迪士尼2024｜香港迪士尼樂園5大遊樂設施暫停開放 最快3月重開！迷離大宅/星戰極速穿梭/Duffy設施

迪士尼2024｜早前香港迪士尼樂園的「星戰極速穿梭」過山車故障停半空，迪士尼官方網站宣布園內有5大遊樂設施及活動，將會相繼暫停開放進行定期檢查。當中包括「迷離大宅」、「星戰極速穿梭」、「Duffy與好友遊玩屋」、「小小世界」及「迪士尼魔法書房」。即將準備去香港迪士尼樂園的話便要留意啦！

2024年2月至4月將會去迪士尼玩的話，便要做足入樂園攻略！迪士尼官網宣布，園內5大遊樂設施及活動將暫停開放，以進行定期檢查及保養工作。買迪士尼門票前記得睇清楚以下日子，以避失望而回，買了門票又想玩的朋友便要稍後時間再入園玩啦！ 香港迪士尼樂園 5大遊樂設施暫停開放日子 迷離大宅：2024年2月21日至另行通知 星戰極速穿梭：2024年2月26日至3月1日 Duffy與好友遊玩屋：2024年2月26日至3月13日 小小世界：2024年3月2日至21日 迪士尼魔法書房：2024年3月11日至4月4日