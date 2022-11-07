迪士尼奇妙夢想城堡 聖誕音樂盛會《迪士尼音樂Live！》

香港迪士尼樂園於11月25日至12月10日，一連3個周五及周六晚上，推出《迪士尼音樂Live！》聖誕音樂盛會，每晚分別以古典音樂、爵士樂及音樂劇為主題，由不同著名音樂家，連同迪士尼的樂手，在奇妙夜空下演奏。米奇老鼠和一班迪士尼朋友亦會隨著不同樂章驚喜登場。

趙增熹 包以正負責交響及爵士夜 《迪士尼音樂Live！》將於3個周五及周六晚上，由7時半至8時15分舉行，「交響夜」(11月25、26日)將由著名音樂監製趙增熹擔任客席指揮，率領香港城市管弦樂團，演奏多首著名迪士尼樂曲與經典聖誕樂章，點亮聖誕音樂盛會。爵士樂結他大師包以正，將率領將爵士樂歌手尚羚負責「爵士夜」12月2、3日），二人與迪士尼大樂隊，為多首迪士尼經典樂曲注入爵士樂元素，讓賓客隨著節奏搖擺起來。