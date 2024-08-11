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2024-08-11 10:00:00

都市傳說｜華富邨曾是亂葬崗　仲發現過UFO?　鄰近瀑布灣更被封不祥之地

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都市傳說｜華富邨曾是亂葬崗　仲發現過UFO?　鄰近瀑布灣更被封不祥之地

都市傳說｜華富邨曾是亂葬崗　仲發現過UFO?　鄰近瀑布灣更被封不祥之地

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醞釀十年的華富邨重建計劃，今年3月正式敲定，首批受影響的華富邨居民，最快2026年遷置華景街新落成的公屋。房委會預計，整個華富邨重建計劃會在2041年完成。

屹立薄扶林半世紀的華富邨，素有「平民豪宅」的美譽，部分月租千餘元的單位，與旁邊呎價逾2萬元（2024年）的豪宅貝沙灣望同一片海景。雖然景觀一絕，當年華富邨入伙卻不受市民歡迎，皆因這裏前身是雞籠灣墳場，有傳是日佔時的亂葬崗，加上瀑布灣意外瀕生，80年代又傳出發現UFO ，為猛鬼背景增添幾分靈幻，讓人不寒而慄。

文章出處：「當代中國」網站

華富邨第一期在1967年落成，它是香港第一個引入社區概念發展的公共屋邨，邨內有商場、巴士總站及各類社區康樂設施，能夠自給自足。（圖片來源：政府檔案處） 華富邨在1980至81年，居住人口曾超過51,000人。這個數字比目前全港最多人住、人口達40,000人的屋苑嘉湖山莊還要多。值得一提是，法國南部小國摩納哥總人口亦不過只有約37,000人。（圖片來源：歷史檔案館facebook專頁）

華富邨前身是雞籠灣墳場 傳日佔時為亂葬崗

農曆七月將至，提到香港的猛鬼傳說，華富邨絕對佔一席位。

華富邨前身是「雞籠灣墳場」，在香港開埠初期已是墓地。早期香港發生的幾宗大事，包括1874年的甲戌風災及1900年代香港鼠疫，當中的遇難者、病喪者，統統埋葬於此。有傳華富邨亦是日佔時期的亂葬崗，地底埋葬不少慘死冤魂，怨氣甚重。因此當年華富邨落成，很多人都不願入住。

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圖為1920年代的薄扶林雞籠灣墳場。圖中的紀念亭後方為埋葬了1874年甲戌風災死難者的「遭風義塚」。1950年代雞籠灣墳場停用，「遭風義塚」與其他墳墓一同遷到和合石。（圖片來源：香港記憶／高添強藏品） 時任港督戴麟趾（中）1968年到華富邨主持開幕典禮。（圖片來源：Getty）

華富邨郊遊勝地瀑布灣 昔日意外多

有鬧鬼傳言的地方，不止華富邨，還有不遠處的瀑布灣公園。瀑布灣是港人的郊遊勝地，但原來這裏亦被指是不祥之地。

翻查舊報章，瀑布灣公園在1976年建成後，發生過多宗意外：1981年夏天，瀑布灣在幾個月內先後發現兩具屍體，包括一名半裸女屍；1982年9歲男童懷疑失足遇溺死亡；1989年又有老翁因病厭世在此跳崖自盡…… 

距離華富邨不遠的瀑布灣公園在1976年建成後，發生過多宗意外。1981年5月發現過一具男屍。（圖片來源：大公報／公共圖書館舊報紙） 距離華富邨不遠的瀑布灣公園在1976年建成後，發生過多宗意外。1981年7月再發現過一具半裸女屍。（圖片來源：工商日報／公共圖書館舊報紙） 距離華富邨不遠的瀑布灣公園在1976年建成後，發生過多宗意外。1982年8月一名9歲男童懷疑失足墮海遇溺死亡。（圖片來源：工商日報／公共圖書館舊報紙） 距離華富邨不遠的瀑布灣公園在1976年建成後，發生過多宗意外。1989年12月一名老翁在公園跳崖自盡。（圖片來源：大公報／公共圖書館舊報紙）

