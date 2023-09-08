熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
生活
2023-09-08 18:00:23

迪士尼Frozen園區11月20日正式開幕！ Klook獨家「魔雪奇緣世界」優先體驗套票＄780起

分享：
迪士尼Frozen園區即將完工 有望11月正式開幕！ 會員有得率先玩

迪士尼Frozen園區即將完工 有望11月正式開幕！ 會員有得率先玩

期待已久的香港迪士尼樂園全新園區「魔雪奇緣世界」，1120日在香港迪士尼樂園度假區隆重開幕！官方於日前再次公開全新概念設計圖，即睇詳情！

Klook獨家「魔雪奇緣世界」優先體驗套票

如果想優先入場體驗全新「魔雪奇緣世界」，Klook將於2023年9月8日晚上9點於Klook平台獨家發售優先體驗套票，價錢由$780-$980，可選於11月17/18/19 率先入場親身遊歷阿德爾王國，Frozen粉絲必搶！

【11月17/18/19 - Klook會員獨家】 「魔雪奇緣世界」全體驗 - 向阿德爾出發

訂購網址：https://www.klook.com/zh-HK/activity/39-hong-kong-disneyland-resort-hong-kong/?aid=33620

詳情：
* 一張1日標準門票/小童門票已選擇的有效日期當天進入樂園

* 一個「魔雪奇緣世界」購物袋 (M)及一套明信片（5 張明信片連信封）

* 一條手帶可於WOF到訪日子的上午 11:00 至下午 3:00進入「魔雪奇緣世界」

* 一個憑證可於優惠門票的有效日期換領以下的優惠:

(i) 於「魔雪奇緣世界」內之森林美食站購買「雪花肉桂條」可享港幣$5折扣優惠

(ii)於下午2:00至下午4: 30（以入座時間計算）在大冒險家餐廳購買「冒險家半自助餐」可享港幣$50折扣優惠

(iii)於樂園內任何商品店單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上即可享有8折優惠

預訂日期： 2023年9月8日9PM至 2023年11月18日
適用日期： 2023年11月17至19日

距離11月開幕日只剩下兩個多月，迪士尼公佈更多「魔雪奇緣世界」的詳情。當中包括概念設計圖，以及園區部分細節，令人非常期待！另外，「奇妙處處通」會員更有機會成為「魔雪奇緣世界」11月正式開幕前的首批賓客，搶先全球探索園區！

「魔雪奇緣世界」全新概念設計圖

「魔雪奇緣世界」全新概念設計圖

魔雪奇緣世界｜魔雪奇幻之旅

在背景音樂的襯托下，踏上充滿幽默和合家歡的驚險旅程，乘坐木船穿越北山，參觀愛莎的冰雪皇宮，並與心愛的魔雪奇緣朋友一起慶祝夏雪節。大家在皇家碼頭坐小船前往愛莎的冰雪皇宮之前，會先經過屬於阿德爾嘅御用運冰匠——基斯托夫嘅工作坊，之後會見到他為馴鹿拍檔斯特儲存乾草的地方，旅途中還會遇到安娜、愛莎和小白。

魔雪奇幻之旅 魔雪奇幻之旅 魔雪奇幻之旅

魔雪奇緣世界｜雪嶺滑雪橇

第一個以魔雪奇緣為主題的過山車，賓客登上雪橇前會經過一個佈滿蒸氣的桑拿浴室窗，奧肯有機會與賓客見見面!排隊的位置還立著一條木柱，木柱表面露出還未完成雕刻的痕跡。最前端的木柱描繪了一個可愛的精靈，而木柱的後部仍未完成。

雪嶺滑雪橇 雪嶺滑雪橇

魔雪奇緣世界｜森林小天地

是愛莎小時候練習冰雪魔法的地方。為慶祝夏雪節，安娜和愛莎把這個童年秘密玩樂小天地開放給賓客參觀，讓大家可以在這裡享受一個獨特的互動體驗。

魔雪奇緣世界｜滴答精品店

由一位木雕師和他的妻子一齊經營的玩具和禮品店！店內陳列著精美的玩具、紀念品和收藏品！

魔雪奇緣世界｜阿德爾港畔餐廳

阿德爾港畔餐廳以皇室的徽號番紅花作為標幟及英文店名，是阿德爾人民世代光顧的餐 廳。阿德爾人民喜歡在餐廳舉辦聚會和慶祝活動，享受美味佳餚。

魔雪奇緣世界｜極光糖果屋

從北極光中取得靈感。賓客可在這所獨一無二的糖果店找到各式各樣的糖果和甜品，安娜和愛莎也會在這裡訂購她們最喜歡的甜點。

阿德爾港畔餐廳 極光糖果屋 滴答精品店
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受