都市傳說｜華富邨曾是亂葬崗 仲發現過UFO? 鄰近瀑布灣更被封不祥之地

華富邨前身是雞籠灣墳場 傳日佔時為亂葬崗 農曆七月將至，提到香港的猛鬼傳說，華富邨絕對佔一席位。 華富邨前身是「雞籠灣墳場」，在香港開埠初期已是墓地。早期香港發生的幾宗大事，包括1874年的甲戌風災及1900年代香港鼠疫，當中的遇難者、病喪者，統統埋葬於此。有傳華富邨亦是日佔時期的亂葬崗，地底埋葬不少慘死冤魂，怨氣甚重。因此當年華富邨落成，很多人都不願入住。

華富邨郊遊勝地瀑布灣 昔日意外多 有鬧鬼傳言的地方，不止華富邨，還有不遠處的瀑布灣公園。瀑布灣是港人的郊遊勝地，但原來這裏亦被指是不祥之地。 翻查舊報章，瀑布灣公園在1976年建成後，發生過多宗意外：1981年夏天，瀑布灣在幾個月內先後發現兩具屍體，包括一名半裸女屍；1982年9歲男童懷疑失足遇溺死亡；1989年又有老翁因病厭世在此跳崖自盡……

華富邨超自然現象 多人目擊UFO？ 華富邨一方面被鬼怪之說瀰罩，另一方面，這裏亦是超自然現象的發現地。 1980年代，一些華富邨居民不約而同表示在邨內見到不明飛行物體（UFO）。當中最廣為流傳的說法是，他們分別目擊到一個外型龐大、足以覆蓋整座公屋的黑色不明飛行物，停駐在華泰樓上空幾分鐘，然後朝大海方向飛走。

華富邨山環水抱風水佳 名人輩出 有趣的是，雖然華富邨有過不少鬧鬼傳聞及都市傳說，導致屋邨落成初期，市民對入住為之卻步；另一邊廂，華富邨亦是公認的風水寶地。 坐擁無敵海景華富邨，被譽為是香港「最美公屋」，地理上山環水抱，地靈人傑，屋邨名人輩出，包括律政司前司長黃仁龍、人稱「打工皇帝」的前香港電訊行政總裁張永霖、三奪香港電影金像獎最佳編劇的韋家輝、著名歌手周華健、時裝集團I.T.老闆沈嘉偉等政商及演藝名人，都在華富邨孕育成長。