華富邨超自然現象 多人目擊UFO？

華富邨一方面被鬼怪之說瀰罩，另一方面，這裏亦是超自然現象的發現地。

1980年代，一些華富邨居民不約而同表示在邨內見到不明飛行物體（UFO）。當中最廣為流傳的說法是，他們分別目擊到一個外型龐大、足以覆蓋整座公屋的黑色不明飛行物，停駐在華泰樓上空幾分鐘，然後朝大海方向飛走。

無綫電視曾以華富邨UFO事件創作電視劇《十二傳說》。（電視截圖）

無綫電視曾以華富邨UFO事件創作電視劇《十二傳說》。（電視截圖）

雖然這樁UFO發現案的目擊者不下數人，奇怪是他們的目擊年份以及所描述的情況卻不盡相同：有人說黑影是六角形、八角形，也有人說是圓形；有人形容UFO底部有不停閃動的白燈，亦有人說是彩燈。

面對超自然現象，新一代充滿好奇，尋根究底；老一輩卻深感不安，認為是「邪門」之事。不過事件始終缺乏確切佐證，到底是否真有有外星飛行物，至今無法確定。

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有堪輿學家指，華富邨能望見南丫島3枝大煙囪，有利文筆，旺創作、演藝及政商界人士。至於山環水抱的格局，則有利人丁、健康和具有聚財作用。（圖片來源：Shutterstock）

有堪輿學家指，華富邨能望見南丫島3枝大煙囪，有利文筆，旺創作、演藝及政商界人士。至於山環水抱的格局，則有利人丁、健康和具有聚財作用。（圖片來源：Shutterstock）

華富邨山環水抱風水佳 名人輩出

有趣的是，雖然華富邨有過不少鬧鬼傳聞及都市傳說，導致屋邨落成初期，市民對入住為之卻步；另一邊廂，華富邨亦是公認的風水寶地。

坐擁無敵海景華富邨，被譽為是香港「最美公屋」，地理上山環水抱，地靈人傑，屋邨名人輩出，包括律政司前司長黃仁龍、人稱「打工皇帝」的前香港電訊行政總裁張永霖、三奪香港電影金像獎最佳編劇的韋家輝、著名歌手周華健、時裝集團I.T.老闆沈嘉偉等政商及演藝名人，都在華富邨孕育成長。

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華富邨山環水抱的格局，被視為風水寶地，屋邨名人輩出，做過律政司司長的黃仁龍是華富邨長大的政界代表。（網上圖片） 華富邨山環水抱的格局，被視為風水寶地，屋邨名人輩出，有「打工皇帝」之稱的前香港電訊行政總裁張永霖是在華富邨成長的商界代表。（網上圖片） 華富邨山環水抱的格局，被視為風水寶地，屋邨名人輩出，憑《大隻佬》、《神探》和《神探大戰》三奪香港電影金像獎最佳編劇的韋家輝也都是在華富邨孕育成長。（圖片來源：香港電影金像獎fb專頁） 華富邨山環水抱的格局，被視為風水寶地，屋邨名人輩出，周華健曾在訪問談及華富邨生活的快樂時光，與鄰里關係亦佳。（圖片來源：香港電影金像獎fb專頁） 華富邨山環水抱的格局，被視為風水寶地，屋邨名人輩出，時裝集團I.T.老闆沈嘉偉亦在華富邨長大。圖為沈嘉偉（右）與太太邱淑貞（左）2023年出席郭富城生日派對。（圖片來源：香港電影金像獎fb專頁）

未來，華富邨舊公屋拆卸在即，附近一帶重新規劃，重建後的華富邨能否保持好風水？鬧鬼傳聞會否隨着舊建築清拆消失？還有待觀察。

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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