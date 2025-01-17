熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-01-17 18:00:00

農曆新年2025｜THE 24 . ST 餅禮專門店 賀年蝴蝶酥禮盒 買三送一 必試荔枝紅茶口味

分享：
農曆新年2025｜THE 24 . ST 餅禮專門店 賀年蝴蝶酥禮盒 買三送一 必試荔枝紅茶口味

農曆新年2025｜THE 24 . ST 餅禮專門店 賀年蝴蝶酥禮盒 買三送一 必試荔枝紅茶口味

adblk5

香港品牌THE 24 . ST 主打融合二十四節氣理念的蝴蝶酥，口味豐富亦富特色。今個農曆年，品牌特意為大家準備「新年特別版 · 蝴蝶酥禮盒套裝」迎接新春，可選單一口味或雜錦口味蝴蝶酥，包裝精美得體，蝴蝶酥每片均為獨立包裝，方便與親友一同享用。而品牌門市由即日起至 2 月 12 日更推出限定新春優惠，購買 3 盒「蝴蝶酥禮盒15 件裝」更可享買三送一優惠，絕對是拜年必備佳品！

新年特別版·蝴蝶酥禮盒

新年送禮可選新年特別版·蝴蝶酥禮盒，以吉祥朱紅色作為禮盒底色，金色的圓紋圖案交疊出簡潔多樣的精緻美感，還有代表財富的金色「銅錢幣」，賀年喜慶之際更添財運亨通的寓意。
新年特別版·蝴蝶酥禮盒設有「單口味(9片)」($59/盒) 和「雜錦口味(15片($109/盒) 」供選擇。
每片蝴蝶酥均為百分百香港新鮮製造，以經典工藝研製出四季主題口味，口感鬆脆，味道有驚喜！口味包括原味、栗子堅果、日本黑豆芝麻、黑白芝麻味噌、荔枝紅茶、三星蔥芝士、經典糖不甩、金沙櫻花蝦、蘋果山楂、日本柚子香梨、番茄芝士及 海苔肉鬆。
雜錦口味內則有原味、蘋果山楂、三星蔥芝士、日本柚子香梨及日本黑豆芝麻，五款口味各 3 片。
另外還有24 精選錦繡禮盒 $229(24片)，福瑞如意的八角形朱紅色蓋盒，象徵八個不同方位，有着富貴吉祥的意思。盒面鋪繪着對稱有序的窗花剪影圖紋,古典雅致，符合中式和諧美學。福盒內齊集12 款蝴蝶酥口味一應俱全，送禮夠體面！

adblk6
新年特別版·蝴蝶酥禮盒設有「單口味(9片)」($59/盒)

門市限定新春優惠 

現在進行中!由即日起至 2 月 12 日於門市購買 3 盒「蝴蝶酥禮盒15 件裝」，讚好或追蹤品牌 Facebook 或 Instagram，即可獲贈 1 盒單口味「蝴蝶酥禮盒 9 件裝」或 2 張「$50 現金禮券」。優惠有限，送完即止。

訂購網站

門市地址

太古城中心店 Cityplaza Store

門市地址

鰂魚涌太古城道 18 號太古城中心 4 Open Space     

門市電話

(+852) 6507 5357

營業時間

11:00-21:00

朗豪坊店 Langham Place Store

門市地址

旺角亞皆老街 8 號朗豪坊 B2 38 號舖 

門市電話

(+852) 6507 9209

營業時間

11:00-21:00

K11 購物藝術館 Art Mall Store

門市地址

尖沙咀河內道 18 K11 購物藝術館 B1 B123 號舖

門市電話

(+852) 3564 8870

營業時間

11:00-21:00

天星碼頭店 Star Ferry Store

門市地址

尖沙咀天星碼頭 1 KP-39A 號舖

門市電話

(+852) 3564 8396

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！

dadblk7 madblk7