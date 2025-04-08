過期護膚品用途｜面霜可保濕 卸妝水能清潔？5種處理教學

當遇到不適用或過期的護膚品時，不少人都會直接丟掉處理，但其實過期的護膚品亦有用處，只要適當使用便不會造成浪費，例如過期面霜仍有保濕作用。以下就為大家盤點5種過期護膚品的處理法，家中若有過期護膚品的話，不妨嘗試讓他們重生吧！

過期護膚品｜卸妝產品 過期的卸妝產品如卸妝水、卸妝油等用在臉上有機會引起皮膚敏感或清潔不當的問題，因此可以選擇將過期的卸妝產品用於清洗粉撲、化妝棉、化妝掃等化妝用具，不直接用於面上可以降低風險。而當衣物、手袋、家品等沾上化妝品時，同樣可以利用過期的卸妝產品進行清潔，不過需要先了解物品與卸妝產品會否產生化學作用，以免損害物品本身。

過期護膚品｜潔面產品 雖然過期的潔面產品仍然具有清潔效果，但由於清潔產品一般會深入皮膚內部，過期可能會造成皮膚敏感、過分乾燥等副作用，所以建議過期後不要在臉上使用，可以選擇改用於清潔手踭或腳踭等角質較後的皮膚。同時可以當作洗手液或清潔劑使用，將過期的潔面產品仍然能發揮其清潔作用。

過期護膚品｜化妝水 化妝水一般可以分為有味或無味，無論哪一款都不適合在過期後繼續使用，建議可以將帶有香味的化妝水當作空氣清新劑使用，而沒有香味的化妝水則可以用來擦拭皮鞋、梳化、手袋等皮具，同時可以用來清潔電話、電腦、電視的螢幕，不但具有良好的清潔功效，而且其保濕成分亦不會損害電器，一舉多得。

過期護膚品｜乳液／精華 乳液或精華在過期後都能保持保濕的作用，但用在臉上難免會有些風險，因此可以當作護手霜或身體乳液使用，塗抹在身體的乾燥處進行保濕。如果身體皮膚比較容易過敏，則可以塗抹在指甲或髮尾，當作護甲或護髮產品使用。

過期護膚品｜面霜／眼霜 面霜或眼霜的保濕成分一般較乳液或精華高，即使在過期後亦能充當保濕作用，特別適合用於較為乾燥的手踭、腳踭或關節等地方使用。同時可以利用具有優秀保濕效果的過期面霜作為足膜或手膜，為手腳進行充分的護理。