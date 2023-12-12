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2023-12-12 17:28:52

野田珈琲生豆專門店 聖誕box set優惠與節日限定甜品

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手沖咖啡禮盒 $1,136，內含KOGU手磨、KOGU溫度計及39 Arita 001濾杯。

日本職人咖啡店「野田珈琲生豆專門店+焙煎」，在聖誕佳節期間，為大家預備了一系列的精選禮品，當中包括日本人氣手沖咖啡套裝，包含4種不同口味精品咖啡豆禮盒，為節日添上濃濃咖啡香氣，讓你在節日裡與好友相聚時，歡度交換禮物時分享的喜悅。此外，大圍店亦會推出多款節日限定甜品，讓咖啡迷感受不一樣聖誕下午茶。

 

 

 

 

 

 

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聖誕限定濃縮/手沖咖啡豆套裝

「野田珈琲」手沖精品咖啡豆套裝合$574，內含4款產品，包括印尼曼特寧小圓豆G1(濕剝法)100g ，SCA評價82.5；埃塞俄比亞耶利納莊園瑰夏豆，日曬100g； 哥倫比亞翡翠山豆，水洗100g；以及 洪都拉斯東部豆，水洗100g。全部咖啡豆風味十呎、餘韻無窮，香味優雅樸實。

 

驚喜禮遇陪你過聖誕

凡購買任何一款禮盒產品，新鮮即烘咖啡豆即時減$30。購物滿$600，送一次禮盒包裝服務。購買新鮮即烘咖啡豆滿$1,000，即送限量手沖拼配咖啡豆「月」100g，數量有限，送完即止。

 

 

 

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節日限定甜品

佳節前夕，我們都為聚會及選購禮物而傷腦筋。「野田珈琲」除提供一系列咖 啡禮盒外，還在店內特別限定推出節日甜品，即叫即做日本草莓吉士梳乎厘班 戟以及日本草莓抹茶芭菲，配上超過80款精品手沖咖啡，想享受一個日式聖誕 感下午茶，「野田珈琲」絕對是不二之選。

 

 

大圍店：

地址：大圍車公廟路18號圍方3樓325店

查詢：3709 8549

 

灣仔店：

地址：大灣仔軒尼詩道314至324號 Windland Square 地下B店

查詢：2146 1268

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