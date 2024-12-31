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2024-12-31 11:30:00

農曆新年2025｜6種新年必買年花推薦　內附寓意+打理小貼士

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農曆新年2025｜6種新年必買年花推薦　內附寓意+打理小貼士

農曆新年2025｜6種新年必買年花推薦　內附寓意+打理小貼士

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臨近新年，不少人都會購買年花裝飾屋企，好意頭之餘又可增添新年氣氛。以下為大家介紹6種新年必買年花的寓意及打理小貼士，包括最熱門的劍蘭、年桔、桃花等。

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新年年花｜水仙

寓意：

富貴吉祥、幸運

照顧方法：

水仙應該放置在能露台或窗邊位置，確保有陽光照射。另外每隔幾天要更換一次水，有助於水仙健康地生長。避免缺水，忌用鐵器。此外，由於水果釋放的氣體會加速花朵的凋謝，因此應該避免將水仙放在水果附近。

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水仙 水仙

新年年花｜蝴蝶蘭

寓意：

豐盛高雅、幸福美滿

照顧方法：

應放置在半陰涼且涼爽的地方，避免暴露在強烈的陽光下。同時要確保通風良好，避免放置在暖氣設備附近。澆水的頻率應為每週一至兩次，切忌過量澆水，以免根部腐爛。

蝴蝶蘭 蝴蝶蘭

新年年花｜劍蘭

寓意：

鴻運當頭、步步高升

照顧方法：

打理劍蘭最緊要水質要夠乾淨清潔，亦要確保陽光充足。宜每天換水一次，以及定時修剪花莖底部及施肥，以免根部腐爛。

劍蘭 劍蘭

新年年花｜桃花

寓意：

大展鴻圖、花開富貴

照顧方法：

由於桃花的花期較短，打理時應定時修剪，將凋謝花蕊及新長綠葉剪掉，以免養分不平衡。

桃花 桃花

新年年花｜年桔

寓意：

大吉大利、四季吉祥

照顧方法：

宜將年桔放於窗邊或陽台等地方，確保陽光充足。另應保持土壤濕潤但避免積水，亦可適當施肥。

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年桔 年桔

新年年花｜串串金

寓意：

財富、繁榮

照顧方法：

適合在半陰的環境下生長，需要定期澆水，確保土壤保持濕潤但不積水。另外，適當的通風和溫暖的環境有助於串串金的生長。

串串金 串串金

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