迪士尼星夢光影之旅6.18回歸 率先睇20分鐘煙花匯演 新主題商品+餐飲/必買發光頭箍

迪士尼終於有得睇煙花！香港迪士尼樂園城堡煙花匯演闊別四年，將於本周六（18日）正式回歸。煙花匯演以光影為主題，時長約20分鐘，分為7個不同章節。另有一系列新商品及餐飲，如發光頭箍、甜品自助餐等，率先帶大家先睹為快！

迪士尼煙花｜全球首個「星夢光影之旅」 20 分鐘呈現生命不同章節 「迪士尼星夢光影之旅」為落成新城堡後的首個煙花匯演，時長約20分鐘，以人生不同階段分成7個章節。在城堡上運用了大型立體光雕投影技術，透過大型水幕投影上近40個迪士尼故事，和約150位迪士尼朋友的情節。其中包括獅子王、魔雪奇緣、獅子王、玩轉極樂園等多套經典動畫，重溫一幕幕感人片段。配合激光與燈光、噴泉水柱，及煙花、煙火及火焰效果等，為夜空添上色彩。 時間: 晚上7:30或 8:30

日期: 逢星期一、五至日 (6月18日至8月14日)

每星期中的五晚 (除星期二及四) (8月15至28日) 點撃即睇 「星夢光影之旅」！

來到迪士尼當然要與迪士尼角色打卡，大家可以到美國小鎮大街的「會客室」與迪士尼人物見面。有機會見到《玩轉極樂園》、《玩轉腦朋友》、《獅子王》、《木偶奇遇記》等的主角，齊齊自拍留住美好時刻。

迪士尼煙花｜全新「光影系列」商品 自選個人化發光頭箍 當然少不了限定主題商品！為配合「星夢光影之旅」，迪士尼推出一系列發光商品，包括米奇發光氣球頭箍($189)、迪士尼星夢光影之旅發光頸鏈($99)，只需要開啟按鈕就會自動發光。今次更提供個人化服務，大家可以自選發光蝴蝶結，有米妮、貝兒、Elsa、Anna等6款供選擇，再配上米奇頭箍，創造出獨一無二的配搭，一套只需$199。