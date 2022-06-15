迪士尼星夢光影之旅6.18回歸 率先睇20分鐘煙花匯演 新主題商品+餐飲/必買發光頭箍

迪士尼終於有得睇煙花！香港迪士尼樂園城堡煙花匯演闊別四年，將於本周六（18日）正式回歸。煙花匯演以光影為主題，時長約20分鐘，分為7個不同章節。另有一系列新商品及餐飲，如發光頭箍、甜品自助餐等，率先帶大家先睹為快！
迪士尼煙花｜全球首個「星夢光影之旅」 20分鐘呈現生命不同章節
「迪士尼星夢光影之旅」為落成新城堡後的首個煙花匯演，時長約20分鐘，以人生不同階段分成7個章節。在城堡上運用了大型立體光雕投影技術，透過大型水幕投影上近40個迪士尼故事，和約150位迪士尼朋友的情節。其中包括獅子王、魔雪奇緣、獅子王、玩轉極樂園等多套經典動畫，重溫一幕幕感人片段。配合激光與燈光、噴泉水柱，及煙花、煙火及火焰效果等，為夜空添上色彩。
時間: 晚上7:30或 8:30
日期: 逢星期一、五至日 (6月18日至8月14日)
每星期中的五晚 (除星期二及四) (8月15至28日)
點撃即睇「星夢光影之旅」！
來到迪士尼當然要與迪士尼角色打卡，大家可以到美國小鎮大街的「會客室」與迪士尼人物見面。有機會見到《玩轉極樂園》、《玩轉腦朋友》、《獅子王》、《木偶奇遇記》等的主角，齊齊自拍留住美好時刻。
迪士尼煙花｜全新「光影系列」商品 自選個人化發光頭箍
當然少不了限定主題商品！為配合「星夢光影之旅」，迪士尼推出一系列發光商品，包括米奇發光氣球頭箍($189)、迪士尼星夢光影之旅發光頸鏈($99)，只需要開啟按鈕就會自動發光。今次更提供個人化服務，大家可以自選發光蝴蝶結，有米妮、貝兒、Elsa、Anna等6款供選擇，再配上米奇頭箍，創造出獨一無二的配搭，一套只需$199。
迪士尼煙花｜新推甜品自助餐/奇妙星光野餐 送「星夢光影之旅」專屬位置套票
樂園及酒店餐廳同步推出多款美食，其中火箭餐廳將推出全新甜品自助餐連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票甜品以夜間城堡匯演出現的迪士尼角色為靈感，包括阿拉丁印式奶茶芒果慕斯蛋糕、小飛俠奇妙仙子檸檬杯子蛋糕等。享用1.5小時甜品自助餐後，再到指定觀賞專區欣賞「迪士尼星夢光影之旅」。
預訂了迪士尼酒店的你，亦可加購「奇妙星光野餐」連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票，以最佳角度欣賞匯演後，再到香港迪士尼樂園酒店西翼草坪，於星光下一邊享受野餐。「奇妙星光野餐」包野餐籃、小食、甜品及飲品等。
戶外小食亭亦推出朱古力雪山棒棒糖、蘋果芒果冰淇淋。更有星閃特飲系列，以米奇耳朵形狀的杯盛載，加入米奇閃燈，用來自拍打卡一流！
火箭餐廳甜品自助餐連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票
價錢: 成人港幣$458; 小童港幣$328
「奇妙星光野餐」連「迪士尼星夢光影之旅」特別觀賞專區入場套票
價格: 港幣$880 (兩位用)