoodhalls.com/collections/bundles 查詢：6792 1935

江蘇銘悅江南風味一品盆菜 早預訂有優惠 融會江浙滬菜特色的江蘇銘悅，為喜迎開業後首個農曆新年，推出一系列新春美饌，為傳統春節聚會注入江南風情，當中江南新春一品盆菜，以匠心廚藝炮製江蘇特色滋味，薈萃多達16款精選食材，嚴選本地黑毛豬手製的秘製紅燒獅子頭、使用自家秘方滷製而成的杭州虎皮炆肉、以秘製醃料醃製10日的上海鹹肉、猶如金元寶形狀手工鮮肉蛋餃，以及豆香撲鼻的浙江百葉結，搭配香濃滋補的黃金雞湯，其餘矜貴食材還有鮑汁花膠、智利清湯鮑魚、優質蠔皇、日本遼參、鮮甜虎蝦等，絕對是新春佳節團年的溫馨之選。 此外，江蘇銘悅推出可供四位起用的賀年春節饗宴，可供4位起用(每位$780)，美食包括採用10年紹興酒醃製兩天的醃川英䱽魚扒、精選頭抽醃製鴿子的乾鍋頭抽頂鴿，以及江南名菜雪女紅河蝦仁及上海百葉結櫻桃肉等等。 查詢：www.facebook.com/jiangsuclub/ 預訂：6230 8973

萬豪金 殿 米芝蓮盆菜 香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿，於新春期間準備豐盛的應節餐饗及禮饌，包括賀歲佳餚及套餐、矜貴外賣盆菜、讓饕客與親朋摯愛以美饌喜迎兔年。 酒店中餐行政總廚鄧家濠師傅，精心挑選上乘食材，為客人炮製多款意頭十足的經典節慶佳餚，包括「風生水起」澳洲三頭鮑魚撈起($888)、「發財好市」髮菜伴金蠔($688)、「遊龍獻瑞」金桔柚蜜骨香方脷球($988)等等。此外還有盛載18款頂級食材的名貴賀年外賣盆菜，用料包括澳洲海參、三十三頭非吉品鮑魚、髮菜、鵝掌、花菇、瑤柱甫、茶燻平原雞、燒鵝、蝦籽六頭虎蝦球、髮菜鯪魚鮮腐竹扎、新鮮豬碲筋、竹笙、魚肚、柚皮、白蘿蔔、日本豆腐、津膽及百花釀羊肚菌。盆菜附送自家熬製的鮮美鮑魚汁配搭享用。 售價：$988 (六位起)，第七位起每位$888。盆菜附設免費送遞服務，偏遠地區或另設收費，詳情請向餐廳查詢。 訂購：www.jwmarriotthkoffers.com 查詢：2810 8366

豪門小菜火鍋盆菜 羊腩煲新春孖寶 位於九龍城的豪門小菜火鍋，由曾任高級酒家和酒店中餐廳的涂順東師傅創立，主打手工家常菜及地道鑊氣小炒，去年推出「豪住食盆菜」大獲好評，售出近千份盆。 今年再度以超值足料盆菜跟大家賀新歲，大廚嚴選上乘珍貴食材，包括日本頂級瑤柱、一級花膠筒、新鮮南非鮑魚、新鮮大蝦、鮑汁鵝掌、燒鵝件、豬皮、豬手等等，共19款食材，來寓意一路發財、長長久久，讓家人歡聚一堂，感受和睦團圓的氣氛。

此外，今年特設「團圓聚餐孖寶」，客人選購盆菜時加購羊腩煲，可享九五折優惠。豪門的雙冬羊腩煲用上鮮蝴蝶腩，質嫩而不膩，配以竹蔗、冬筍、冬菇、馬蹄及枝竹。在製作過程中，特選了藥材包過水去除羶味，然後巧妙地炒香羊皮層，再炆至4至5小時，保證肉質要鮮嫩細緻，味道豐富、濃而不膩。 豪住食盆菜 $988至$1,588(4至12位用) 古法秘製羊腩煲 $388至上1,238(4至12位用) 訂購及查詢：2398 0680 / 6769 1008

