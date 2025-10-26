郵輪假期｜最美意大利山城 阿瑪菲海岸 必食即炸海鮮杯+打卡檸檬園

阿瑪菲海岸是意大利南部最熱門的旅遊路線，接連地中海，當地的樓房依山而建，構成令人一見難忘的七彩山城，是歐洲人的度假天堂。整條海岸線合共有13座小鎮，而當中的同名小鎮阿瑪菲則是人氣最高的網紅小鎮。香港人來到或許會有種莫明的熟悉感，坐郵輪再轉接駁船來到，步出碼頭後隨即感受到濃厚的度假氣氛，有來自各地的遊客、商店大街、掃街小食、海灘，竟然令人聯想起「意大利版長洲」一詞！



文、相：heidi 鳴謝：大洋郵輪Oceania Cruises

排隊人龍店 食即炸海鮮杯 來到沿海地區，當然要食地道海鮮。波西塔諾這裡有不少海鮮餐廳和小食店，在最繁忙的商店大街漫步，會發現不少遊人手中都會拿著一份杯裝的小食，正感興趣之際就走到店家門外的人龍處。這店名叫Pescheria Cica，店門設有小食檔，將魷魚、海蝦、海鱸魚、沙甸魚等海鮮通通放進油鍋中即場炸熟，炸得金黃香脆，倒入杯中賣相澎湃，加上外國人沒有「熱氣」的概念，故此人手一杯，大受歡迎！除了必食海鮮杯，店內亦有魚檔向本地居民販賣新鮮海產，同樣值得觀摩。



Pescheria Cica Amalfi

地址：V. Pietro Capuano, 17, 84011 Amalfi SA, Italy

打卡檸檬園 歎地道檸檬酒 意大利盛產檸檬，檸檬手信款式種類多到買唔晒，在阿瑪菲更可預約參觀檸檬園，用最近的距離接觸檸檬樹。這個檸檬園的半山之上，沿著山坡走，兩旁都種滿鮮黃色的檸檬，每個都有近火龍果大小，外形非常飽滿。活動期間將會有專人講述意大利的檸檬歷史和種植檸檬的秘訣，再品嚐檸檬果醬和檸檬酒，視覺和味覺都滿足！從碼頭前往檸檬園，需要15分鐘步行距離，如果大家有興趣，坐郵輪來訪時可經船公司報名參加半日遊，由專車接送，舒適地體驗旅程。