農曆新年2025｜THE 24 . ST 餅禮專門店 賀年蝴蝶酥禮盒 買三送一 必試荔枝紅茶口味

香港品牌THE 24 . ST 主打融合二十四節氣理念的蝴蝶酥，口味豐富亦富特色。今個農曆年，品牌特意為大家準備「新年特別版 · 蝴蝶酥禮盒套裝」迎接新春，可選單一口味或雜錦口味蝴蝶酥，包裝精美得體，蝴蝶酥每片均為獨立包裝，方便與親友一同享用。而品牌門市由即日起至 2 月 12 日更推出限定新春優惠，購買 3 盒「蝴蝶酥禮盒15 件裝」更可享買三送一優惠，絕對是拜年必備佳品！

新年特別版·蝴蝶酥禮盒

新年送禮可選新年特別版·蝴蝶酥禮盒，以吉祥朱紅色作為禮盒底色，金色的圓紋圖案交疊出簡潔多樣的精緻美感，還有代表財富的金色「銅錢幣」，賀年喜慶之際更添財運亨通的寓意。

新年特別版·蝴蝶酥禮盒設有「單口味(9片)」($59/盒) 和「雜錦口味(15片($109/盒) 」供選擇。

每片蝴蝶酥均為百分百香港新鮮製造，以經典工藝研製出四季主題口味，口感鬆脆，味道有驚喜！口味包括原味、栗子堅果、日本黑豆芝麻、黑白芝麻味噌、荔枝紅茶、三星蔥芝士、經典糖不甩、金沙櫻花蝦、蘋果山楂、日本柚子香梨、番茄芝士及 海苔肉鬆。

雜錦口味內則有原味、蘋果山楂、三星蔥芝士、日本柚子香梨及日本黑豆芝麻，五款口味各 3 片。

另外還有24 精選錦繡禮盒 $229(24片)，福瑞如意的八角形朱紅色蓋盒，象徵八個不同方位，有着富貴吉祥的意思。盒面鋪繪着對稱有序的窗花剪影圖紋,古典雅致，符合中式和諧美學。福盒內齊集12 款蝴蝶酥口味一應俱全，送禮夠體面！