盆滿鉢滿鮑魚大蝦盆菜 $988(4人)至$2,388(10人)

鴻運發財魚生 $198(小)至$398(大) 莆田「盆滿鉢滿鮑魚大蝦盆菜 」 及「鴻運發財魚生 」 2000年於新加坡創辦的福建菜食府莆田餐廳，新春期間推出「盆滿鉢滿鮑魚大蝦盆菜」，以及極具新加坡特色的「鴻運發財魚生」(撈起)，還有多種莆田好食材的新春套餐。

莆田的兩組新春套餐「吉祥套餐」、「鴻運套餐」(附帶盆菜)，包括有軟煎黃花魚、白玉菇 XO 醬帶子等，可供2至10人享用。$598起

國金軒 賀年盛饌 米芝蓮級 盆菜 尖沙咀型格酒店The Mira Hong Kong，旗下之米芝蓮食府國金軒，新春其實推出多款賀年盛饌，包括極品顯貴聚寶盆(盆菜)、福兔迎春脆皮金豬禮盒(乳豬拼盤)，此外還有賀歲珍寶海鮮撈與金玉滿堂鴛鴦煲，全是食材顯貴的佳餚。 國金軒主廚鄧浩宏師傅，以匠心巧製脆皮金豬，口感外脆內軟，創意搭配以鵝肝醬及鍋巴，巧妙地令脆皮乳豬更滋味無窮，輕易令菜式成為節日慶祝的不二之選。說到極品顯貴聚寶盆，食材有南非鮑魚、法國大鵝掌、掛爐燒鴨、蠔豉及瑤柱等吉祥好意頭食材，老饕更可選擇將滋味昇級至紅燒關東遼參或四頭湯鮑。

IKEA 環保海鮮盆菜早鳥優惠 來自瑞典的IKEA美食廊，近日推出多款中西合壁賀年「融合菜」，除了有金沙蝦球配伊麵、應節佛跳牆，特別推出應節賀年盆菜，並設早鳥預購優惠，讓各位安坐家中亦可豐盛團年。 IKEA推出團年飯必備菜式「賀年環保海鮮盆菜」配傳統南乳汁，當中採用多款符合可持續發展的海鮮，有MSC和ASC認證食材，包括原隻龍蝦、大蝦、帆立貝和魚蛋，另配上一系列肉類及蔬菜，讓大家新歲食得滋味之餘，同時為環保出一分力。 由即日起至明年1月26日，顧客可享「賀年環保海鮮盆菜」早鳥優惠，以早鳥價$419(原價$449)訂購錫紙盤版、$469訂購邊爐鍋版(原價$499，價錢已包括ANNONS邊爐鍋，價值$119.9)。即把握機會入手美食，與家人好友共度佳節。 供應日期：即日起至明年1月26日 價錢：$419起(早鳥價) 預訂或查詢：www.ikea.com.hk/zh/ikea-food/take-away-poon-choi

唐閣米芝蓮三星 盆菜 香港朗廷酒店米芝蓮三星粵菜食府唐閣，新春期間推出一系列賀歲美食，當中尊貴鮑魚聚寶盆菜，去年推出時大獲好評，今年唐閣再接再厲，為食客帶來矜貴正宗的新年盆菜。 連續多年榮獲米芝蓮三星的唐閣，其廚師團隊悉心主理及炮製鮑魚聚寶盆菜，適合4至6人團年聚會享用，並以傳統瓦煲盛載，各種具吉祥寓意的時令食材，包括矜貴足料的十頭鮑魚、花膠、金蠔、瑤柱甫、遼參、花菇、鮮蝦、鵝掌、南乳五花腩肉、蠔皇豬腳筋、芋頭、蘿蔔、枝竹及必備的髮菜，加上秘製醬酒，絕對令老饕齒頰留香。 此外，除了米芝蓮三星盆菜，還有多款賀年糕點，以及意頭美食，像新春撈起凡等佳餚，於網上訂購鮑魚聚寶盆菜滿$5,500或以上，更可享免費送貨服務和贈送香檳酒1瓶。 供應日期：1月13至29日。 預訂或查詢：2132 7898 / [email protected]