農曆新年2025｜6種新年必買年花推薦　內附寓意+打理小貼士

臨近新年，不少人都會購買年花裝飾屋企，好意頭之餘又可增添新年氣氛。以下為大家介紹6種新年必買年花的寓意及打理小貼士，包括最熱門的劍蘭、年桔、桃花等。

新年年花｜水仙 寓意： 富貴吉祥、幸運 照顧方法： 水仙應該放置在能露台或窗邊位置，確保有陽光照射。另外每隔幾天要更換一次水，有助於水仙健康地生長。避免缺水，忌用鐵器。此外，由於水果釋放的氣體會加速花朵的凋謝，因此應該避免將水仙放在水果附近。

新年年花｜蝴蝶蘭 寓意： 豐盛高雅、幸福美滿 照顧方法： 應放置在半陰涼且涼爽的地方，避免暴露在強烈的陽光下。同時要確保通風良好，避免放置在暖氣設備附近。澆水的頻率應為每週一至兩次，切忌過量澆水，以免根部腐爛。

新年年花｜劍蘭 寓意： 鴻運當頭、步步高升 照顧方法： 打理劍蘭最緊要水質要夠乾淨清潔，亦要確保陽光充足。宜每天換水一次，以及定時修剪花莖底部及施肥，以免根部腐爛。

新年年花｜桃花 寓意： 大展鴻圖、花開富貴 照顧方法： 由於桃花的花期較短，打理時應定時修剪，將凋謝花蕊及新長綠葉剪掉，以免養分不平衡。

新年年花｜年桔 寓意： 大吉大利、四季吉祥 照顧方法： 宜將年桔放於窗邊或陽台等地方，確保陽光充足。另應保持土壤濕潤但避免積水，亦可適當施肥。