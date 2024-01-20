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生活
2024-01-20 12:00:00

農曆新年2024｜年尾斷捨離清潔攻略 清潔步驟+工具推薦

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新年2024｜年尾斷捨離清潔攻略 清潔步驟+工具推薦

新年2024｜年尾斷捨離清潔攻略 清潔步驟+工具推薦

農曆新年到來之前，當然少不了「洗邋遢」！但不少人對全屋清潔都感到疲累，以下就教大家全屋清潔攻略，從清潔步驟到清潔工具，再到各地方的清潔方法都一應俱全，讓大家可以更輕鬆地進行大掃除！

年尾斷捨離｜清潔步驟

1.先收納，後打掃

清潔時應先收納，後打掃，一邊打掃一邊收納會拖慢整體進度，而且先讓物品歸位，打掃時亦更方便。

2.先廚房，後廁所

打掃的時候應先將重災區進行打掃，因此在家庭趁著體力好的時候應先把廚房打掃乾淨，再打掃臥室和客廳，由於打掃時會頻繁使用廁所清洗抹布或清潔工具，因此建議最後打掃。  

3.從裡到外，從上到下

打掃房間的時候建議從上到下，以屋頂、電器、家具、牆壁、地面的順序進行打掃，避免清潔時所產生的污水濺在牆壁或地面而重複打掃。而在整理櫃子的時候，亦應該從裡到外，以防止在擦拭抽屜、櫃子時弄髒擦好的桌面。

先進行收納更方便打掃。 將不要的東西清理掉亦十分重要。 收納用具可以令原本雜亂無章的地方變得更有條理。 廚房有油污、水垢等各種問題，需要花更多時間清潔。 清潔時容易在地面留下污跡，因此應最後才打掃地板。

年尾斷捨離｜清潔工具

不少人都推薦購買多種清潔工具來輔助打掃，但其實清潔工具越多，需要收納的位置亦越多，同時很容易造成浪費，因此建議只需幾種主要的清潔工具即可。

1.舊牙刷

用舊的牙刷亦有它的用處，建議報廢後將它用滾水浸幾分鐘，高溫消毒後便可以成為清潔的小幫手！一些在角落裏的黴菌、廚房或廁所的衛生死角、牆磚之間的小縫隙等，都可以通過細小的牙刷來進行清潔，打掃時方便又不費力。  

2.海綿

海綿的質地柔軟而且吸水力強，所以容易產生豐富泡沫，特別適合用來打掃用來清洗廚房、廁所、瓷磚等，不容易造成划痕。  

3.棉布

一般的抹布如果太濕，在打掃電器時有機會造成漏電、洗潔精殘留等問題，因此建議選擇淺色、柔軟、吸水力好的棉質抹布，以一濕一乾的方式將家具和電器清潔即可。

舊牙刷亦可以發揮它的作用。 物盡其用更可以為環境出一分力。 除了清潔碗碟，亦可清潔瓷磚。 需要注意抹布的吸濕力。 可以用顏色區分不同地方的清潔抹布。
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年尾斷捨離｜整體清潔

1.窗戶／拉門軌道

不少人都會忘卻了窗戶或拉門軌道的灰塵，但其實只需要先在軌道裡噴上泡沫清潔劑，再用筷子夾著濕巾紙，從一側推往另一側，便可以輕鬆去除軌道裡的灰塵和污垢。

2.電器

家居電器的清潔並非每人都熟悉，大部份都只能清潔電器的表面，對於需要拆開清洗的家電，例如抽油煙機、洗衣機、冷氣等可以預先聯繫專業人員拆洗。

窗戶軌道的清潔較難處理。 可以直接用具清潔功能的濕紙巾。 在電器上可以先用除塵紙抹走表面的塵埃。 不要忘記各電器內壁的清潔。 雪櫃內壁亦需要進行清潔。

年尾斷捨離｜廚房清潔

 1.灶頭

經常開火的灶頭位置容易積聚油污，只需在油污處噴上用蘇打粉製成的「蘇打水」，靜置20分鐘後便可以讓油污初步溶解，再把海綿泡入蘇打水中，利用海綿進行擦拭即可。以比較難清潔的縫隙則可以用棉花棒蘸取蘇打水擦拭，最後用清水收尾。  

2.微波爐

除了微波爐的表面，微波爐內亦需要清潔，只需要準備一碗白醋加水，放入微波爐揮發10分鐘，然後用濕的百潔布擦拭即可。

3.鍋底

平日未必會用心清潔鍋底，但趁着大掃除可以用只需要蘇打粉和保鮮紙，在有污漬的地方沾濕後塗抹上蘇打粉，再用保鮮紙將整個鍋包裹起來過夜，第二天用百潔布便可輕鬆擦洗乾淨。

4.洗手盆和水龍頭

洗手盆和水龍頭長年累月會積聚不少油污和水垢，如果家中沒有專門的水槽清潔劑，可以在有油污的地方撒一點鹽，最後用溫水清洗幾遍即可。

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灶頭位置特別多油污。 市面有專門為打掃微波爐而設的清潔劑。 趁着大掃除的時候清潔一下鍋底吧！ 洗手盆位置亦有特別多水垢。 廚房需要打掃的地方較多，建議大掃除時先打掃廚房。

年尾斷捨離｜浴室清潔

1.洗手盆

與廚房不同，洗手間的洗手盆大多以瓷磚製成，如果沒有專門清潔瓷磚的清潔劑，可以在濕布上加入蘇打粉來清潔，縫隙的位置則用舊牙刷刷洗，最後用清水沖洗即可。  

2.瓷磚污垢

就像刷牙一樣，利用舊牙刷擠上牙膏，再對著縫隙處用力刷，最後用濕毛巾一抹即可。

3.玻璃和鏡子

浴室的玻璃和鏡子上容易沾上水垢和指紋，用廚房紙蘸少許白醋擦乾淨後，用清水沖洗即可。  

4.馬桶內壁

在馬桶內壁鋪上一層紙巾，沿著馬桶內壁的形狀噴上清潔劑等待5分鐘，直接沖水沖掉即可。如果想更仔細地清潔的話，可以購買專門為馬桶而設的清潔刷進行清潔。

洗手盆的瓷磚需要注意不被刮花。 可以注意水槽位置的收納。 用海綿清潔瓷磚位置能保護瓷磚。 玻璃門上亦容易留下水垢。 有專門為清洗馬桶縫隙而設的清潔刷。
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